Manuel Amador: «Es mundo rural es esencial para mantener la cadena de la vida»

La Asociación Insular de Desarrollo Rural (Aider) Gran Canaria cumple ya 28 años. Su labor es conocida en su ámbito pero curiosamente no en el mundo urbano, con la importancia que tiene.

Quizás nos ha faltado que sea más conocida en el medio urbano la gran labor que hace esta entidad, que ya cuenta con 28 años. En el medio rural sí somos más conocidos porque dotamos de subvenciones a diferentes colectivos como ganaderos, queseros, propietarios de turismo rural y agricultores que transforman su productos, pero somos muy pocos conocidos en el medio urbano de Gran Canaria. Además, somos de los grupos de acción local y los que gestionamos los fondos europeos de la iniciativa Leader, que es el nombre con el que se identifica la iniciativa comunitaria de desarrollo rural de la Unión Europea.

Curiosamente, aunque no sea conocido en el medio urbano, este necesita del medio rural.

Sin ninguna duda. ¿Y por qué lo decimos? ¿Quién es el que suministra los alimentos agroalimentarios? Un ejemplo lo tuvimos cuando la pandemia. En ese momento hay que recordar cuáles eran los servicios esenciales, pues los productores que suministraban los alimentos y los supermercados que abastecían los productos que la gente necesitaba. Es decir, que el agricultor, el ganadero o el transformador de productos agroalimentarios son esenciales para mantener la cadena de vida. En algunas ocasiones son los olvidados porque no se les aprecia en su justa medida. Un ganadero trabaja 24 horas al día, todos los días del año, cuando a lo mejor una persona en el ámbito laboral cumple su horario y cuando sale de su trabajo deja de realizar su actividad. Un ganadero tiene que estar vinculado a su actividad siempre. Un agricultor más o menos igual. Aparte de todo eso hay influencias climáticas o dificultades de la explotación que también afectan y que una persona que está en una oficina o en otros trabajos no les afecta ese tipo de incidencias.

¿Cuál es el papel de Aider en el ámbito rural?

Normalmente nosotros, aunque yo estaba ya hablando de agricultura, ganadería y de transformación de productos agroalimentarios, también trabajamos en la diversificación del medio rural. Cuando hablamos de diversificación del medio rural nos referimos a crear nuevas actividades en ese ámbito. La idea es evitar el despoblamiento. Si una persona que viva en Artenara o en Tejeda tiene que dejar de vivir ahí porque no tiene una guardería o no tiene un centro de día para cuidar a sus mayores, pues tiene una dificultad adicional, y a lo mejor tiene que irse a la capital o a otro pueblo más cercano que esté más habitado y tenga más servicios. La idea es intentar que estén todos los servicios cubiertos, de veterinaria, fisioterapia, abogados. Entonces, apoyamos todas esas iniciativas empresariales que quieren fijar nuevas actividades para beneficio de la población rural. Y luego, obviamente, que sean del sector primario, también apoyarlas para que sigan manteniendo una actividad económica que nutre, no solamente al medio rural, a su familia en el ámbito económico, sino al medio urbano porque es un suministrador de alimentos.

Usted tomó posesión hace unos meses como gerente, ¿cuáles son las líneas de trabajo que quiere impulsar o potenciar?

La labor anterior de Aider, en la que yo también estuve implicado durante casi 12 años, yo creo que ha sido encomiable. Lleva 28 años consolidado en el territorio y la idea es ser continuista con la labor de mis antecesores, que en este caso han sido José Armengol y Juani Vega. Creo que han hecho una gran labor y han estado apoyados por un equipo técnico exquisito. Los técnicos que ha tenido Aider siempre han tenido una generosidad y una capacidad técnica en el trabajo increíble. La idea es intentar mantener esa exquisitez en los equipos de trabajo y luego, por mi perfil más ecologista, me gustaría incorporarle un cariz ambiental a Aider que a veces se nos escapa en el mundo de las subvenciones que estamos otorgando nosotros, porque siempre van orientadas al sector primario. Me gustaría dar más énfasis al sector ambiental. Y por supuesto, ya que hay mucha generosidad en los socios de Aider, y estamos hablando de unos 40 socios que tiene Aider, que no son 40 socios individuales, sino que representan a un montón de gente. Queremos darle protagonismo y una mayor relevancia a los socios de Aider. Yo creo que esos son mis dos pilares, la parte ambiental y devolverles el esfuerzo a los socios.

Los productores agroalimentarios son los olvidados y no se les reconoce en su justa medida

La mujer ha sido imprescindible en el ámbito rural.

Sí, y muchas veces invisible. Ponemos el ejemplo de una quesería. El pastor se iba a pastorear con sus cabras, venía y la mujer le echaba una mano en el ordeño. Pero además ella hacía el queso, y también tenía que estar pendiente de las tareas domésticas, con el cuidado de los hijos o hijas, llevarlos al colegio y traerlos, entre otras tantas cosas. Es decir, que la mujer tenía casi una triple función, cuando el hombre tenía otra. ¿Y quién era el titular de la explotación? Pues era el hombre. Entonces también hemos impulsado la titularidad compartida, que bueno, que ahí todavía no hay un arraigo de la titularidad compartida, pero es una necesidad para impulsar también que las mujeres en el medio rural no solamente son necesarias, sino que son imprescindibles y que son un motor del medio rural.

¿Cómo explica la dificultad del cambio generacional en el sector primario?

Eso es un gran hándicap. Se está apostando mucho en ello, pero eso al final yo creo que es un tema de rentabilidad económica. Si estuviera bien pagado el trabajo en el medio rural, en el campo, la gente se quedaría porque es una actividad económicamente rentable y que da para vivir. Si pagamos mal y preferimos traer productos importados o de fuera, que en algunas ocasiones están subvencionados y compiten deslealmente con los de Gran Canaria, es complicado. Con lo cual, lo ideal es consumir productos locales. A mí la palabra kilómetro cero no me gusta porque nunca es un kilómetro cero. De Artenara a Las Palmas no hay kilómetro cero, son productos locales de la isla. Hay que fomentar el consumo de productos locales y tampoco mirar tanto el precio, porque la cuestión es que estamos apoyando la economía, fijando la población en el medio rural y estamos de forma indirecta generando economía suplementaria. El que me vende la caja, el que me vende el abono, el que me vende el agua, es todo una cadena.

Aider ha asumido también el banco de tierras. ¿En que consiste ese proyecto?

En intentar buscar tierras en desuso que la gente ya no quiere cultivar porque se han jubilado o cualquier otro motivo. Nosotros ponemos en contacto a los propietarios con personas interesados en dedicarse a la agricultura, la ganadería, la apicultura o con algo vinculado con el uso de la tierra. Y es un contrato de arrendamiento del propietario al nuevo usuario y nosotros asesoramos tanto el contrato de arrendamiento como interconectar a las dos partes, al propietario como al nuevo agricultor o al nuevo ganadero. Hay un contrato de arrendamiento reglado. Es un proyecto que la verdad que nos ilusiona mucho y está funcionando muy bien.

