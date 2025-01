Anabel Pantoja carga contra sus detractores por las críticas de su cuerpo tras el nacimiento de su hija Alma

En un vídeo grabado desde el baño de su casa, con total naturalidad y humor, Anabel Pantoja respondió a las críticas sobre cómo comparte su maternidad como figura pública. Vestida de manera sencilla y entre risas e ironías, habló de los retos que enfrenta tras dar a luz, desde los cambios físicos en su cuerpo hasta el impacto emocional de estar lejos de su familia en este momento tan especial.

"Estoy entre compresas y crema para almorranas", confesó con humor mientras mostraba cómo luce su barriga tras el parto, describiéndola como "un poco bastante colgona". Con los sentimientos a flor de piel, Anabel reivindicó su derecho a vivir esta etapa a su manera, pese a las críticas que recibe desde los platós de televisión.

"Yo sé que soy una persona pública porque yo lo he decidido, pero es verdad que hay gente muy cruel", reflexionó, cuestionándose el motivo de los ataques: "¿Qué he hecho malo? Yo entiendo que no puedo caer bien a todo el mundo, pero no entiendo por qué ese ensañamiento".

Alejada de los suyos, pero conectada con sus emociones

Entre risas y lágrimas, Anabel también se sinceró sobre lo difícil que resulta vivir este momento separada de su familia y amigos: "Estoy aquí porque yo he querido, porque aquí está mi casa. Pero es duro. Que mis amigas me manden un ramo de flores y yo me emocione... ¿no puedo llorar?".

A pesar de los comentarios negativos, la influencer asegura que intenta mantener una actitud positiva y seguir compartiendo su experiencia con quienes la apoyan. Su mensaje final refleja su deseo de enfrentar las críticas con honestidad y cercanía, características que han marcado su trayectoria en redes sociales.

El caso de Anabel Pantoja pone de manifiesto el escrutinio excesivo que enfrentan las figuras públicas, incluso en momentos tan personales como la maternidad. Con este vídeo, Anabel busca marcar un límite claro entre lo que comparte con sus seguidores y los comentarios malintencionados que recibe, dejando en evidencia que, a pesar de su notoriedad, tiene el derecho a ser vulnerable y a vivir esta etapa con autenticidad.