La artista Nancy Águila muestra su simbolismo en 21 obras de arte que expone en Telde

El cuadro que ha elegido para anunciar su exposición, ‘Grandes metas-Objetivos pequeños’, lleva por título ‘Una mujer con sombrero’, el mismo que la canción del cantautor cubano Silvio Rodríguez. «Me encanta ese tema porque Silvio es un gran poeta y un gran cantautor. Entonces yo lo escogí por plasmar un poco mis raíces cubanas con el cambio al venir aquí, y bueno, una mujer con sombrero sería yo en este caso».

De abuelos emigrantes, él de Las Palmas de Gran Canaria y ella de Santa María de Guía, Nancy Águila Hernández decidió hace muchos años regresar a la tierra de sus ancestros, donde continuar con su vida artística.

La artista inaugura hoy, a las 19.00 horas, su muestra ‘Grandes metas - Objetivos pequeños’, un conjunto de 21 cuadros llenos de simbolismo conforman la exposición instalada a la entrada de las Casas Consistoriales de Telde y que estará abierta al público hasta el próximo día 9 de febrero.

Nancy Águila posa junto a su cuadro 'Una mujer con sombrero'. / LP/DLP

Nancy Águila argumenta que el título elegido para su exposición se refiere a las metas y los objetivos es lo que uno se propone en la vida. «Siempre, hay que tener una meta y un objetivo para vivir con más alegría, con más sentir, o sea, focalizarse en el presente porque al fin y al cabo el ahora es lo único que cuenta».

La autora subraya que sus obras también hace referencia a la inteligencia emocional, «que es la capacidad de entender, comprender y empatizar con el sentir de otras personas y con nosotros mismos, y así interactuar inmediatamente con símbolos y colores para expresar el vaivén de las emociones que van y vienen en todos nosotros».

Aunque pinta desde que era una niña, se tituló en el Instituto Superior de Arte (ISA) de La Habana, recuerda que su primera exposición en la Isla fue en 2003 en el Real Club Náutico de la capital grancanaria. La necesidad del día a día hizo que tuviera que entrar en el mundo laboral en una rama que nada tenía que ver con el arte, pero nunca dejó de soñar, de crear y de pintar.

Disfrutar del camino creativo

Águila explica que para las obras que presenta en esta muestra ha usado acrílico sobre lienzo y cartulinas con centropen. Las medidas de la mayoría de los cuadros tienen una dimensión de 60 x 90 «porque me gusta trabajar en un formato medianito».

Sobre el proceso creativo explica que disfruta mucho del camino que le lleva a finalizar cada obra. «Pienso que el camino es la sala de espera de la felicidad, porque en el momento en el que logras las cosas que deseabas te quedas así, tan campante, pero cuando estás en el proceso de crear la obra, pariendo la obra, eso es genial. Para mí es el momento que disfruto a lo grande». También confiesa que se suele acompañar de música cuando pinta. Su abanico de gustos es muy amplio, desde la clásica hasta el reguetón, con especial predilección por la Karol G, hasta el pianista Richard Clayderman «que me calma los demonios que quizás llevo dentro».

El azul es uno de sus colores favoritos y también destaca que le gusta mucho introducir animales en sus obras «porque me parece que son geniales y me gusta que transmitan las emociones». La artista añade que los símbolos que utiliza «casi siempre son animales y a través de ellos encajo la emoción que quiero transmitir».

Basándose en su el nombre de su muestra ‘Grandes metas-Objetivos pequeños’, afirma que uno de sus deseos como artista es exponer en el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) de la capital grancanaria, aunque también ha presentado su propuesta creativa al teatro Víctor Jara de Vecindario. Tampoco oculta su agradecimiento al Ayuntamiento de Telde por darle la oportunidad, además de destacar la amplia oferta cultural con la que cuenta el municipio y de la que ella ahora también es partícipe con su exposición.

La función del arte

Nancy Águila también reflexiona sobre la imagen de una persona que se queda durante algún tiempo observando de frente algunas de sus obras. «Me gusta ver eso. Me da mucha satisfacción personal porque pienso que esa persona está identificándose con mi arte. Está tratando de buscar con elementos que están en el cuadro una respuesta, y eso me llena de satisfacción, sin duda. Para eso es el arte», afirma, y añade que algunos de los cuadros de su exposición ya están vendidos. «El precio que les pongo es de 50 o 70 euros. Me parece que está bien y eso hace que casi todo el mundo se lo pueda permitir. Además, yo afloro todo lo que tengo dentro, y eso tampoco que es que me cueste tanto».

La artista asegura que le da mucha satisfacción cuando alguien decide llevarse un cuadro a su casa, a su universo personal. «Me siento muy contenta cuando alguien escoge un cuadro para tenerlo en su salón, en su habitación o para regalarlo a otra persona, más que por el dinero, porque el dinero viene y va, es esa satisfacción de que aprecian mi arte».

En cuanto al público que podría estar interesado en conocer la colección que presenta en Telde, señala que, aunque está abierta para gente de todas las edades, sean quizás las de mediana edad las que se sientan más atraídas. «No es que descarte a los adolescentes o a los jóvenes, que hay muchos con inquietudes artísticas, sino porque creo que están más atraídos por este mundo atiborrado de cosas, de consumo, y prácticamente no se dedican mucho a disfrutar de lo auténtico, de lo que viene de dentro».n

