La carta de amor que cura a Amaro

El ingeniense Amaro, nombre que es sello de identidad del más preciado pan de puño artesanal de la isla con receta de 3 siglos y denominación de origen, es el inventor de las mejores recetas de productos para celíacos tras enterarse que su hijo lo era. Entre otras, figura en la lista de los 100 mejores productores de masa madre del mundo. Pero algo marcó su vida en 2024. Le detectan una grave enfermedad.

Al poco recibió una carta inesperada por el día del padre. Escrita a mano por su hijo de 13 años celíaco, ponía en su enunciado: Esta carta es mi regalo para tí, Papá. : "Felicidades Tulo * (papi) debo darte las gracias por siempre luchar por mí, por ser maravilloso y todo el mundo te quiere...Quiero que sepas que siempre te vamos a apoyar, ya que siempre has sido tan bueno con nosotros ayudando toda la vida. Eres nuestro Callou favorito, cree en tí, porque todos los hombres de éxito nunca abandonan".

En resumen el mensaje fue "hoy somos nosotros quienes lo vamos a hacer por ti". Amaro recibía esta misiva cargada de amor improvisada tras detectarle una grave enfermedad. Le insufló energía mientras iniciaba el tratamiento.

La carta sorpresa de su hijo Amaro que firmaron después su hermana Idaira y su madre. / La Provincia

Ahora, dice Amaro Rodríguez tras superar , 2025 es el arranque de una nueva vida. La inicia con el reconocimiento como Hijo Predilecto de Ingenio, que le otorga el Ayuntamiento, que recogerá "entre lágrimas, seguro" este sábado. "Lloro cada vez que leo su carta, la escribió el solo y de verdad, -dice sin frenar unas lágrimas de amor que se le escapan tras superar una enfermedad en los ganglios linfáticos que le hizo pasar este año por varias sesiones de quimioterapia y un autotransplante de médula ósea.

"Le colgué a la alcaldesa de los nervios"

El maestro obrador recuerda que "me llamó la alcaldesa para decírmelo cuando estaba con un amigo en un concesionario de coches, se iba a comprar una moto Y ¿Qué hice? Les colgué el teléfono porque empecé a llorar. Mi amigo me preguntaba qué había pasado, si era alguna mala noticia y les dije allí en medio de todos: No. Me acaban de anunciar que seré nombrado Hijo Predilecto de ingenio". Los empleados del concesionario, mi amigo y hasta el dueño salió del despacho y empezaron a aplaudirme". Después la llamó para disculparse.

Lo cuenta Amaro González, que recogió el legado del horno de los bisabuelos de su tía Lina hace 300 años. Tras su fallecimiento, le tocó en herencia a su madre Vicenta, y a su tía, una casa. "Qué hacemos con esto" comentaron ambas hermanas. Pues manos a la masa, se dijeron. Continuaron con la receta elaborando los panes deliciosos y especiales. Por aquel entonces hacían 200 panes y hoy son 14.000. Eran tres familiares y hoy, 18 empleados.

Así relata el hombre que sigue con la receta del pan de puño con el sello de Amaro, que data de hace 300 años en su obrador de Ingenio del casco histórico de Ingenio. Investigó hasta dar con la receta para elaborar pan sin gluten para celíacos, deficiencia alimenticia que le detectaron a su hijo de pequeñito Amaro junior, que le dijo entonces: papá, ya no voy a poder comer más tu pan". Hoy día mantiene tanto el horno tradicional como su local en el Sequero, que se ha convertido en referente para las personas que no toleran el gluten.

Sus estudios no solo lo han encumbrado por ser de los pioneros en innovación, sino que figura por méritos propios entre los100 mejores productores del mundo de masa madre.

Amaro Rodríguez González, el panadero de pan de puño, Hijo Predilecto de Ingenio / La Provincia

Ya avisa que está "muy nervioso desde que le anunciaron que había sido elegido Hijo Predilecto. "He recibido otros premios pero esto es ya como tocar el techo. Que tu pueblo te reconozca esto. Seguro que lloro, porque desde que empecé con la enfermedad estoy al 50% y soy todo sensibilidad, cualquier cosa me afecta ahora. De hecho, cuando tengo ganas de llorar releo la carta de mi hijo y como niño chico lloro.

Es su hija Idaira la que se ha encargado del negocio durante este año "y lo hace mejor que yo", relata Amaro, que empezó el oficio de panadero con 26 años en 1999 "cuando mi tía me dijo: me jubilo, te dejo 10 sacos de amasijos de harina". Y así continuó la saga de los panes. Eso sí, el oficio lo conocía desde chico. Se encargaba de dejar las masas preparadas desde las tres de la mañana para luego irse a trabajar de repartidor y al hotel Folías, donde trabajaba de 10 a once de la noche "pero para llevar dinero a casa".

De ahí dio el salto con su segundo obrador, esta vez exclusivo para celíacos. No para de innovar y ahora tiene entre muchas novedades uno de semillas,

Su pan de puño fina corteza, sostenida sobre una miga mantecosa, pero ligera y ese sabor, único en el mundo, con 300 años de trabajo y sacrificio, Amaro se ha granjeado en sus años muchas amistades. No ha sido fruto de sus avances en la elaboración de un pan que es un referente en las islas. Es sobre todo por su bondad, carácter afable, abierto a todos y sacrifico pero del bueno, del que ni cuenta a los demás solo porque le nace.