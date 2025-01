Familiares del CADI de El Tablero exigen un médico

La Asociación de Padres y Madre(s Ampa)d el Centro de Atención a la Discapacidad Intelectual Grave (CADI) El Tablero denunció ayer que la gerencia del IASS está convocando a cada familia en privado «cuando hay una portavoz que los

representa». Anuncian que «salvo algún caso concreto, la mayoría ha planteado no acudir a la reunión, ya que no se sabe con qué intención quieren hablar uno por uno, cuando hay un Ampa al que dirigirse». El problema es que «seguimos sin médico ni especialistas. Es lo único que exigimos, no reuniones», expresa la portavoz de las familias, Serbella Artiles.

Es un nuevo episodio tras la denuncia de l Ampa , familiares de los residentes degl CADI El Tablero, estionado por la empresa Grupo 5 bajo la supervisión del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), en San Bartolomé de Tirajana. Fue interpuesta el viernes 10 de enero en el Juzgado de Instrucción número 4 de Maspalomas por entender que sus 80 usuarios «están sin médico desde agosto de 2024, y desde diciembre sin logopeda, terapeuta, director y falta de enfermeros». La misma interpelación la enviaron al Instituto Sociosanitario del Cabildo, responsable del centro en útima instancia.

De los 80 afectados, 62 son residentes internos, personas «plurimedicalizadas» con problemas psiquiátricos severos que requieren atención continua. Hasta un cuidador hace las labores de un enfermero», detallaron en la denuncia.

Desde entonces, el centro continúa sin los especialistas y sin médico e incluso, este martes fue ingresda de urgencia en el Hospital Insular una de las internas con neumonía grave y Covid severo.

Según Artiles, el gerente del IASS, Ricardo Redondas, «está convocando a cada familia por separado en el centro , y «en principio, familiares de los 80 afectados, entre internos y los de día, han planteado no acudir a la reunión ya que no se sabe con qué intención quieren hablar uno por uno, cuando hay un Ampa al que dirigirse.

Por otro lado, en relación los CADI se pronunció el Grupo Popular en el Cabildo , al denunciar «el engaño reiterado» del Cabildo de Gran Canaria en la ejecución y puesta en funcionamiento de los centros sociosanitarios que está construyendo la Institución insular en distintos puntos de la isla para la atención a personas mayores, dependientes y con discapacidad intelectual. Así lo puso de manifiesto el portavoz popular, Miguel Jorge, durante una visita junto a las consejeras Pepa Luzardo y Menchu Rosario a las obras del futuro CADI de Tamaraceite, un proyecto que tendría que haber finalizado en el primer trimestre de 2024 y que a día de hoy, un año después, sigue en construcción y sin fecha de apertura. «El retraso es sólo un ejemplo de la nefasta gestión del gobierno del Cabildo, que desde 2019 viene anunciando cada año en ruedas de prensa, entrevistas o actos de puesta de la primera piedra la creación de cientos de plazas nuevas, pero la realidad es que no ha cumplido ni uno sólo de sus compromisos» dijo.

Criticó igualmente que, con más de 4.000 personas en una lista de espera «que no para de crecer», el Cabildo no haya habilitado en 2024 ni una nueva plaza residencial o de estancia diurna de las 1.600 previstas». n

Suscríbete para seguir leyendo