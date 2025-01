¿Por qué los indígenas usaban la 'moganita' ? Lo desvela un arqueólogo de Gran Canaria

El arqueólogo Abel Galindo expuso ayer durante su ponencia en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria los resultados obtenidos sobre el sílex, mineral encontrado en Lomo Los Melones (Telde) y en La Cañada de Los Gatos (Mogán).

En su charla, habló del hallazgo de sílex, un mineral usado como herramienta en dos conjuntos arqueológicos de la Isla: La Cañada de los Gatos, en Mogán, y Lomo Los Melones, en Telde. ¿Qué supone para la arqueología canaria?

El sílex es una piedra de la que se desconocía su localización. La primera vez que lo vi en 1999 advertí que podía venir de Mogán. Empezó a aparecer de diferentes colores, unos más grises, otros lechosos o nacarados, pero no sabíamos qué significaba ni por qué estaba ahí, como pasó con la obsidiana -el vidrio volcánico proveniente de La Aldea-. Con el sílex de Mogán sucedió lo mismo. En Mogán veíamos que era más grande y numeroso que en La Garita. Y lo que hemos encontrado es que la explotación en estratos del sílex de Mogán data, al menos, de mediados del siglo XIII hasta la Conquista. Esto, por ahora, porque supongo que todavía seretrotrae más en el tiempo, pero falta más investigación que permita saber cuándo empezó este recurso de piedra y darle una fecha más exacta como a la obsidiana, que es del X y XI.

Siendo dos yacimientos en puntos tan distantes, ¿cómo llegó el sílex de Mogán a Telde?

Los indígenas canarios repartían los productos cuando eran de buena calidad, como pasó con la montaña de Hogarzales, la primera mina documentada de extracción de lítico de obsidiana de Gran Canaria. Pues lo mismo sucedió con el sílex o ‘moganita’, como nos referimos al cristal de Mogán. El producto no se queda en el yacimiento. Al tener un potencial de filos cortantes tan grande, empieza a haber una demanda y es redistribuido a través del intercambio de productos.

¿Y se quedó solo ahí o llegó a más partes de la Isla?

No, llegó a más zonas. El sílex aparece en Gáldar, Arucas, e incluso, lo he visto en la Cumbre. Pero lo más importante de este estudio, que ha sido financiado por la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, es documentar que los indígenas tenían dos tipos de minas: Hogarzales, en profundidad; y La Cañada de Los Gatos, en superficie.

¿Qué uso le daban los indígenas?

Yo he encontrado herramientas que se usaban como raspadores , ya sea de pieles o de curtidos. Hay que seguir investigando, pero esa es la hipótesis, y después tenemos cuchillos, ya que es una hoja de corte muy buena.

Si nos detenemos en cada uno de los yacimientos, ¿qué particularidades has encontrado en Lomo Los Melones, en La Garita?

Lo primero, que es la mejor estratigrafía para poder datar el sílex, porque en La Cañada de Los Gatos solo tenemos una datación válida, que es de mediados del siglo XIII, relacionado con la zona de Las Crucecitas. Pero, también, que es donde se observa la presencia del gato por primera vez en Gran Canaria. Su potencial arqueológico, reconocido por el propio Cabildo insular, es que se trata de un referente de lo que es la explotación costera indígena en la Isla, a pesar de todo lo que se ha ido perdiendo con el urbanismo descontrolado.

¿En qué más proyectos se encuentra ahora mismo?

Sigo en La Cañada de Los Gatos, en La Garita y en Malverde, también en Telde, que fue un yacimiento, este último, referente en 2023. El propietario pagó de su propio bolsillo una intervención arqueológica con resultados espectaculares.

Por su experiencia, ¿qué momento atraviesa la arqueología en Gran Canaria?

Vivimos un momento convulso por varias circunstancias. Primero, porque falta inversión. Aun siendo pocas empresas en la isla -y eso que es en la que más hay, se carece de potencial económico que respalde intervenciones largo placistas. No hay continuidad. La arqueología se muere en Gran Canaria porque no estamos dejando una herencia empresarial. Universitaria sí, pero eso va por otros derroteros. Yo tengo contratada a gente especializada en arqueología subacuática, en escalada, pero no hay seguridad para que estas personas tengan continuidad en el tiempo y dentro de unos años sean ellos quienes monten sus propias empresas.

Malverde, Tara o La Garita son asentamientos aborígenes importantes para la Isla. De hecho, pertenecen a un municipio que conoce bien, Telde, donde nació.

Sí, de hecho, es el urbanismo indígena más importante de la Isla. Tara, el barrio de Las Cuevas, Llanos de Jaraquemada o San Gregorio, parte de ellos se sigue conservando. Todo esa zona tiene un potencial tan grande que me da pena que las instituciones no se mojen en proyectos largos como está haciendo ahora Gáldar con la Cueva Pintada, porque eso da riqueza y emprendimiento. Si no llegamos a excavar en La Garita o en Mogán hay datos que no se hubieran conocido de la forma de vida de los canarios.

¿Como cuáles?

Hemos podido documentar modelos constructivos que solo aparecieron en Mogán. Nunca se había documentado que los canarios tuvieran circuitos de agua para que las escorrentías de Las Cañadas de Los Gatos no rompieran las casas, lo tenían circuitado con placas para evacuar el agua, o allanaban el terreno escalonando hasta cuatro metros de altura para construir la vivienda encima. O, tampoco hubiésemos conocido los túmulos funerarios, que en realidad eran monumentos funerarios. Y en el caso de La Garita, desde 2001 se pudo documentar un espacio donde el conocido como matarife hacía sus trabajos, oculto a la sociedad.

¿Qué sigue a partir de ahora?

Me gustaría seguir investigando la presencia de sílex en otros yacimientos más antiguos como Los Barros, El Tejar o la propia Cueva Pintada para poder concretar aun más cuándo empieza a explotarse este mineral.

