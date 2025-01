«Hay un clima de inseguridad, faltan guardias civiles en todo el Norte»

Pedro Suárez (1962) es el nuevo alcalde de La Aldea desde este viernes, fruto de un pacto a tiempo compartido con el Partido Popular. Ocupará el cargo dos años y medio, hasta el final de este mandato.

Es su segunda etapa en el gobierno municipal de La Aldea, después de haber estado como concejal de Deportes, Playas, Residuos y otras áreas entre 2015-2019. ¿Qué balance hace de este año y medio de mandato, en el que ha estado con su socio de gobierno, el hasta ahora alcalde, Víctor Hernández (PP)?

El balance es positivo. La verdad es que era conocedor de esta Administración , ya que mi área era la oficina técnica, y me encontré con un ayuntamiento que había retrocedido en cuanto a capacidad de decisión muchísimos años. Yo creo que peor que hace 15 o 20 años.

TOMA DE POSESION DEL NUEVO ALCALDE DE LA ALDEA DE SAN NICOLAS / Juan Castro

¿En qué aspectos?

En cuanto a los recursos humanos, la dotación de técnicos, equipamientos, la verdad es que lo encontré muy mal. Y teníamos un personal muy desmotivado, que todavía sigue estándolo, que estamos intentando reconducir. La oficina técnica, que es el motor del ayuntamiento por el volumen de licencias, autorizaciones y permisos de distinta índole, me lo encontré con un ingeniero y un auxiliar administrativo. Cuando teníamos un equipo técnico que era la envidia de muchos municipios medianos e, incluso, grandes de Gran Canaria, con un ingeniero, tres arquitectos, tres auxiliares administrativos. Y me lo encuentro con unas contrataciones, con asistencias técnicas externas, con un medio propio de Gesplan para informes técnicos y jurídicos. La verdad es que me costó bastante, porque cuando se pierde la perspectiva de la atención directa, es alejar la Administración a la ciudadanía. Ha sido un reto importante, y creo que en tiempo récord hemos podido ir reconduciéndolo, tirando de listas de reservas de otros municipios, porque no teníamos propias. En este caso para suplir las necesidades de técnicos tuve que tirar de las listas de reservas de Gáldar. Sí teníamos una lista que estaba en procedimiento de auxiliares administrativos, y hemos ido dotándonos y poco a poco se ha ido reconducido la situación. Aunque creo que la gestión municipal sigue siendo un reto, y me lo voy a marcar como un objetivo de los necesarios y prioritarios, de recursos humanos y técnicos.

"El casco histórico ha ido desapareciendo por la falta de concienciación de los que han gobernado"

¿Cuando habla de recursos técnicos, a qué se refiere?

Hay que modernizar la Administración. Ahora que la administración electrónica está funcionando en todas partes, aquí tenemos que tener los equipamientos técnicos necesarios para acercarla a los ciudadanos. Hay que facilitarles que se puedan comunicar presencialmente, pero también electrónicamente, y que el personal municipal tenga los medios técnicos de última generación. Es fundamental. Sobre todo, las comunicaciones. Este municipio tiene muchos puntos negros en cuanto a la dotación de fibra óptica. No estamos hablando de lugares aislados, sino del centro del pueblo, del casco. Hablamos de la calle Real, frente al ayuntamiento, que no tiene fibra óptica. Estamos trabajando con el Cabildo, a través de Sodetegc, intentando resolver esta cuestión con las distintas compañías de telefonía.

Entidades financieras y comercios

¿Y no se ha previsto dentro de las obras recién acometidas de la zona comercial abierta del casco de La Aldea? ¿No se dejaron canalizaciones para extender las redes sin afectar al conjunto?

Sí, sí, claro. Estamos hablando de la parte más antigua, en la primera que se inició, y ahí hay partes que no tienen las canalizaciones necesarias. Pasan por fachadas, y se han encontrado con problemas de permisos y autorizaciones de vecinos, y eso ha creado problemas. Pero tenía que haberse planificado y hechas las canalizaciones. Porque en el centro del casco están las principales actividades económicas, desde actividades financieras, comercios, el propio ayuntamiento. Es fundamental la comunicación digital.

«Me encontré con un ayuntamiento que había retrocedido; creo que era peor que hace 15 o 20 años»

Entre todos los asuntos, ¿cuál sería la prioridad de los dos años y medio que quedan de mandato?

La prioridad, y lo vengo repitiendo, es que hay un clima de inseguridad en el municipio. Pero es más una sensación, que una realidad, por lo que se tarda en las respuestas cuando hay una llamada, una incidencia. Y si no tenemos recursos en el municipio, porque hay horarios en los que no hay disponibilidad de la Policía Local, no se puede suplir con la dotación de la Guardia Civil en el municipio. Yo me he quejado directamente al delegado del Gobierno, porque no puede ser que cuando la patrulla de la Guardia Civil de La Aldea esté de servicio una noche y se active por cualquier incidencia esté en Fontanales, en Moya, en Agaete, Gáldar... No puede ser que la patrulla de La Aldea esté fuera del municipio. Y, claro, los tiempos de respuesta tardan. Cuando hablas con los responsables reconocen que había ese servicio, pero claro, estaba a dos horas de camino.

Seguridad

Esta situación pasa también al revés, según ha denunciado algún afectado, y es que a municipios como Firgas manden agentes de La Aldea.

Sí, sí. Está pasando así, porque es una queja de todos los ayuntamientos. En el seno de la Mancomunidad del Norte hay una queja generalizada, porque está pasando. El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, nos dice que distribuye los recursos que tiene, pues entonces hay que ir a otro nivel. La Aldea es un municipio que está alejado y a la vez hay barrios dispersos, pero ocurren incidentes como los que han venido ocurriendo, que son puntuales con unas personas concretas. También se les detiene y se ponen a disposición judicial, pero no ingresan en prisión. Y la gente se siente indefensa. Va a ser un reto. No sé cómo lo vamos a solucionar. Necesitaremos ir de la mano de otras Administraciones. Pero como competente en la Alcaldía, porque asumiré también las competencias en Seguridad y Emergencias, va a ser fundamental.

«El tomate sigue vivo, a pesar de las circunstancias y avatares que siempre tiene en contra»

¿Por dónde pasa el desarrollo económico del municipio?

El planeamiento que nos hemos encontrado, que es reciente porque es de principio de 2018, tiene muchas lagunas. Hay iniciativas y emprendimiento de gente joven, de empresarios local y foráneo que quieren invertir en el municipio, y nos encontramos con esas lagunas en el planeamiento. Estamos gestionando, porque para eso también soy el concejal de Urbanismo, para adaptarlo a la realidad. Estamos con las modificaciones necesarias para la construcción de viviendas, o ponerlas a disposición del Gobierno de Canarias para que construya viviendas, y el desarrollo de una parte importante dentro del casco. Estamos en los inicios para desarrollar de una vez por todas el suelo industrial, que va a ser vital para el desarrollo económico.

¿Dónde iría?

El suelo industrial está ya planificado en la zona de Los Cascajos, en el entorno del campo de fútbol. Pero está sin desarrollar. No son muchos propietarios, pero hay que ordenarlo. Y el Plan Insular de Ordenación (PIO) permite una pequeña bolsa de suelo turístico, acorde a nuestra realidad. Ya sería otro tema que diversificaría la economía local.

«El Gobierno apoya a Agrícola del Norte para recuperar este año 50 hectáreas de cultivos tropicales»

¿Habla del hotel Romero Mur?

Ese es el hotel, que tiene como promotor a Mario Romero Mur. Pero también está el suelo que históricamente está contemplado en la costa, en la zona de Caserones. Pero tenemos que incentivar otro tipo de turismo, vinculado a nuestra realidad, a nuestros valores naturales, pero también vinculado al turismo cultural. Tenemos un patrimonio cultural vinculado a nuestra identidad. Es un reto recuperar nuestra identidad patrimonial, arquitectónica, arqueológica e, incluso, paleontológica. El Cabildo nos está facilitando que adquiramos patrimonio. Vamos a comprar el cine viejo. El casco histórico ha ido desapareciendo por la falta de concienciación de los que han gobernado este municipio durante su historia. Y no solo de la etapa democrática, sino de mucho antes. Vamos a intentar recuperar el casco histórico, con aportación económica pública. Eso es un reto. Estamos diseñando un proyecto para recuperar al menos las fachadas de todo el casco histórico, que nos va a permitir toda la planificación vinculada al centenario del fin del Pleito de La Aldea. Estamos programando una batería de inversiones vinculadas a la recuperación de nuestra identidad. Y tampoco podemos olvidar nuestra parte económica más importante, porque también soy concejal de Agricultura, que es la defensa de nuestro principal motor económico, que es el sector primario. Hay que mantenerlo vivo. A corto y medio plazo no hay otras alternativas económicas. El tomate sigue vivo, a pesar de los avatares y las circunstancias en contra que siempre tiene. Nuestra agricultura de exportación se está vinculando a otro tipo de producciones, como el papayo, aguacates, mangos. Hay un proyecto en ciernes, que está en el presupuesto del Gobierno de Canarias para 2015, que es una iniciativa de la Cooperativa Agrícola del Norte para la recuperación de unas 100 hectáreas de cultivos tropicales y subtropicales, y 50 de ellas serían en La Aldea. Para esto hay un reto importante, porque el cambio climático es una realidad. Y el agua cada vez estará menos almacenada en las presas, al menos las de lluvia. Estamos de la mano del Cabildo, con mi consejero -Miguel Hidalgo. Y digo mi consejero, porque estuve ocho años de asesor con él en el Cabildo, es muy receptivo en una programación para mejorar las infraestructuras hidráulicas para aumentar la producción del agua industrializada, desalada, no solo para el abasto, sino para mantener la agricultura de La Aldea viva. Hay concesiones recientes de la acuicultura, que es algo novedoso en este municipio.

Acuicultura

¿Cómo está ese proyecto, que estaba en manos del Gobierno de Canarias?

Es un fondo de inversión americano, que tiene concedida la zona de la Punta a la Punta de La Aldea. En las conversaciones que hemos mantenido en el Cabildo, ellos tienen definido el proyecto. Faltaba ultimar algún detalle. Y había alguna alegación, aunque fuera de plazo de las cofradías, principalmente de la de Agaete, que está en contra del proyecto. Y tiene como centro logístico el muelle de La Aldea, que tendrá que adaptarse.

¿Hay alguna intención de alargar o ampliar el muelle?

Ahora mismo hay una obra, que estuvo parada y se han retomado hace unos días, de mejora de la escollera del muelle. Pero no de ampliación. Porque está bastante deteriorada. Hay que drenar, porque el calado complica la entrada de barcos de cierto calado. Pero en este proyecto de acuicultura eran conscientes de esto, y comentaban que iban a construir un barco adaptado al calado. El centro logístico lo tendrán tal cual está. Alguna edificación que tengan en el muelle será a través de concesiones de Puertos Canarios.

¿Cómo está la actividad pesquera?

Ahora mismo no tenemos. Estamos de la mano del Grupo de Acción Costera de Gran Canaria haciendo unos estudios para ver la situación real. Teníamos aquí una joya gastronómica, que era el pescado de La Aldea, que la gente venía a la playa a comer, a pesar del hándicap de la carretera. Es un tema que tenemos que recuperar. Tenemos dos barcos profesionales, pero solo uno está afincado aquí. Uno pertenece a la Cofradía de Agaete y el otro a la de Mogán.

¿El punto de primera venta está operativo ya?

Está finalizado. Estaba a medio finalizar cuando tomé las riendas del Área, y se ha finalizado. Hemos acabado el exterior del edificio, porque estaba también vinculado a un antiguo almacén de exportación en el muelle. En la parte delantera está la oficina de información turística, y en la trasera el punto de primera venta. Falta el equipamiento. Pero estamos viendo primero la realidad de la actividad económica del municipio para ver si hay que vincularla también a la acuicultura, para que la maquinaria que se dote sea acorde a esa demanda. Todo eso está incluido en el estudio del Grupo de Acción Costera de Gran Canaria.

Parque Nacional de Guiguy

¿Para cuándo estará listo ese estudio?

A finales de este mes o el siguiente. Para tener las inversiones hay que tener claro hacia dónde caminamos. Ellos están haciendo también un estudio de la afección que pueda tener en la pesca la Declaración de Parque Nacional, que debe ser otro objetivo a terminar en esta legislatura. La mayor parte del Parque Nacional de Guguy es marítimo, y por eso hay que ver cómo afecta a los pescadores y a la actividad pesquera. La tradicional se permite, pero hay que ver a la deportiva, para ver los obstáculos y reticencias que pueda tener la ciudadanía de La Aldea. El Parque Nacional debe ser un hito importante, porque la única zona de influencia socioeconómica es el municipio, el Valle de La Aldea, Tasarte o Tasartico. Y las inversiones irían en estas zonas, además de las propias en el parque, por las protecciones, equipamiento, personal, los profesionales que deben trabajar en el propio parque, pero toda la zona de influencia socioeconómica se vería beneficiada por inversiones.

«Yo soy de NC y creo en la renovación, pero sin poner vetos cuando las personas han sido votadas»

Román Rodríguez y oros compañeros de partido. / Juan Castro

Usted es miembro de Nueva Canaria, y a nadie se le esconde la división interna que sufre el partido. ¿Cuál es su postura y la de sus compañeros en La Aldea?

Aquí el partido que existe es Nueva Canarias. Además de afinidades personales, yo sigo perteneciendo a Nueva Canarias. Aquí no ha habido ningún pronunciamiento en otro sentido. Cada vez está más complicado reconducir el tema. Yo soy de NC y soy partidario de que debe permitirse la renovación. Pero dentro de los órganos de los partidos. No se puede proponer vetos, cuando las personas no están puestas a capricho, sino porque se han decidido en congresos y con procedimientos democráticos. Se debe respetar la democracia dentro de los partidos. Eso ha fallado y ha enrarecido la situación. Tengo la convicción firme de pertenecer a NC. Y cualquier foro de debate debe llevarse siempre dentro de los órganos de NC. El congreso será en seis meses y es el lugar adecuado para proponer todos estos cambios. La dirección, aunque a veces se habla e forma peyorativa, está abierta a que sea así. Y que se cambien incluso los órganos de gobierno, las formas de gobernarnos y los procedimientos dentro del partido. Dentro del marco que nos da la democracia de autogobierno.

Suscríbete para seguir leyendo