José Guedes, un agricultor que sufre la falta de agua: «Solo sale pajullo»

José Pepe Guedes, un agricultor y ganadero a secas, desde niño y es feliz, muy feliz. Su vida la ha pasado desde que "abrí los ojos al nacer", dice, en su finca de medianías de Ingenio, donde disfruta y cuida como parte de su ser la tierra que le da de comer. Como a su hoy escaso ganado porque "no se puede mantener". Ha recopilado y guardado un legado, semillas autóctonas, algunas casi extintas, que sus abuelos, bisabuelos y anteriores generaciones de sus cultivos desde mediados del siglo XVI.

Las tenían siempre a mano solo para resolver el sustento familiar. Fue nombrado por el Cabildo Sabio de la Tierra y se pregunta: "¿Así me llaman por hacer esto? Esto debería ser lo normal y no que la gente se asombre cuando me ve viviendo de la tierra". Pepe ya avisa que las preciadas semillas las ha perdido prácticamente. "Las he plantado y solo sale pajullo. No hay agua, no llueve". Alerta hace décadas de los estragos del cambio climático: "Pero ni caso. Aquí todos quieren ser ricos ¿Ricos de qué?".

Cedió 26 variedades de las 30 semillas que han existido en Gran Canaria al banco de semillas del Cabildo insular, y se quedó con una parte. de las que no queda casi nada. Guedes recibe este sábado otro reconocimiento, Hijo Predilecto de Ingenio, que acepta con mucha alegría, agradecido pero también "asombrado, porque siempre pensé que estas cosas eran para ricos. Yo solo he sido agricultor, doy de comer al ganado y cuido la tierra. Voy a ser el mismo siempre. La gente lo ve como algo extraño cuando esto debería ser lo normal". Quiere extender con este reconocimiento su mensaje de décadas a todos, sobre todo en la labor divulgativa de padres y docentes. "Cuidemos la tierra".

Cambio climático, pero ni caso

Guedes está jubilado. Su vida es su tierra, en una finca de medianías en La Pasadilla, en donde recibe visitas de colegios y mucha más gente para ofrecerlo como ejemplo. Se ha hecho famoso sin querer y se asombra: "Por hacer lo que he hecho en mi vida me reconocen y vienen a visitarme, como si esto fuera raro", comenta aún con asombro porque desde hace muchos años se le reconoce su labor como el mejor conocedor del medio, de la tierra y lo que ofrece pero "ni caso me hacen", subraya.

Ahora apenas tiene animales de granja "sale caro mantener a una vaca o una cabra y burro. Y no llega. Los he tenido que quitar. No gano con esto, disfruto pero no hay agua, no pueden comer de lo que sale de la tierra. El forraje sale caro y ni te cuento las cubas de agua". Antes costaban seis euros y hoy, 80.

Tiene, o tenía, la mejor colección de semillas autóctonas que dejó en legado sus familiares antepasados, muchas, casi desaparecidas. Legó al banco de semillas insular una selección y una parte se la quedó él. Pero "ya ni me quedan. Se han perdido casi todas. Las he plantado y solo salen pajullos. Es que no llueve y no hay agua. Apenas me quedan ya, las he plantado solo sale eso, pajullo".

Es lo normal, no lo extraño

Como siempre, su discurso es tan básico como ejemplar: "Esto es lo normal. Vivir de la tierra, que es la que te regala la vida sana, aunque nadie la cuida ya. Yo no corro ni voy a gimnasios. Hago ejercicio en la naturaleza y me alimento de la tierra, más sano que lo que compras todos los días en un super". En este sentido comenta que la clave está "en inculcar la realidad a los niños que vienen de visita con los colegios y no meterles en la cabeza que si no tienen ordenador, internet o no trabajan en una oficina serán pobres. ¿Pobres de qué?".

Es un sabio, un profeta al que pocos le han hecho caso. Guedes alerta hace años del cambio climático, de la acuciante falta de agua, altos precios del forraje para dar de comer al ganado. Él no se cansa de reiterarlo" Pasará factura" dijo, y así ha ocurrido. Apela siempre a "formar a s hijos y nietos desde el ámbito familiar y educativo para la escasez. Serán ellos los que sentirán, el cambio climático".

"Lo tienen todo" reitera. Anecdóticamente, relata sobre las visitas de escolares de la isla. "Todos contentos porque les encantan los animales. Acarician al burro o a la vaca. Mientras, yo les voy comentando la realidad del hombre del campo. No podrás ir a la playa cuando quieras, tampoco quedar con amigos a jugar al fútbol o jugar en internet. La tierra necesita regarse a diario, y los animales comida diaria y a sus horas, como nosotros. Pero la tierra siempre te recompensará".

Cedió 26 variedades de semillas al Cabildo y de las que se quedó y ha plantado no han brotado por la sequía

Le sobró tiempo a Guedes para describir la reacción de los pequeños""Dejan de acariciar hasta a los animales. De repente ya no les gustó. ¿Qué educación les estamos dando'"? Y se explica. "Antes no teníamos nada. Nos amoldábamos a lo que teníamos. Hacíamos acopio de comida para semanas y previsiones para un año según viéramos como iba a ser tiempo de lluvias o no. Pero éramos felices. ¿Ricos? No en el concepto actual. Pero Yo he sido rico y feliz siempre y no tengo dinero".

José Guedes, Pepe Guedes, recibe la distinción de Hijo Predilecto al igual que Amaro Rodríguez en el acto institucional de Entrega de Honores y Distinciones, que se celebrará a partir de las 20.00 horas de este sábado en el Centro Cultural Federico García Lorca, donde se rendirá homenaje a personalidades y colectivos destacados por su contribución al desarrollo de Ingenio.

