Desvelado el conflicto entre Ana Obregón y Nía: Roberto Herrera tenía razón

Roberto Herrera, quien presentó las Campanadas desde Canarias junto a Nia Correia, reveló en el pódcast El Salpique detalles del enfrentamiento. Según Herrera, Ana Obregón tuvo actitudes despectivas hacia la cantante, lo que provocó que Nia rompiera en llanto y abandonara el rodaje. "Todo ocurrió porque Nia es joven y guapa", aseguró el presentador.

El entorno de los Morancos, quienes también participaron en el spot, respaldó esta versión, afirmando que lo relatado por Herrera coincide con lo que presenciaron. Según sus testimonios, el trato de Obregón hacia Nia fue motivo de indignación entre algunos miembros del equipo.

Nia Correia y su experiencia durante el rodaje

Aunque Nia no ha mencionado directamente a Ana Obregón, en entrevistas pasadas ha dejado entrever los difíciles momentos que vivió en aquella grabación. En el pódcast Aquí hay Kimchi, Nia explicó que fue tratada de manera despectiva por una figura importante de la televisión. "Nunca me había pasado algo así. Me fui llorando", confesó.

Además, Nia recordó que la actitud de esa persona fue injustificada y que el equipo técnico compartía su incomodidad. "Era porque soy joven y estoy empezando, y lo pagó conmigo", declaró.

El punto de vista de Ana Obregón

Por su parte, Ana Obregón ha defendido su posición afirmando que Nia llegó tarde al rodaje, lo que generó tensiones en el equipo. Además, argumentó que su molestia se debió a que esta situación retrasó una misa que tenía programada con su familia. "En 40 años de carrera, nadie ha dicho nunca nada malo de mi comportamiento profesional", señaló la presentadora, cuestionando la veracidad de las acusaciones.

Ana Obregón. / La Provincia

La polémica no se limita al caso de Nia Correia. Un testimonio recogido por Socialité señala que Ana Obregón tuvo un episodio similar con la influencer María Pombo durante el rodaje de un anuncio. Según un trabajador presente, Obregón habría insistido en cambiar de posición en el set, desairando a la joven influencer.