La fortuna deja más de nueve millones en Canarias

El Cuponazo de la ONCE, la Bonoloto, el Eurodreams y la Lotería Nacional han dejado más de nueve millones de euros en las Islas en la última semana. Concretamente unos 9.120.857,25 euros en cinco sorteos, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

Cupón de la ONCE

Imagen de archivo de varios cupones de la ONCE / La Provincia

El primero de ellos, y el que más alegrías ha dado, ha sido el Cupón de la ONCE. El pasado viernes, día 10 de enero, dejó la friolera cantidad de unos seis millones de euros en Las Palmas de Gran Canaria. Fue a una persona que compró el boleto a través de un TPV, en la céntrica Avenida Mesa y López, número 11.

En este caso tiene un periodo de caducidad menor que el de un Euromillones. Y es que si no reclama el premio en treinta días después de la celebración del sorteo, este caduca, según ha informado la ONCE.

Jorge Farías, fue el agente vendedor de la ONCE con amplia experiencia, que ha sido el responsable de repartir la fortuna.

Pero no ha sido el único Cuponazo que ha repartido dinero. El sorteo del día 13, repartió 100.000 euros en 5 cupones de 20.000 euros cada uno, en Las Palmas de Gran Canaria.

Eduardo Martín, agente vendedor de la ONCE desde septiembre de 1981, fue el responsable de repartir la suerte con 100.000 euros en 5 cupones de 20.000 euros cada uno, en su punto de venta en la c/ República Dominicana (Mercadona) y en la c/ Churruca, esquina Avda. Mesa y López (Farmacia), en Las Palmas de Gran Canaria.

Eurodreams

Logo del Eurodreams / La Provincia

El sorteo más joven de todos también se encargó de repartir fortuna. El Eurodreams del pasado jueves, 16, dejó un premio de segunda categoría (6 aciertos) en la administración del Centro Comercial Villa, en La Orotava. Una persona ganará 2.000 euros al mes durante los próximos 5 años. En total, unos 120.000 euros.

El EuroDreams es la nueva apuesta de las loterías europeas, un sorteo en el que los jugadores eligen seis números entre el 1 y el 40, además de un número adicional denominado ‘Sueño’, entre el 1 y el 5. Su principal atractivo radica en los premios, ya que los ganadores de la primera categoría recibirán 20.000 euros mensuales durante 30 años, garantizando una estabilidad económica a largo plazo.

Los sorteos se celebran dos veces por semana, los lunes y jueves a las 21:00 horas, con un sistema que asegura premios únicos. En caso de haber más de tres acertantes de primera categoría, el premio total correspondiente se reparte entre ellos en un único pago. Este límite de tres ganadores garantiza premios destacados para los afortunados.

Bonoloto

Logo de la Bonoloto / La Provincia

Mientras que la Bonoloto del domingo, día 12, dejó un premio en el Despacho Receptor número 67.065 de Los Llanos de Aridane, ubicado en la calle Velázquez, 2, esquina con Armas, en la isla de La Palma.

El boleto sellado corresponde a un premio de primera categoría (6 aciertos) que está valorado con 320.587,25 euros.

Al tratarse de un premio superior a 40.000 euros, el ganador tendrá que pasar por Hacienda y tendrá que abonar unos 56.117,45 euros a la Agencia Tributaria, por lo que finalmente se quedará unos 264.469,80 euros.

Lotería Nacional

Logo de Lotería Nacional / La Provincia

Y por último, y no menos importante, está la Lotería Nacional. El pasado jueves, día 16, dejó 2.580.000 euros en las Islas.

Y es que cayó tanto el primer como el segundo número del sorteo.

En primer lugar, el ansiado galardón recayó en el 03.301 y está valorado en 300.000 euros el número. Se vendió en Telde -en la rotonda El Cubillo-, en Vecindario -en la calle Franchy Roca-, y en Las Palmas de Gran Canaria -en la calle Manuel de Falla-, en La Paterna.

En Tenerife cayó en Cruz Santa, La Matanza, La Victoria, en San Cristóbal de La Laguna y en Santa Cruz de Tenerife.

Y por otro lado, pero no menos importante, el segundo premio fue a parar al 63.343, que está valorado en 60.000 euros al número.

En Gran Canaria se vendió en la misma administración que el primer premio. En el Despacho Receptor 44710 de Telde, ubicado en la rotonda El Cubillo. Mientras que en La Palma se despachó en Los Llanos de Tenerife y en Tenerife, en el barrio capitalino de San Antonio.