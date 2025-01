Romina Naranjo expande su narrativa juvenil desde La Atalaya de Guía

Desde La Atalaya de Guía, donde nació y ha vivido la mayor parte de sus casi 37 años, Romina Naranjo ha logrado publicar una veintena de libros y ahora presenta Místicos, una novela juvenil sobre el mundo del rock.

Aunque en la última década ha publicado 20 libros de narrativa joven e infantil de temática universal, algunos en prestigiosas editoriales, Romina Naranjo asegura que nunca ha querido alejarse de sus orígenes en el norte de Gran Canaria, un paisaje y paisanaje que le inspira para inventar sus relatos, a un ritmo de dos por año. Pedagoga, educadora infantil e integradora social, también se autodefine como «escritora de novela de ficción».

Nació el 24 de febrero de 1988 en el hospital San Roque de Santa María de Guía y el municipio norteño ha sido su casa durante toda su vida. «Salvo cortos periodos, como cuando fui a estudiar a Tenerife o por los viajes y pequeñas escapadas que he hecho fuera, pero siempre vuelvo al hogar, a La Atalaya de Guía, donde vivo en el mismo edificio que mis padres y hermanos», comenta.

Su lado creativo, subraya, «se despertó muy pronto», pues aprendió a leer con tres años y empezó a escribir pequeños cuentos y textos en el colegio. Estudió en el colegio de Becerril, luego en el CEIP Luis Cortí, y también cursó grados superiores en el IES Noroeste, antiguo FP de Guía. Finalmente, se licenció en Pedagogía en la Universidad de La Laguna.

Asegura que esa pasión por la escritura perduró durante toda esa etapa educativa y así llegaron los primeros libros completos. Es autora de novela romántica desde el año 2014, publicando en subgéneros tan diversos como histórica, contemporánea, policiaca, western, comedia juvenil o las denominadas chick lit, literatura dirigida especialmente a mujeres adolescentes.

Hasta ahora se han editado sus títulos en sellos como Planeta de Libros, Penguin Random House, Titania, Romantic Ediciones, Editorial Siete Islas o Bilenio, entre otros, siendo algunas de sus novelas traducidas y convertidas a formato audiolibro, donde han tenido una gran acogida.

Su profesión de pedagoga y educadora infantil, así como sus recientes estudios en la rama de integración social, la impulsaron después a una incursión en el mundo de la narrativa infantil, lo que aumentó su versatilidad como escritora.

La escritora asegura que en el año 2014 cumplió uno de sus sueños, cuando publicó su primera novela, Una candidata inesperada, en el género de la narrativa romántica histórica, que tuvo buenas críticas pese a ser una autora casi desconocida.

Veinte libros

Se le abrieron las puertas del mundo editorial y en los siguientes años salieron al mercado títulos como Familia de papel, El jefe, Un prometido inadecuado, Acróbata, El último acto, Marcado por la venganza, Un matrimonio de anuncio, Al pie de la montaña, Irrompible, El amor es una montaña rusa, El amor es encontrar el momento, Todos los caminos, Ojos de invierno, Coser y cantar, Willa la guerrera aventurera, El camino equivocado en el viaje a lo correcto, En primera persona y El corazón de Adrián.

Aunque de temáticas muy diferentes y con visión global, Romina Naranjo recalca que nunca ha perdido el contacto con su barrio de La Atalaya ni con el municipio norteño. También se muestra agradecida con el Gobierno de Canarias por haberla incluido en la «constelación de autoras isleñas».

«He tenido la suerte de presentar novelas en la emblemática Casa de la Cultura de Guía y ser parte de la Feria de Autores Guienses, celebrada en la Plaza Grande, sin duda, un honor y un reconocimiento que me permitió romper el consabido soniquete de que nadie es profeta en su tierra», recuerda.

Su última obra, recién publicada, se titula Místicos, una historia de rock adolescente (Ediciones Siete Islas), donde vuelve a la narrativo juvenil con una ficción sobre un grupo de música.

En vísperas de Reyes dio a conocer la novela y estuvo firmando ejemplares en la librería Agapea de la capital grancanaria. Y en la tarde de este próximo 1 de febrero, sábado, tiene previsto realizar una presentación por «todo lo alto». Puesto que se narran las vivencias de unos jóvenes que forman un grupo de rock en Canarias, esa puesta de largo irá acompañada de un concierto en directo en el bar New York Taxi, en el Paseo de Canteras.

«Mi última novela», resalta, «conjuga a la perfección todas mis pasiones, habla sobre los adolescentes, sus casuísticas, crecimiento y posibles problemáticas, foco de mi trabajo. Del rock, que es mi estilo de música predilecto tanto para buenos como para malos momentos; y además es una novela totalmente pedagógica y apta no solo para los jóvenes, sino para todos aquellos amantes y melómanos de la buena música de épocas pasadas, así como de las grandes bandas del momento».

Tras considerarse como metódica, tímida e imaginativa, lo que a juicio de los críticos literarios que siguen su obra «son cualidades perfectas» para combinar la pedagogía y la educación infantil con la pasión por la narrativa, la autora guiense confiesa que en esta última novela se aprecian más sus raíces isleñas.

«Le debía a mi tierra afincar una historia aquí y reflejado queda: escenarios reales, lugares auténticos y rincones que sin duda levantarán más de algún recuerdo», apunta. De hecho, ha estado trabajando en bares que ofrecen conciertos en directo para conocer el mundillo de los grupos de rock y para empaparse del argot que utilizan en sus diálogos.

Los personajes son estudiantes de un instituto de la capital grancanaria, por lo que también abundan los giros y expresiones del habla isleña, algo que no ocurría en sus anteriores novelas. Hasta ahora no acostumbraba a usar muchos canarismos, para llegar a una mayor variedad de lectores y que no tuvieran que estar buscando el significado de algunas palabras que son comunes en Canarias pero desconocidas en otros lugares. Por tanto, es una obra de narrativa juvenil apta para leer en colegios e institutos de las Islas.

Papel de la mujer

Otra característica de las novelas de Naranjo, según destacan las críticas literarias, es el papel en el que coloca a la mujer. Así, señalan que acostumbra a mostrar a los personajes femeninos con un toque de timidez, de vergüenza, usualmente cerradas y que incluso llegan a estar dolidas.

Sin embargo, subraya una referencia de sus libros, «conforme avanzan las propias tramas de sus obras, esas chicas cambian de actitud lentamente, pasando a actuar con mayor valentía, sobreponiéndose ante las circunstancias y convirtiéndose en mujeres inteligentes, fuertes y valientes; mostrándose así capaces de superar todos los obstáculos que se les pongan delante. Además, realiza diferentes reflexiones que pueden ayudar a sus lectoras a la hora de tomar una decisión. En definitiva, muchas mujeres al leer sus novelas se sentirán empoderadas».

