Romer YPunto: "El mundo entero clama por buenas historias"

¿Cómo se le ocurrió meterse en el mundo de los cuentacuentos, narración oral?

El mundo de los cuentos se metió en mí. Fue al contrario. Yo empecé a estudiar en una escuela donde había una maestra que tenía un club de narración y teatro. Entonces comencé a narrar de manera aficionada, digamos a los once años pero tres meses después, a la maestra se le ocurre que podría ser interesante que formara parte de la compañía de teatro y narración profesional que ella tenía fuera de la escuela. Entonces me invita a formar parte de este grupo y comienzo a contar historias de manera profesional en el año 2000, es decir, hace 24 veinticuatro años, ya casi 25.

-¿Qué experiencias tiene?

Me puede resultar un poquito complicado resumir la experiencia, pero tengo la dicha y la fortuna de contar historias desde hace tiempo. Desde 2000 he viajado por trece países gracias a las historias y a los cuentos que me han llevado a viajar. Yo cuento para público infantil, familiar, juvenil y adulto. Esa posibilidad me ha permitido encontrarme con públicos en diversos contextos en América Latina y en Europa por segunda vez en esta ocasión.

¿Por qué Romer YPunto?

Romer YPunto tiene que ver justamente con la no utilización de las etiquetas. Lo cuento en los espectáculos. Cuento que el mundo de manera prematura insiste en etiquetar en clasificar y es complicado cuando todavía no se tiene la decisión o la experiencia adecuada para poder eh incluirse o no en una etiqueta. Resulta de complejos interesantes. Entonces, RomerYPunto responde justo a eso, a la no etiqueta y a la posibilidad de encuentro que tiene sin clasificar la experiencia ni de manera positiva ni de manera negativa. Por eso RomerYPunto.

"Festivales de narración tan importante como el de Agüimes son una manera de decirle al mundo aquí estamos. Un espacio en el que a través de las historias se pasa el conocimiento, la idiosincrasia de un lugar, de un pueblo" Romer YPunto — Narrador

-Cómo ha llegado a hacerse un hueco en este segmento, sector, de la literatura, arte, teatro ¿Cómo lo definiría?

La narración oral tiene esa posibilidad, de abrir puertas, de juntarnos en torno al cuento, de permitir que nos miremos, que nos toquemos, que tengamos sensaciones eh reales, que viajemos a través de las palabras, el el contar historias finalmente en mirarnos, en escucharnos en tener ese contacto con el mundo fantasioso y onírico de las historias pero de una manera real. La historia se hace su espacio en la sociedad, se necesita. El espectador y el mundo entero clama por historias, por buenas historias. Así que la narración oral justamente nos permite esto, sentarnos en torno a la historia y ese proceso finalmente hace que se abran los espacios. Lugares que luchan y que sostienen festivales de narración tan importante son una manera de decirle al mundo aquí estamos. Aquí hay un espacio en el que se cuenta, en el que se cuida, en el que a través de las historias se pasa el conocimiento, se pasa la idiosincrasia de un lugar, de un pueblo. Creo que el cuento tiene ese poder de abrir espacios y abrir puertas.

Romer YPunto, en plena actuación. / La Provincia

- Jugando también contamos. Es el título del taller que impartirá en el festival de narración oral de agüimes. ¿En qué consiste, a quién quiere llegar y qué le gustaría transmitir?

Jugando también contamos es un taller que tiene la invitación del juego como excusa para encontrarnos con la propia historia. Con esa historia que sirve de materia prima para contar cuentos, para expresarnos mejor, para hablar ante un público. Es un taller que basa su metodología en la educación experiencial y en el juego, insisto, como esa llave que permite abrir espacios lúdicos en los que se fundamenta la palabra dicha y el gesto también. Yo creo que es una propuesta interesante y además, una propuesta que a mí me emociona mucho, porque el juego sin duda alguna es esa posibilidad de encontrarnos a nosotros mismos sin tantas etiquetas y sin tanto juicio y más bien en un espacio en el que la comodidad, el juego, la risa, florecen de manera natural.

-Es usted de Venezuela. Dígame qué le viene a la cabeza de la situación no tanto política, que también, pero de su pueblo. Y de la era Trump.

En Venezuela y pienso en muchas cosas. Principalmente en la migración. Pienso en el en el en el hecho de migrar. Yo no migré por la situación política. Yo migré porque siempre soñé con viajar. Pero es cierto que hay un dolor. Un proceso complicado en ser migrante. La situación de Venezuela es una situación que nos atraviesa a todos de una u otra manera. Ahí está mi familia, está mi madre, por supuesto que hay una sensación de tristeza y de desavenencia fuerte, pero bueno , por otro lado, también siento que mis cuentos y mis historias permiten ser un rayito de esperanza y otra manera de contar al país a como nos tienen acostumbrados a contarla. Yo vivo en México actualmente y voy viajando por el mundo contando historias. Respecto a Trump, muy triste el panorama así es. Peligroso y triste para los soñadores como yo. Por eso sigo contando y hablando de eso que no nos cuentan.

-¿Ha estado antes en este festival? ¿Lo conocía? Si es así ¿Qué le parece?

Es mi primera vez en el festival de Agüimes, es un festival que es un referente para cualquier persona que se dedique a contar cuentos de manera profesional, un festival al que tenía muchas ganas de llegar desde hace mucho tiempo y estoy feliz de poder finalmente estar aquí, en este lugar tan mágico que ha representado tanto para nuestro oficio de contadores de historias.