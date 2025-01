Félix Albo: «Nadie critica el imaginario del adulto, que lo cultiva bien poco»

Es narrador y coordinador del festival de Agüimes desde 2022 ¿Qué otros proyectos tiene entre manos?

En esta edición no vengo como narrador sino como curador del festival. Como gestor cultural también gestiono cuatro festivales, un encuentro de la proyectos bibliotecarios o un plan de acción lectora que tiene a más de 350 personas adultas disfrutando y descubriendo álbumes ilustrados y estrategias para disfrutarlos mediando en sus hogares o aulas.

Ha repetido en varias ocasiones que se considera como un guía de montaña cuando se sube a un escenario.

En realidad se trata de un símil; no se me ve cuerpo de montañero aunque me encanta en senderismo y perderme en los bosques. En realidad lo que trata de explicar es que quien narra acompaña en el viaje, el recorrido a quienes escuchan; guiando, adaptando al ritmo pero con la responsabilidad de llegar a tiempo, preparando cada detalle del recorrido para que el disfrute de lo sorprendente sea el. máximo y la experiencia satisfactoria para todo el público.

¿Qué tiene más importancia, la historia o el narrador?

Creo que se trata de una combinación tan única como importante. De hecho ahí radica a veces el estilo propio de quien cuenta. El cómo contar un detalle mínimo se puede convertir en todo un acontecimiento depende mucho de cómo se cuente y en ese cómo se cuenta interviene mucho quién cuenta. Sí, hay cuentos que son más resultones, si me permites el término, pero sin duda, en todo caso, tiene que haber un buen trabajo detrás para subirlo a las tablas. Puede parecer una perogrullada pero es por puro respeto a la propia historia, al oficio y, sobre todo, al público que escucha.

Muchos advierten que la cultura audiovisual está terminando con el imaginario adolescente.

Nadie critica el imaginario de la persona adulta que lo suele cultivar bien poco y creo que mejor nos iría. De los adolescentes se habla mal desde el principio de la historia de la humanidad, curiosamente quien ya disfrutó de esa etapa intensa y de continuo cambio y crecimiento. El adolescente no escucha, el adolescente no se comunica, el adolescente no imagina... Cuando no paran de comunicarse, de crear, de soñar. La cultura audiovisual empapa el imaginario global (el del mundo adulto, que es el mismo) y lo que provoca es quizá ciertos caminos más transitados pero seguro que hay a quien le facilita el imaginario. ¿Empobrecimiento? creo que la cultura audiovisual ha puesto ante nuestras retinas imágenes que nunca hubiéramos imaginado y, al fin y al cabo, alguien las tuvo que imaginar antes ¿no? Creo que estamos en un proceso de cambio continuo y nuestro imaginario se va nutriendo de todo lo que vamos viviendo. Lo más satisfactorio sería estimular el ejercicio de la imaginación con distintas estrategias y desde distintas perspectivas: jugar. Ahora existen mil herramientas y tutoriales de todo tipo que facilitan el acceso a muchas más personas al lenguaje audiovisual, a la creación artística, a la experimentación y por lo tanto al crecimiento.

¿Qué cuento le impresionó?

En la adolescencia tuve el privilegio de escuchar en varias ocasiones a Eduardo Galeano. él es uno de mis autores estructurales y, en épocas convulsas y de incertidumbre como la actual, se echa mucho de menos su voz y sus letras.

¿Qué hace distinto al festival de Agüimes?

Sin duda alguna, Agüimes es uno de los festivales de referencia en el gremio. Tiene que ver con que es el más antiguo, está en el archipiélago y el público es un público profesional; no sabe qué historias le van a contar pero trae la escucha, la risa y las ganas dispuestas. Así que tenemos un entorno único y un público genial. Eso ya bastaría. El hecho de que los cuatro últimos carteles los hayan realizado artistas con reconocimiento internacional y premios (Noemí Villamuza, Alberto Gamón, Nono Granero y, este año, la premio nacional Elisa Arguilé), es otro toque de distinción que ayuda a la difusión del festival en otros ámbitos artísticos y refuerza su entidad cultural.Y la contada experimental que se realiza el jueves de cada edición. Este año realiza un guiño a la murga Los Sombreritos. que celebran su 50 aniversario, la primera del municipio, también es una propuesta de complicidad con el público consolidado edición tras edición y fresca para quienes se suman. Año tras año vamos siendo más.

¿Cree que se da el reconocimiento que merece en el ámbito cultural al narrador?

Se le ha dado mucha visibilidad, especialmente a la narración para público adulto, gracias, sin duda, a todo el buen trabajo que se lleva a los escenarios. A la gente. ya no le resulta tan extraño eso de ir a escuchar cuentos. Aún queda mucho por hacer y, sobre todo, mucho por contar, pero hemos crecido en número yen calidad, sin duda. Muestra de ello es la red de festivales que salpican toda nuestra geografía y que instituciones como el instituto Cervantes, por ejemplo, cuenten con nuestro trabajo.

¿Innova o va a lo seguro?

Creo que la innovación con esa seguridad no son excluyentes. El objetivo es que cada año el público pueda escuchar de grandes profesionales y distintas voces, maneras, propuestas. Así desarrollamos un criterio en base a todo lo que hemos escuchado y vamos disfrutando de historias de referentes literarios, o tradicionales, o contemporáneas, surrealistas, locamente divertidas, inquietantes, sensuales, románticas o tremendas. Al fin y al cabo, la vida está llena de todo eso, ¿no? Agüimes es sin duda un punto de encuentro para disfrutar del arte de la palabra dicha. Un encuentro entre quienes escuchan y quienes cuentan. Una celebración de lo que nos hace humanos y nos junta. Una fiesta del poder evocador de la palabra.

¿Ha escrito el libro de su vida?

Uy, qué va. Ni lo pretendo tampoco. Ojalá pueda seguir disfrutando de buscar lo sorprendente de lo cotidiano de la vida. Ahí esperan un sin fin de buenas historias.