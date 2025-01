Jorge Hernández Duarte, presidente de Yrichen: «Esta fundación nace del dolor, el sufrimiento y la esperanza de las personas»

Yrichen, después de 35 años, camina sola.

Hay una cosa que está clara, y es que aquí lo más importante es que Yrichen, después de 35 años, es una organización sólida y que no depende del fundador, Jorge Hernández Duarte, sino que tiene un camino recorrido. Yo estoy en la presidencia, pero tú sabes que cuando te nombran presidente es como cuando te dicen 'ya no sirves, pero te nombramos presidente'. Te quedas contento y punto. Creo que lo más importante es que en una organización muy profesionalizada internamente, pero además, hay un patronato de la organización que cuida todos los valores desde los que nació , y que somos un grupo de gente que cuidamos la organización. Considero que eso nos está ayudando a tirar para adelante y no hace falta que yo esté en Canarias, porque que camina sola. Creo que los fundadores tenemos que ser personas capaces de saber ir desapareciendo, porque lo más importante son las personas que atienden Yrichen, que es lo que es gracias a un montón de profesionales que se están dejando su vida ahí.

La fundación nació en la parroquia de Pardilla Las Remudas.

Fue muy bonito porque fue una experiencia en la que empezamos allí dos personas, luego se incorporaron tres, más tarde cuatro, todos voluntarios, intentando ocupar el despacho del cura, que era el sitio donde nos reuníamos para atender a la gente. Y después es una parroquia súper comprometida que fue capaz de asumir una historia como esa. En esa época, en la que se criticaban los centros, La Pardilla fue genial. Un barrio que asumió la solidaridad. La parroquia y el barrio se merecen el reconocimiento de decir que fueron capaces en una época complicada de asumir un problema social y ofrecer los espacios que teníamos para liberar el dolor de la gente.

¿Recuerda los comienzos?

Cuando empezamos descubro que esto es un servicio que había que prestar en Canarias. Lo teníamos clarísimo. No había casi nada, o muy poquitas cosas en Canarias y sobre todo en la provincia de Las Palmas. Y empezamos la iniciativa desde la parroquia. Descubrimos que había gente que sufría. Familias que sufrían los problemas de la drogodependencia. Eran los años 80, una época muy compleja. Recuerdo que los problemas más importantes eran el paro y los temas de drogas. A mí me educaron y enseñaron, junto a un montón de curas muy comprometidos, que había que mirar la realidad para ver cómo podíamos hacer que allí se anunciara el Evangelio. Pero lo teníamos que hacer partiendo de la realidad. Ser una buena noticia, que digo yo siempre. Una de las cosas que hacíamos era analizar la realidad y ver. Yo llegué en el año 1986 y cuando fuimos al barrio, allí a La Pardilla Las Remudas, nos preguntamos qué estaba pasando, porque había un problema importante. Inmediatamente, empezamos a decir, ¿qué podemos hacer? Y a raíz de lo que podemos hacer nos fuimos complicando la vida hasta que empezó Yrichen con un grupito de voluntarias y voluntarios que en las tardes hacíamos actividades con chicos y con sus familias y les acompañábamos. Creo que fue un profundo amor a lo que hacíamos. A la esperanza y a una profunda solidaridad con el dolor de la gente lo que nos hizo aprender a base de palos, cómo atender a la gente, cómo poder ayudarlos a salir de la situación. Y tengo que nombrar a Inmaculada Ascanio y Miguel Pérez en toda esa labor que se hizo.

¿Cuántas personas habrán podido asistir a lo largo de estos 35 años?

La primera ficha que hicimos fue el 9 de marzo del 1990. Habíamos comenzado antes, pero fue cuando empezamos a formalizar las fichas. Y han pasado, pues exactamente hasta este momento por este centro 8.645 personas.

¿Nunca hay que dar a nadie por perdido?

No, nunca, nunca. Aprendí de alguien que decía aquí hay que insistir. Había un psicólogo que decía que hay un momento en el que a la gente le da el punto, y el punto no depende solo de ti. Depende de un montón de circunstancias. Fíjate tú, hay gente que a pesar de que lleva un montón de años viniendo lo siguen haciendo, y eso indica que tiene aquí su referente. Es decir, hay gente que lucha muchos años por intentar salir. Creo que lo más emocionante que hay es encontrarte por la calle con una familia y que alguien se te acerca y te dice, yo estuve en Yrichen. Y eso, cuando ves a la familia que sonríe, eso a mí me emociona, porque es cuando dices que todo esto ha merecido la pena.

¿Alguna vez alguien le ha agradecido su trabajo en Yrichen por la calle?

Muchas veces y mucha gente, lo digo. Yrichen, siempre lo digo, nace del dolor y del sufrimiento, pero sobre todo porque creemos en la posibilidad y la esperanza de las personas, y que las personas pueden cambiar. Eso es lo que ha hecho que Yrichen funcione y que siga funcionando. Creemos en que hay posibilidades de salir. Creo que hemos hecho un trabajo precioso porque ha merecido la pena la cantidad de familias. Pero también hay que decir que de la droga no sale una persona sola. Sale una familia entera, salen los vecinos, los amigos, la gente y sale el contorno también.

Cuando usted crea la fundación, ¿soñaba con que su proyecto de trabajo a la comunidad se mantuviera 35 años?

Te prometo que eso no se piensa. Hay una urgencia ante las cosas y dices, esto hay que hacerlo. Tiras para adelante y cuando miras para atrás dices, madre mía. Es una desgracia que sigamos siendo necesarios. Pero nunca lo llegué a pensar. Nunca me imaginé que esto fuera así. Si te lo imaginas no sé si lo haces. O sea, si te imaginas el lío en el que te metes no lo haces. Yo creo que para hacer este tipo de cosas no hace falta que se te aparezca la Virgen. Dios habla en la realidad, y la realidad grita y dice, esto hay que hacerlo. Ya no puedes estar pensando en qué va a pasar en el futuro. Lo importante es que seamos capaces de ir respondiendo con fidelidad a las cosas que vas viendo, pero nunca me pude imaginar esto. No me puedo imaginar que en este momento podamos tener ya más de sesenta trabajadores y trabajadoras en aquella casa. Que hayamos atendido a tanta gente, que en este momento tengamos una atención, hayamos llegado en prevención, por ejemplo, a más de doce mil o quince mil personas el año pasado. Esto te indica que vamos creciendo. Nos vamos adaptando a las nuevas circunstancias, la realidad nos va haciendo cambiar.

También se han sabido adaptar a los tiempos

Vamos respondiendo y yo creo que Yrichen tiene una cosa buena y es que no solamente miramos lo que estamos haciendo en este momento a las personas, sino que tenemos una mirada de futuro. Estamos pendientes, más que del futuro, de lo que está ocurriendo, y ante lo que ocurre nos vamos adaptando. Va apareciendo el tema del juego, pues inmediatamente montamos programas de atención a personas con problemas comportamentales por el tema del juego, o de las nuevas tecnologías, y llegamos a montar un precioso programa que se llama Ayudantes TIC, donde hemos logrado que los jóvenes sean los que ayudan a otros jóvenes a no abusar de ellas. Veíamos que fracasábamos en el mundo de la mujer. Que la mayoría de la gente que llegaba eran chicos, varones, y empezamos a preguntarnos qué estaba pasando con las mujeres que empiezan y después se van. Pues empezamos a formarnos en cómo trabajar las adicciones desde una perspectiva de género, y de ahí ha nacido Maday, que en este momento tenemos grupos de mujeres y vamos viendo que Maday es una casa en la que atendemos a mujeres con problemas de adicciones y al mismo tiempo con problemas de violencia de género. Hay que decir que en el mundo de las adicciones la mujer está muy invisibilizada. Ahora también tenemos un problema con los jóvenes, sobre todo con los tutelados que cumplen 18 años y los lanzan a la calle, y no hablamos solo de jóvenes inmigrantes. Pues hemos visto que eso está generando un problema y ahora mismo vamos a abrir un piso tutelado ellos.

¿Ha cambiado el perfil de las personas usuarias?

Lo más que me preocupa es que no hay cambio de perfil. Lo que sí es real es que la gente que nos llega es la que vive con mayor vulnerabilidad. Al final son personas con una baja resistencia a la frustración y además muy deteriorados, sobre todo aquellos que vienen de los ámbitos más marginales y vulnerables de la sociedad. No quiero decirlo, pero para mí sigue siendo lo mismo. Muchas veces se lo digo a los jueces, que cada vez son más sensibles a esto. Una persona que lleva un proceso de un año en un centro, hay que valorarla. Interrumpir un tratamiento para una condena es un problema. Yo creo que los jueces cada vez son más sensibles a esto. ¿Por qué? Porque nadie hace un recorrido de estos, que es muy duro. A veces me gustaría poder transmitir lo duro que es, porque es una lucha. Los procesos adictivos los podemos tener todo el mundo. Lo de los perfiles me preocupa poco porque me encuentro con personas que están viviendo situaciones muy duras y que necesitan ayuda, que necesitan, más que ayuda, que les acompañen en un proceso de salir de una situación de esas. Cuando llegué estos días a Yrichen y vi a ocho personas que estaban ahí, miras a los rostros y dice ¿en qué se diferencian de otros de hace treinta y pico de años? Pues no, la diferencia no es ninguna. Es gente con ganas de luchar.

¿Cuántos ejemplos de superación personal ha conocido?

Muchos. Te prometo que muchos. A nivel personal y emocional, todos los años hay nombres de personas que aparecen, con las que me encuentro y me lo dice el padre, me lo dice la madre, él o su mujer. Después de 35 años, los nombres de las personas siguen resonando en nuestro corazón.

