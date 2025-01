Familiares de usuarios de los CADI de Gran Canaria: "Algunos han llegado a bajar 20 kilos"

Las familias de los usuarios del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual (CADI) de Gran Canaria han denunciado este viernes que, a pesar de las promesas de mejoras durante años, "no se ha hecho nada", que la asistencia que ofrecen sigue siendo deficiente y que algunos de sus usuarios "han llegado a bajar hasta 20 kilos".

"Estamos estancados en los años 80", declara a la prensa María Elena García Santana, presidenta de la asociación de madres y padrees del CADI de Las Palmas de Gran Canaria.

"Es increíble de que no se den cuenta de que todas estas personas que están ahí son personas vulnerables que necesitan amparo. Lo tienen por ley, pero no hacen que se cumpla", denuncia García refiriéndose al Cabildo, que es la administración pública de la que dependen estos centros, y Grupo 5, la empresa que los gestiona desde octubre de 2022.

Son cuatro los centros en Gran Canaria: CADI El Tablero (San Bartolomé de Tirajana), CADI Obispo Padre Cueto (Guía), CADI Reina Sofía (Las Palmas de Gran Canaria) y CDAI San José de las Longueras (Telde), y en todos ellos los familiares han manifestado la falta de personal sanitario y de transparencia, deficiencias en la alimentación, ausencia de material como toallas, sábanas o pañales y un deterioro grave de las infraestructuras.

"Si ustedes van por el centro podrán observar de que está todo vallado dado que toda la estructura o tiene caída de cascote o están ya con los hierros de forjado exteriores y las infraestructuras están fatales", explica la presidenta del AMPA del CADI Reina Sofía, el más grande que hay actualmente en la isla, con 143 usuarios (de un total de 371), 93 de ellos internos.

Entre otras deficiencias estructurales en este centro, García ha destacado la obsolescencia de los ascensores que "tienen actualmente muchísimos problemas y muchas de las piezas que hay se tienen que mandar a hacer a un tornero porque no hay".

En cuanto a la alimentación, García denuncia que han pedido "en todo momento" que les faciliten las recetas y su ficha técnica para poder tener información de qué están comiendo los usuarios, pero no se las han dado.

"Esta semana he estado reclamando que no se le puede dar a un usuario una merienda de un vaso de leche y fría. Tienen que alimentarse en condiciones", ha explicado también a la prensa María Dolores Pérez Quintana, secretaria del AMPA del CADI de Guía.

García cuenta que hicieron una solicitud para realizar un informe médico nutricionista que analizara cómo eran los menús de los usuarios y que todos los valores dieron negativos: "es decir, está por debajo de lo que corresponde una alimentación sana y valorada de aquí de Canarias", opina.

"Hay familias que han denunciado que sus hijos han llegado a bajar hasta 20 kilos", agrega al señalar que "la transparencia es muy poca, hay caídas de los usuarios, no nos informan a la familia y cuando te informan es con un escrito diciéndote que no saben, se desconoce".

No se les permite entrar a los centros

En relación a la transparencia, los familiares manifiestan también que no se les permite la entrada a los centros para conocer las condiciones en las que se encuentran.

"Nombran un comité de calidad para cuya visita están pactados la hora y el día y, por supuesto, cuando llegamos está todo reluciente", declara Pérez al señalar que "no hay una revisión, ni se nos permite a los padres poder ver las cosas que faltan".

La secretaria del AMPA de Guía destaca la falta de material indicando también que a los usuarios se les llega a secar "con una toalla translúcida o con sábanas".

Por su parte, la presidenta del AMPA del CADI de El Tablero, Serbella Artiles León, alerta sobre la falta de sanitarios y la sobrecarga de los trabajadores.

"Ahora no tenemos ni terapeuta, ni logopeda, ni director en el CADI de El Tablero y llevábamos desde el mes de agosto sin médico. Hemos denunciado la pasividad, la negligencia, cómo está actuando no solamente el Grupo 5, sino como no ha querido escuchar las denuncias el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo", explica Artiles.

Grupo 5: "Heredamos la falta de mantenimiento"

En un comunicado, Grupo 5 aseguró este jueves que están "en contacto permanente con los responsables públicos" y que les han "trasladado en todo momento cualquier dificultad en la gestión, proponiendo soluciones constructivas para solventarlas".

La empresa ha señalado que desde que comenzaron la gestión en octubre de 2022 han "redoblado esfuerzos por mejorar día a día la situación", a pesar de haberse hecho "cargo de condiciones desventajosas del servicio y de algunas instalaciones que no eran óptimas".

Grupo 5 ha indicado que heredaron la falta de mantenimiento de las infraestructuras, por la antigüedad de las mismas y su ausencia de cuidado, y que la maquinaria está obsoleta y requiere reparaciones continuas y mantenimiento correctivo constante "que no estaba contemplado cuando fue licitado el servicio".

Además, han detallado que, para poder dar el servicio con la mayor normalidad posible la compañía cuenta con un departamento para la selección de personal, los salarios establecidos en el convenio de aplicación han sido mejorados por la empresa para los perfiles sanitarios, y se ha propuesto la posibilidad de disponer de personal en práctica que suponga un apoyo, pero en ningún caso sea un sustitutivo.

"Algunas culpas las tendrá el Grupo 5", ha concluido Pérez, "pero el Cabildo tiene que asumir muchas de las cosas que están pasando aquí".