El magistrado Matías Martínez, tras el cambio de sexo de Yino Alemán: «El cambio no puede ser automático»

El cambio de sexo tramitado por Agustín Alemán Barreto, conocido por Yino Alemán, en prisión desde el miércoles tras ser detenido por la Policía Canaria junto a otras tres personas por delitos contra la libertad sexual de menores, inducción a la prostitución y venta de drogas en la Operación Íncubo, vuelve a encender las alarmas sobre el uso tramposo de la Ley Trans por parte de hombres que reclaman un cambio de sexo para supuestamente recibir beneficios judiciales, laborales o sociales. Yino Alemán, también desde 2016 encausado como cabecilla del caso ’18 Lovas’ de prostitución de menores, es ahora legalmente una mujer, motivo por el cual ha pedido ingresar en un módulo de mujeres de la cárcel de Juan Grande, que por ahora no se ha concedido.

Y en este contexto, el magistrado Matías Martínez Gómez, titular del Juzgado de Primera Instancia número 5 de San Bartolomé de Tirajana, quien en julio de 2023 cuando se encontraba al frente del Registro Civil de San Bartolomé de Tirajana dictó los dos primeros autos que negaron en España el cambio registral de sexo en aplicación de la Ley Trans al considerar que los solicitantes incurrían en fraudes de ley, vuelve a poner el foco en la falta de un criterio unificado en los registros civiles para conceder un cambio de sexo. Y advierte sobre la posibilidad de que, en el caso de delincuentes sexuales, los beneficios de un cambio de sexo puedan ocasionar nuevas víctimas. «Desconozco la política penitenciaria que se aplica en estos casos, pero debemos pensar que a este tipo de delincuentes, violadores, se les está brindando la oportunidad de poder ir a una cárcel de mujeres, con lo que eso implica al exponer a otras mujeres a que puedan terminar siendo también víctimas; hay que valorar eso», señala.

Registro de la Policía Canaria en la casa de Yino Alemán, cabecilla de '18 Lovas' y en prisión por el caso 'Íncubo' . / LP/DLP

Sobre cómo es posible que un reo con un historial delictivo vinculado a delitos sexuales contra las mujeres pueda obtener con éxito un cambio de sexo, advierte de que en el registro no hay forma de verificar los antecedentes penales de la persona solicitante. «La ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans establece que la persona comparezca ante el encargado del registro civil y manifieste que no se siente conforme al sexo mencionado en su partida de nacimiento, a los tres meses ratifica esa petición y luego no hay ningún requisito adicional», explica, «el encargado del registro que autorizó ese cambio se encontró con una persona a la que no conoce y que manifiesta que se quiere cambiar de sexo, y aplica su criterio».

Y es aquí donde el magistrado avisa de que el criterio de los registradores está «dividido». «Hay unos encargados de registro civil que consideran que al tenor de la ley no se puede ni siquiera formular preguntas, sino que solo la persona comparece y señala que no se siente conforme al sexo asignado y automáticamente se concede el cambio», argumenta, «y luego hay otro grupo, en el que me incluía, que considera que la concesión del cambio de sexo no puede ser automático, sino que en aplicación de la regla general del abuso de la ley y el fraude de derecho, si indiciariamente apreciamos el fraude, ha de indagarse y, en su caso, denegarse». Para el magistrado, el procedimiento legal «tiene que mejorarse imperativamente» porque un registro no tiene capacidad para conocer si otro registro denegó anteriormente el cambio de sexo.

¿Y cuándo se niega una solicitud? «Cuando tras la comparecencia y tras las preguntas que le formulaba consideraba que la persona solicitante no era una persona trans, sino que su intención era espuria», relata. En este caso, el solicitante puede recurrir ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública; contra esa resolución cabe recurso ante el juzgado de Primera Instancia de la capital de provincia, luego ante la Audiencia Provincial y finalmente ante la Sala Primera del Tribunal Supremo. En este punto, recuerda, varios de sus autos fueron recurridos ante la Dirección General y aún no conoce resolución. «Nunca me hubiera imaginado que iba a tardar tanto, ya año y medio, para un tema tan importante», critica.

El magistrado sostiene que con la ley anterior el Registro Civil de San Bartolomé de Tirajana tenía muchas peticiones de cambio de sexo en los que se veía que «era una persona trans que intentaba cambiar su situación para vivir una vida tranquila» pero «fue entrar la nueva ley en vigor y el perfil de solicitantes cambió». Señala que comenzaron a llegar hombres de mediana edad, entre 40-50 años, con barba, que querían mantener su nombre masculino y que ignoraban totalmente cuáles eran los requisitos. «Siempre tenían alguna intención que no estaba relacionada con el cambio, como presentarse a oposiciones o que no lo detuvieran si agredían a su mujer; ahí me di cuenta de que había que empezar a valorar los casos en profundidad», concluye. n