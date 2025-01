Raúl García Brink: “Negar el cambio climático es un acto de traición a las generaciones futuras”

¿Cuáles son los mayores desafíos de Gran Canaria en términos de sostenibilidad?

El cambio climático es el lienzo sobre el que se dibuja la historia del siglo XXI. Los desafíos abarcan múltiples frentes: la presión del turismo sobre espacios naturales, la lucha contra especies invasoras y la gestión de la sequía, cada vez más severa. Pero esto es solo la punta del iceberg.

Si no transformamos nuestra relación con el medio ambiente, no habrá marcha atrás. La transición energética, la economía circular, la movilidad sostenible y la gestión del agua son pilares imprescindibles para asegurar un futuro viable. Pero Gran Canaria está decidida a convertirse en un laboratorio de soluciones para estos problemas globales.

¿Cómo se enfrenta la isla a esos desafíos?

La clave está en la innovación. Gran Canaria tiene el potencial de ser un banco de pruebas único. Lo que funciona aquí puede ser replicado en el mundo entero. Proyectos pioneros como el Salto de Chira y el impulso a las energías renovables son medidas importantes, pero la solución también pasa por la implicación de toda la sociedad.

¿Es optimista?

Tenemos todo un conjunto de retos muy importantes que vamos a tener que ir enfrentando, pero creo que vamos por el buen camino, porque hemos iniciado una senda muy interesante: somos conscientes de los problemas que tenemos y estamos intentando ir resolviendo toda esa problemática. Desde luego, no se puede decir que Gran Canaria esté escondiendo la cabeza como el avestruz, sino que realmente estamos intentando ser innovadores y aplicar esas innovaciones también a nuestros desafíos.

¿Qué piensa de las personas que todavía hoy en día niegan el cambio climático y los efectos que está provocando?

Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es la influencia, la distorsión que generan determinadas ideologías muy extremistas en las políticas públicas, que deberían estar sustentadas en evidencias, en datos científicos. Aquellos que son negacionistas o que son ultraconservacionistas del territorio, aquellos que de alguna forma están poniendo trabas y negando esa realidad, están haciendo un flaco favor al desarrollo de la Humanidad, al futuro de las generaciones que vienen, porque de alguna forma están dando la espalda a una realidad que es muy evidente ya desde hace muchísimos años.

El negacionismo y la poca importancia que le estamos dando a la ciencia es uno de los grandes problemas con el que nos estamos encontrando en este mundo de policrisis. Es muy importante adaptarnos, y negar la realidad es, desde mi punto de vista, un acto de traición a las generaciones futuras, aunque el término sea quizás un poco duro, porque de alguna forma le estamos negando a nuestros hijos, a nuestros nietos, el derecho a disfrutar de un planeta como lo hemos hecho nosotros.

Raúl García Brink / Infecar

Existen estudios realizados por economistas muy solventes que advierten que podríamos tener un auténtico desastre en el 2100 si permitimos que las temperaturas vayan más allá de 1,5 grados de aumento. Por lo tanto, esas consecuencias económicas van a tener también un impacto directo sobre la calidad de vida de las generaciones futuras. No es solo una cuestión ambiental; es una bomba de relojería económica que afectará a nuestra calidad de vida.

Negar el cambio climático es como cerrar los ojos en medio de una tormenta y esperar no mojarse. Es un acto de traición a las generaciones futuras. La ciencia ha hablado y las evidencias son irrefutables: estamos hipotecando el futuro de nuestros hijos por intereses económicos y políticos cortoplacistas. Eso no es solo irresponsable, es inmoral.

En ese sentido, apoyo completamente la carta abierta que la revista Nature, quizá la revista científica más conocida en el mundo, ha dirigido al presidente norteamericano Donald Trump, en la que le pide sobre todo que las políticas públicas se basen en evidencias científicas.

¿Qué papel juega los proyectos europeos y la política europea en la protección de territorios insulares como el nuestro?

La política europea juega un papel muy importante. No podríamos entender hoy en día conceptos como el de comunidad energética, por ejemplo, sin la influencia de la Unión Europea, que además financia muchísimos proyectos de innovación.

En el caso de Gran Canaria, por ejemplo, existen muchísimos, algunos liderados por el Cabildo, otros liderados por otras instituciones, como el Instituto Tecnológico de Canarias o la Plataforma Oceánica de Canarias, las universidades canarias…

En ese sentido la Unión Europea juega un papel muy importante porque en muchos casos se coloca en vanguardia, no solamente con ese tipo de proyectos europeos, también con las directivas, que de alguna forma van obligando a que las leyes se vayan adaptando. Y también juega un papel muy importante en lo que se refiere a la aportación de fondos de financiación que provienen de convocatorias como Interreg, Horizon o Life, pues nos permiten innovar, nos permiten realizar proyectos para responder a esos desafíos del siglo XXI de una manera innovadora.

¿Cuán importante es la colaboración entre el sector público y el privado?

Es clave y cada vez más estrecha. Todos estamos descubriendo de alguna manera que la colaboración público-privada, que también es algo de lo que se viene hablando en la Unión Europea desde hace mucho tiempo, es necesaria. Y hay empresas canarias que están jugando un papel importante.

Para superar los retos como sociedad del siglo XXI, tenemos que remar todos, no solamente el sector público, porque si no, difícilmente vamos a poder llegar a alcanzar todos esos objetivos. Necesitamos que se implique toda la sociedad. Pero tengo que decir también que cada vez más vemos un mayor nivel de sensibilización por parte de las empresas y esa colaboración no solo debe continuar, sino que debemos profundizar para encontrar marcos colaborativos todavía más efectivos y, sobre todo, producir cambios legislativos para que esa alianza público-privada sea más sencilla.

En cuanto a la celebración del Foro Internacional Ecoislas, ¿con qué expectativas se celebra esta segunda edición?

Ecoislas es un marco ideal para poder debatir sobre todas estas cuestiones y sacar conclusiones. Para ello, vamos a contar con ponentes muy potentes de la talla de Gunter Pauli o de Anjila Hjalsted, Liz Bonnin o Mark Lynas, que ha recibido el premio de la Royal Society al mejor libro de divulgación, que después se convirtió en un documental de National Geographic.

Su libro ‘Six Degrees’ (Seis grados) analiza qué es lo que va a ocurrir en la Tierra si la temperatura media en el 2100 aumenta un grado, basándose en artículos científicos, en datos y en evidencias. ¿Qué le ocurriría si sube dos grados? ¿Qué ocurriría si sube tres, cuatro, cinco, hasta llegar a seis? Explica que la Tierra ha pasado ya por esas situaciones hace millones de años y por lo tanto tenemos datos y podemos ser capaces de prever, en cierta manera, qué es lo que va a ocurrir. Por lo tanto, la sostenibilidad no es una opción, es una obligación. Este evento nos ayuda a avanzar hacia un modelo más resiliente, donde el desarrollo económico no esté reñido con la preservación del entorno.

Los ponentes principales son figuras reconocidas y de primer nivel, pero además participan muchísimos ponentes de diferentes lugares, islas como Chipre o Sicilia, que también nos van a aportar su visión. Es muy importante el compartir buenas prácticas y puntos de vista y cooperar con otras islas del mundo, no solamente europeas, que tienen problemas similares a los que tenemos nosotros. Entre todos podemos contribuir a solucionar problemas tan acuciantes como el de la elevación del nivel del mar o el futuro energético de los territorios insulares o la economía circular, que son temas muy complejos.

Además de aprender de otras experiencias, también es una ocasión para mostrar lo que hace Gran Canaria.

Por supuesto, algunos de ellos van a tener la oportunidad de conocer algunos elementos clave, como el Salto de Chira o la biorefinería del ITC. Es decir, vamos a mostrar algunos de los proyectos más emblemáticos de la isla para que los puedan conocer y para que puedan también diseminar ese mensaje de que Gran Canaria está a la vanguardia y es una isla que apuesta por un desarrollo sostenible, que quiere seguir siendo un destino turístico, pero sostenible. Generar una reputación verde de este destino turístico es un reto muy importante también, así como la idea de que la isla quiere diversificar su economía, porque eso va a contribuir también a la resiliencia de nuestra economía frente a los embates climáticos, de la economía, geoestratégicos…

Yo creo que los efectos de la dana en Valencia, que han sido desastrosos y gravísimos, nos tienen que llevar a pensar que, si no somos capaces de pensar en clave de cambio climático y desarrollar soluciones que intenten reducir y mitigar el impacto en el territorio, nos vamos a ver en graves problemas.

Pero soy optimista y creo que este evento, que nosotros esperamos que se consolide, vaya convocando cada vez a un mayor número de personas y que, de alguna forma, nos permita reflexionar y nos permita buscar y compartir soluciones para poder afrontar esos desafíos del siglo XXI.

James Ellsmoor, fundador y director ejecutivo de Island Innovation. / Infecar

JAMES ELLSMOOR – ISLAND INNOVATION James Ellsmoor, fundador y director ejecutivo de Island Innovation, junto con Grace Henry, directora de proyectos de la misma empresa, participarán en el workshop ‘Desafíos globales de las islas en la economía azul’ en el Foro Ecoislas. Island Innovation es una consultoría global que conecta comunidades insulares de todo el mundo, trabajando con administraciones, empresas privadas, el sector académico y la sociedad civil para implementar soluciones sostenibles. Su presencia en el Foro Internacional Ecoislas aporta una perspectiva internacional valiosa, al promover el intercambio de experiencias y estrategias innovadoras para abordar los desafíos de la insularidad. Como parte del programa de Ecoislas, Island Innovation liderará un workshop interactivo y colaborativo en torno a la economía azul, abordando sectores clave como la gestión pesquera, la energía marina renovable y el turismo sostenible. Este taller busca proporcionar ejemplos prácticos y casos de éxito aplicables al contexto de las Islas Canarias, facilitando el intercambio de conocimiento y la creación de redes entre los asistentes. La economía azul, valorada en 2,2 billones de euros por Naciones Unidas, representa una oportunidad clave para Canarias, gracias a sus recursos marinos, ubicación estratégica y acceso a fondos europeos. James Ellsmoor destaca el potencial de las islas para liderar industrias sostenibles que promuevan el crecimiento económico, la creación de empleo y la protección de los recursos marinos, fortaleciendo la resiliencia y sostenibilidad de las comunidades insulares, al tiempo que preservan su identidad y prosperidad futura.

EcoIslas 2023. / Infecar