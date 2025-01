Bomberos de Gambia ejecutan una extracción de un pozo gracias al Consorcio de Emergencias grancanario

Los bomberos de Gambia lograron ejecutar una espectacular maniobra de extracción rápida de una rescatadora de un pozo de agua que no llegó a dos minutos en el cierre del módulo impartido por el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria dentro del Programa de Cooperación para la seguridad y Emergencias de Gambia de la ONG StarUp.

Se trataba de una demostración de lo aprendido a la que asistieron el secretario principal del ministro de Interior gambiano, Kebba Nfally, la antena diplomática de España en Gambia, Violeta Insa, el jefe del Cuerpo de Bombero de Gambia, Yaya Sonko, la cónsul de Suecia, Birgitta Sojo, y la responsable de la ONG StarUp, Sonjua Arup, quien consideró esta acción muy motivadora para los gambianos toda vez que cuentan con la profesionalidad del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria. "Ha sido un completo éxito para salvar vidas".

Kebba Nfally afirmó tener plena conciencia del valor de esta oportunidad de entrenamiento. "Significa mucho, nunca había presenciado un trabajo como este, solo en televisión, verlo personalmente es muy emocionante y demuestra que tienen la capacidad de crecer paso a paso para luchar contra desastres de cualquier naturaleza", manifestó ante el nuevo equipo de rescate.

El primer ejercicio consistió en llegar al pozo de una comuna para rescatar a una víctima, esta extracción rápida se emplea cuando hay que sacar a la persona cuanto antes porque está a punto de perecer y precisa maniobras de reanimación.

Para ello, el rescatador, en este caso una de las 400 bomberas de Gambia, se ancla a cuatro personas, ancladas a su vez a otras cuatro. Con estos cuatro aseguramientos, las cuatro personas bajan a la rescatadora hasta el lugar preciso, no sin antes haber colocado protectores en el murete del pozo para que la cuerda no se rompa. Una vez que ha "empaquetado a la víctima", a la voz de 3, 2, 1, es elevada rápidamente entre todos en cuestión de 3 segundos, un abrir y cerrar de ojos.

Un momento del ejercicio de los bomberos de Gambia. / Consorcio de Emergencias de Gran Canaria

La gran ventaja de esta técnica no es solo su rapidez y que permite elevar el peso de dos personas, sino que puede realizarse con tres personas ancla en vez de cuatro, y que no todos tienen que ser rescatadores, dada su sencillez, en caso de apuro puede ser igualmente ejecutada bajo las indicaciones de un único bombero apoyado en otros efectivos como policías o personas del lugar.

La maniobra fue tan rápida que arrancaron el aplauso de las autoridades, que decidieron permanecer en el lugar para poder presenciar la siguiente práctica, consistente en una extracción con trípode de circunstancia para situaciones con más margen de actuación. Realizaron un correcto anclaje de la escalera que hace las veces de trípode, lo que les permite realizar un trabajo más preciso o elevar más peso, como cuando cae una de las vacas que deambulan por el país y hay que extraerla para que no perezca, contamine el agua y mueran personas por intoxicación.

"No sé si no nos llevamos más de lo que dejamos aquí, ha sido un honor. La evolución ha sido fantástica, la colaboración excelente, y el equipo humano que dejamos es de un altísima calidad humana y profesional, nos ha admirado que con tan pocos medios trabajen tan bien, han absorbido todos los conocimientos, muchos no habían ni bajado por una cuerda y ya están haciendo dos tipos de rescates", elogió el cabo Ismael Mejías Pitti junto a Eugenio Martínez, ambos instructores del módulo de altura.

Esta semana culminará también el módulo de conducción, manejo de bomba y mantenimiento de los dos camiones todoterreno, los primeros del país, impartidos por Jeremías Martínez y Brian Acosta, en tanto que la próxima semana llegará al parque de bomberos de Bakau un nuevo equipo para ser instruido en rescates en accidentes de tráfico.

"Acabamos de comprobar todo lo que han aprendido los bomberos de Gambia -concluyó Violenta Insa-, estuvimos la semana pasada cuando empezaban a descargar el material y a aprender cómo se usaba, y en pocos días han sido capaces de montar un equipo de rescate totalmente operativo, bien organizado y coordinado, ha sido impresionante".