Román Altuna: «Llegué hace 40 años a Tenteniguada y de aquí no me he movido»

Román Altuna Igartua no pudo recoger personalmente el galardón por encontrarse de viaje en el extranjero. Lo agradece, por supuesto, aunque confiesa que no le entusiasma ser protagonista de estos actos protocolarios, sino mezclarse con gente del pueblo de forma más distendida. Pese a no renunciar a su origen vasco, de Hondarribia, presume de sentirse como un valsequillero más, pues ya han pasado 40 años desde que llegó a la localidad de Tenteniguada, el 2 de enero de 1984, para resolver unos asuntos familiares relacionados con la producción de agua embotellada.

«Encontré un lugar precioso, todo verde, y desde entonces no me he movido de aquí», resalta. Admite que al principio le costó conectar, porque como todos los peninsulares llegó con la idea de que en Canarias siempre hace buen tiempo y «estuvo lloviendo dos o tres meses seguidos».

En 1988 se casó con Ana y vivió un tiempo en casa de sus suegros, hasta instalarse definitivamente en Tenteniguada, donde también residió hasta su fallecimiento su padre, Fermín Altuna Aguerrizarobe, Hijo Adoptivo del municipio.

Empezó con Fuente Umbría con 27 años, aunque ya conocía el negocio por su padre había tenido una fábrica en Murcia. Recuerda que en esos comienzos dormía en la casa de Antonio Peñate y Luisa Mayor, «cuatro personas en 14 metros de lunes a domingo», pues los socios que tenían deudas con su familia lo engañaron y tuvo que volver a empezar de cero con gente del pueblo. Competía en el agua embotellada con las marcas de Firgas y Teror, pero se abrió un hueco en el mercado y hasta hoy.

«Aunque somos diferentes, los canarios y los vascos siempre nos hemos llevado muy bien, he estado muy a gusto y por eso no me he movido de aquí; me ha llamado la atención el nivel de compromiso y la capacidad de trabajo de la mayoría de la gente con la que he trabajado, pues se tenía la idea de que con el calor la gente va a otro ritmo», comenta.

Tras asegurar que le debe todo «al agua y a Valsequillo», anuncia que ahora toca empezar otra etapa «por ley de vida», pues sus hijos no van a seguir sus pasos y tendrá que tomar una decisión para que las empresas «duren toda la vida».

