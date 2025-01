Ángel Trujillo, político de incansable brega

Concluidos los tres días de luto por el fallecimiento de su ex alcalde, Ángel Trujillo Jorge, incinerado el miércoles, en la memoria de los guienses se prolongará el recuerdo de un gestor público que antepuso el interés colectivo por encima del particular. Una valoración en la que coinciden hoy distintas figuras políticas de la Comarca Norte, donde se desenvolvió durante una veintena de años, con un breve periodo al frente del ayuntamiento (1991-1993), y otros años como concejal y consejero del Cabildo de Gran Canaria, tras abandonar la docencia.

Los modos y pensamiento eran ya de izquierda durante su juventud en la década de los 60, siete años antes de apagarse definitivamente la luz de El Pardo y la Dictadura. Su pensamiento avanzado para aquellos tiempos, sus acciones determinantes, le auparon rápidamente al liderazgo de una masa de jóvenes en su barrio de La Atalaya, asociándolos para fomentar actividades educativas, culturales, lúdicas y deportivas. En esa fructífera etapa destacaron logros especialmente en teatro y música. Puso en marcha el Festival de la Canción del Norte que dio a conocer a Braulio como ganador en una de sus ediciones, con el tema ‘Mi amigo el pastor’.

Su fortaleza de carácter y firmeza de actuación, a la hora de alcanzar objetivos, fueron clave para vencer obstáculos o incomprensiones. Le sucedió a veces con Ignacio Arencibia Miranda, alcalde la época, con el que, no obstante, mantuvo casi siempre una relación correcta. Se respetaban y apreciaban mutuamente. Demostraron con hechos, no sólo con palabras, que ambos aspiraban por caminos e ideologías diferentes, avanzar en el bienestar y progreso general de sus conciudadanos.

La vena socialista de Ángel Trujillo Jorge, nacido en Gáldar en agosto de 1946, tenía un antecedente ejemplar en su propia familia. Su tío, Diego Trujillo, fue el último alcalde republicano no electo de la misma ciudad de los Guanarteme, hasta desatarse la Guerra Civil de 1936. Fue represaliado y aislado durante un tiempo en el lazareto de Gando, con otros compañeros.

En charlas con diversos interlocutores, su sobrino Ángel lo traía a menudo a colación y lo recordaba orgulloso como un referente de integridad y coherencia política a emular. Igual como docente.

La trayectoria institucional de Ángel Trujillo Jorge describe el perfil de un verdadero político de brega, inasequible al desaliento. Condenaba toda rendición ante la gravedad de los problemas que lidió en más de una ocasión. Uno de ellos, recién estrenado como alcalde guiense. El principal abastecedor privado de agua potable al municipio, aliado o amigo del alcalde predecesor, maniobraba al parecer para cortar bruscamente el suministro tras el relevo en el ayuntamiento. En tiempo relámpago, Ángel Trujillo negoció con otros «aguatenientes» y pudo garantizar la continuidad del servicio sin ninguna interrupción.

José Macías, Ángel Trujillo y Jerónimo Saavedra en 1991. / La Provincia

Policías locales con sus jefes de la misma etapa, reconocieron enseguida otros valores del nuevo alcalde, a riesgo de poner en peligro su seguridad. Cuentan que despreciaba salidas falsas por la puerta de atrás de las Casas Consistoriales como le sugerían, y optaba por el tránsito difícil ante alguna concentración de protesta en la plaza que existía y existe delante de la fachada. «Fue siempre un tipo de dar la cara e ir de frente», aseguran.

Espíritu crítico

Las luces de su mandato han sido recordadas ya puntualmente en las páginas de este periódico con motivo de su óbito. Las sombras o errores, que también tuvo, se derivaron de su urgente afán de entrega a los demás. Se estrellaría más de una vez en el muro infranqueable de los procedimientos administrativos, que le costaba admitir y cumplir, aduciendo la imperiosa necesidad de una solución social inmediata. «No pensé jamás en un proyecto emblemático concreto. Mi proyecto global era atender las necesidades de la gente que me demandaba», replicó cuando se le pedía un balance de su labor.

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, además de secretario general del PSOE canario, transmite su pena por la muerte de Ángel Trujillo Jorge, compañero de partido, a la vez que resalta detalles de su personalidad. «Lamento mucho su fallecimiento. Fue un hombre de espíritu crítico y de un humor peculiar. Me apoyó desde mis inicios en política, y eso nunca lo olvidaré. Mi más sentido pésame a su familia y a la militancia socialista guiense».

Por su parte, Alfredo Gonçalvez Ferreira, flamante alcalde de Guía, confiesa abiertamente que «estoy donde estoy porque me empujó Ángel Trujillo en el año 2002, cuando yo era afiliado, para que luchara por la secretaría local del partido, que entonces detentaba Pedro Melián. Me dijo que más pronto o más tarde yo sería alcalde de Guía. Así lo recordé en mi discurso durante la reciente moción de censura. Ángel era un trabajador incansable y honesto, carismático. Un maestro de la política orgánica. Cometió errores, pero jamás para su beneficio personal». Concluye anunciando que el nuevo gobierno municipal retomará la propuesta para otorgar el nombre de Ángel Trujillo Jorge al campo de fútbol de La Atalaya.

Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar y vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, se jacta de «la relación de amistad y respeto» con el político desaparecido, vínculo reforzado por raíces comunes de ambos: «Nació en Gáldar y era de los Jorge de mi ciudad, al igual que mi padre. Sus dos hijos son trabajadores de nuestro ayuntamiento. Coincidimos bastante en los últimos años en los espacios de comunicación que tuvo en Canal Norte y Radio Faro. Era un hábil conversador sobre asuntos de actualidad. Siento mucho su pérdida, como ya lo hice saber a toda su familia».

Pedro Rodríguez, concejal y ex alcalde guiense, expresa profundo afecto por Ángel Trujillo, «no en vano fue para Mónica Falcón , hoy mi esposa, un maestro especial en Montaña Alta, tras quedar ella huérfana de madre con 11 años. Ángel fue, por encima de todo, un político intenso en su quehacer. Se volcaba sin límites en la atención a la gente. Su vocación por el servicio público era inquebrantable».

Fernando Bañolas, ex alcalde de Guía y ex consejero regional de Sanidad y del Cabildo grancanario, recuerda que entró en política y presidió el ayuntamiento norteño, por primera, vez gracias a un pacto con el PSOE local, liderado por Ángel Trujillo Jorge en 1999. Considera que fue «una etapa ilusionante, en la que me enseñó mucho en cuanto a gestión política, para mí desconocida, por mi procedencia de la Medicina. Él mostraba predilección por la actividad deportiva. Juntos impulsamos las obras del campo de Guía y la instalación de su césped artificial, también en la cancha de La Atalaya. La ruptura posterior del acuerdo no fue impedimento para que mantuviéramos un trato afable. Era un enamorado totalmente de su municipio y un defensor a ultranza de Guía. No falté a la cita en su capilla ardiente para dar el pésame personalmente a Margarita, su viuda, y familia».

Brígida Mendoza, ex consejera de Sanidad, nacida en La Atalaya de Guía, destaca la arista docente de Ángel Trujillo: «Muchos de sus antiguos alumnos acabamos los estudios con formación y titulación universitaria. Descubrimos asimismo con su enseñanza en nuestra adolescencia que hay una ideología preocupada esencialmente por los problemas sociales, y esta lección suya nos llegó muy adentro. Razón suficiente para quedarle eternamente en deuda».

Legado para no olvidar

El desfile incesante de personas por la capilla ardiente instalada en el salón de plenos del ayuntamiento antes de su despedida final, certificaría que Ángel Trujillo Jorge ha transmitido un legado que, al menos, no merece borrarse por las generaciones futuras.

«Pese al extraordinario celo profesional desplegado por el personal facultativo y de enfermería en la Clínica San Roque de la capital grancanaria –subraya con gratitud su familia-, la defunción se produjo el lunes», quince días después de ingresar, aquejado de varias y graves complicaciones, neumonía incluida.

Descanse en paz.