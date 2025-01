El taxi alerta: hay 50 conductores clandestinos entre Mogán y Telde

Ofrecen sus servicios de transporte de personas a bordo de su coche particular en las redes sociales, por el boca a boca con ayuda de amigos en bares o restaurantes o a las puertas de alojamientos turísticos. Pero en realidad son conductores clandestinos que operan de forma ilegal, sin licencia y sin los correspondientes seguros. El taxi alerta de que hay alrededor de unos 50 conductores que ejercen de forma ilegal en los municipios del corredor turístico, entre Mogán y Telde -por el aeropuerto-, lo que supone un perjuicio para el sector y que afecta a la seguridad de los viajeros. La cifra se ha duplicado después de la pandemia y esos conductores «actúan con una impunidad total», advierten representantes de las cooperativas.

Y para acabar con el intrusismo en el sector, días atrás se celebró una reunión en la que participaron representantes de las cooperativas de taxis de Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía de Tirajana, Ingenio y Telde, además de sus policías locales, la Policía Canaria, la Federación Regional de Taxis de Canarias, Socomtaxi (la central de los taxistas) y el Cabildo de Gran Canaria, de la que ha surgido un acuerdo: incrementar los controles policiales en los municipios afectados.

Los municipios más afectados son San Bartolomé de Tirajana y Mogán, en este caso sobre todo el núcleo de Puerto Rico. "El intrusismo en el sector lleva años, no es nuevo, pero ha crecido después de la pandemia", señala Aythamy Medina, presidente de la cooperativa de taxis de Mogán. "Nos están quitando trabajo y servicios, cuando nosotros somos un sector regulado que paga impuestos y nóminas y además nuestros vehículos tienen que pasar controles periódicos en el taxímetro", critica el representante. Esta actividad ilegal no solo supone una competencia desleal, sino que además contribuye a la economía sumergida y a la inseguridad de las personas. "Nuestras tarifas están reguladas por el Gobierno de Canarias y si en una carrera yo cobro 80 euros y ellos 50 euros, ese dinero es limpio para ellos", argumenta, "¿y si ese coche tiene un accidente? Ahí hay un vacío legal".

Taxistas estacionados en San Agustín, en San Bartolomé de Tirajana. / LP/DLP

Como muestra de ese intrusismo, Medina explica que el sector ya ha detectado casos como el de una persona que se promociona en redes sociales como taxi que tiene a 10 personas trabajando para él, incluso con coches de alquiler, o el de otro conductor particular que ha estado llevado viajeros al aeropuerto hasta siete veces en una semana. "La ley regula el transporte de personas; podemos llevar a familiares y amigos, pero uno no tiene tantos amigos como para ir tantas veces al aeropuerto", reflexiona.

Por su parte, el presidente de la cooperativa de taxis de Maspalomas, Juan Diego Vega, señala, además de la competencia desleal, la estafa. "El precio que cobran no siempre es más bajo que el reglado porque se han dado casos en que se ha cobrado a clientes 80 euros por ir desde el aeropuerto a Playa del Inglés cuando ese trayecto cuesta unos 50 euros", avisa, "y no solo eso, porque igual que te hacen un viaje al aeropuerto, te hacen una excursión por la isla y tampoco están autorizados para hacer de guías turísticos". Para Vega esos conductores operan con "impunidad" aunque reconoce que cuesta "mucho" cogerlos in fraganti "si no nos ponemos todos a una".

Así, explica que hasta ahora se ha producido una "descoordinación involuntaria" entre las administraciones y un conductor podía ser sancionado por un cuerpo policial o en un municipio sin que los otros lo supieran. "La norma señala que la reiteración en los servicios ya es un ilícito penal, por eso las cooperativas queremos más coordinación entre los distintos cuerpos policiales y la inspección del Cabildo", apunta. Las sanciones a las que se pueden enfrentar los intrusos en el sector por vulnerar la normativa, recuerda Vega, van desde los 300 euros por publicitarse en internet y desde 4000 a 36.000 euros por operar sin permiso.

Además de que se implementen los controles policiales y las inspecciones del Cabildo, las cooperativas también quieren iniciar conversaciones con las principales operadoras turísticas para que avisen a sus clientes de que esos conductores realizan una actividad ilegal y pueden enfrentarse a situaciones de inseguridad. "Por primera vez en muchos años las cooperativas estamos unidas porque nuestro interés es prestar un servicio de calidad", concluye Aythamy Medina.