Firgas deja «en el limbo» al personal laboral, al no iniciar su estabilización

El Ayuntamiento Firgas es el único municipio canario que no ha puesto en marcha el procedimiento para la estabilización de su personal laboral, que tenía que haber finalizado en 2024 por imposición europea. El Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) anuncia que interpondrá una demanda por la responsabilidad patrimonial y la inacción sin motivo justificado, además de advertir de posibles sanciones por el incumplimiento legal y de denuncias entre la treintena de afectados, «que quedan en un limbo». Mientras, el alcalde, Alexis Henríquez, justifica el bloqueo a sentencias judiciales de trabajadores de la empresa municipal Afurgad que querían volver a estar bajo el paraguas del ayuntamiento por cesión ilegal, y defiende que el ministerio de Función Pública les permite todavía iniciar el proceso.

Los ayuntamientos canarios han apretado el acelerador en los últimos meses para cumplir con el plan de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad laboral, que tiene por objeto situar la tasa estructural por debajo del 8% en las Administraciones españolas. De esta forma, los trabajadores laborales de casi todas las instituciones han podido ya cerrar este proceso y otros están a punto de firmarlo, y convertirse de pleno derecho en empleados de la Administración con todas las garantías y sin el temor a verse en la calle en cualquier momento, aunque lleven décadas en el puesto. Todos, o prácticamente todos, en Canarias. Excepto en Firgas, que ni siquiera han dado el primer paso, a pesar del largo proceso que conlleva, según advierte el secretario general de Sepca, Manuel González.

31 de diciembre

El sindicato remitió el 14 de diciembre escritos al Ayuntamiento y a la consejería canaria de Administraciones Públicas alertando de la situación de Firgas, sin que desde entonces se haya cambiado la situación. No hay que olvidar que las ofertas públicas tenían que producirse antes del 31 de diciembre de 2022, y que los procesos selectivos previstos en la Ley 20/2021 debían finalizar el 31 de diciembre de 2024. Una fecha ya cumplida.

El dirigente sindical admite que hay Administraciones que han tenido problemas técnicos que han dilatado el proceso. Pero afirma que no es el caso de Firgas, que no ha dado ningún paso.

Manuel González advierte que esta inacción puede acarrear multas por saltarse el Plan de Estabilización. Pero, sobre todo, deja «en el limbo» a una treintena de trabajadores que no son fijos, y que podrían llegar incluso a acudir al juzgado para exigir sus derechos, que se han podido ver vulnerados.

Sepca destaca que Firgas no tiene justificación para no haber puesto en marcha el procedimiento, que está obligado por ley. «Es de una enorme gravedad». Por este motivo, anuncia que va a interponer una demanda por la responsabilidad patrimonial y por la inacción de la Administración. «Es el único municipio de Canarias que no ha hecho nada».

González critica también que en Firgas se está vulnerando la libertad sindical de Sepca, ya que nunca se les convoca a las reuniones, a pesar de su representatividad.

Afurgad

Mientras, el alcalde alega que en un primer momento contrataron a una empresa externa, pero que detectaron algunas deficiencias y contrataron a otra. A esto se suma una seria de sentencias laborales sobre la empresa Afurgad por cesión ilegal de trabajadores, que tuvieron que reincorporarse al Ayuntamiento. «Ahora nos dice el Ministerio que lo tenemos que hacer como al principio», añade Alexis Henríquez, quien señala que Madrid les ha permitido ampliar el plazo para llevar a cabo el proceso.

Sepca señala que los trabajadores de Afurgad estaban en una situación de fraude de ley. Y detalla que la caótica situación de recursos humanos lo demuestra las numerosas sentencias que están obligando a Firgas a indemnizar grandes sumas de dinero a su personal.

