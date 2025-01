Pedro Rodríguez, el hostelero más veterano del valle de Mogán, cierra su bar tras 44 años

Pedro Rodríguez Pérez sirve sus últimas cervezas, cierra su última caja y se despide de las decenas de boletos de lotería que vende a los vecinos de su barrio cada día. Después de 44 años al frente del bar El Laurel, ubicado en la calle San José del pueblo de Mogán, este miércoles por fin baja la palanca y la persiana y a sus 72 años se retira de forma definitiva después de siete años de jubilación activa. «Ya me cansé, son muchos años y ya me pesan», relata con la nostalgia que le produce echar la vista atrás, «me voy satisfecho y contento porque he sentido mucho el cariño de los clientes». Pedro, cuenta, es el hostelero en activo más veterano de todo el valle de Mogán, desde la playa hasta Veneguera.

Nació en Garafía, en La Palma, el 26 de noviembre de 1952, y durante años trabajó en la oficina de recaudación del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. Con 21 años llegó de vacaciones a Maspalomas, donde vivía su hermana con su marido, para pasar la Nochevieja, y en esta isla puso los cimientos de su futuro. «Mi cuñado era el jefe de bares del hotel Dunamar y me preguntó si quería trabajar con él; le dije que no, pero luego le pregunté cuánto cobraba un freganchín y me dijo que entre sueldo y propinas eran más de 30.000 pesetas», recuerda, «supuse que al año, pero me dijo que ese era el sueldo mensual, y a mi eso no me cuadró porque yo ganaba 6.000 pesetas».

Pedro Miguel Rodríguez Pérez, propietario del bar terraza El Laurel, sirve una de las últimas cervezas, este martes. / Andrés Cruz

Y en enero de 1974 se fue a fregar, pero después del primer día ya quería marcharse. «Había que estar 12 horas de pie y cuando entré en el office los fregaderos me parecían como piscinas», señala con humor. Estuvo seis meses, luego se marchó a la mili y estuvo otra etapa como comercial en La Palma, hasta que en 1976 regresó a Gran Canaria y con un socio montó varios negocios en Maspalomas y hasta un tablao flamenco en Arguineguín. Allí conoció a Juani Ojeda, una moganera con la que se casó y tuvo cinco hijos. Se marchó a vivir al pueblo y allí se enteró de que El Laurel, que llevaba dos años, se quedaba vacío. Así que lo alquiló, el 1 de febrero de 1981 abrió sus puertas y desde entonces El Laurel ha sido un punto de encuentro para hasta tres generaciones de moganeros.

Cuando abrió sus clientes eran sus vecinos y los aldeanos que bajaban a trabajar en el sector turístico. Y poco después a esos se sumaron los jeep safari y los turistas que hacían excursiones en guagua. «Venían seis o siete guaguas al día, atendíamos hasta a 400 personas cada día», señala Pedro, que recuerda que en esa época se dedicó a vender solo bocadillos de queso plato, salami y jamón cocido. Y en esas estuvo unos años, hasta que empezó a introducir comidas como la carne de cabra, el sancocho, los callos o la ropa vieja. «Ahí empecé a echarle muchas horas al reloj».

Pedro entregó en el mes de mayo del año 2019 su mayor premio de loterías: 1.260.000 euros en la Bonoloto

Termina su vida laboral muy a gusto con lo que ha hecho. Aunque debió acabar a los 65, hace siete años. «Mi hijo se iba a quedar con el bar pero no quiso a última hora, así que seguí trabajando yo como jubilado activo», cuenta. Ahora, a sus 72 años, el cansancio le obliga a dar un paso a un lado. Con esa decisión, el pueblo no solo pierde un bar, sino también un despacho receptor de Loterías y Apuestas del Estado que ha traído más de una alegría al barrio porque en mayo de 2019 entregó un premio de primera categoría de 1.260.000 euros y al año siguiente otro de 141.000 euros. «Este bar tiene muchas anécdotas, pero los momentos más alegres los ha traído la lotería», señala.

Pedro abre El Laurel este miércoles por última vez y mañana y pasado recoge todo el local para entregar las llaves. Se muestra esperanzado en que alguien quiera retomar el negocio para que la actividad económica no muera en el casco de Mogán -en el barrio ya hay rumores de que alguien alquilará el bar-. «Confío en que alguien lo reabra porque hay que darle vida al barrio», apunta. El viernes entrega las llaves y el sábado será su primer día de descanso, una nueva etapa que dedicará a hacer escapadas a su Garafía natal, donde tiene cultivados aguacateros de Mogán.

Pedro reconoce que echará de menos su labor porque «han sido 44 años con la gente de siempre». «Estoy contento por el cariño recibido e ilusionado por la nueva etapa», concluye, «me voy, que ya me toca relajarme».