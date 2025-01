Los patos del parque de Jinámar nadan en el peligro

Los usuarios del parque Jaime O'Sanahan, conocido popularmente como Las Mil Palmeras, cerca de la Casa de la Condesa, muestran su preocupación por el mal estado del hábitat y el mal trato que reciben los patos de la charca por parte de algunas personas , «un hecho que lleva pasando muchos meses sin que nadie ponga remedio a este asunto, que ya se ha convertido casi en un problema contra el bienestar animal».

«Algunos han aparecido muertos, otros se los llevan del lugar, hay chiquillos que les tiran piedras y hasta dueños de perros que les incitan a atacarlos, y esto sucede porque no hay ningún tipo de control con estos animales en este parque», aseguraron algunas personas que suelen frecuentar este espacio público municipal.

Los testigos sostuvieron que estas aves llevan en las charcas del parque más de 20 años, «y antes estaban mejor cuidados porque había incluso un circuito de agua cerrado que permitía mantenerla limpia y además se les echaba de comer». Actualmente, la corriente artificial de agua no funciona, lo que hace que el hábitat de estas aves presente suciedad y el aspecto de agua encharcada. Entre las demandas de las personas que ven cómo ha mermado la población de patos en este parque urbano están el drenaje de la charca, rehabilitar el sistema de bombeo del agua para mantener el agua limpia y oxigenada y arreglar la fuente que está en medio de la balsa.

Mayor presencia policial

Las personas usuarias de este espacio público no ocultan su malestar ante el descuido que padecen estas aves, «que sobreviven sin ningún control, con el agua del estanque sin limpiar y que además no se les echa de comer, por lo que cualquiera viene a darles pan u otras cosas que no deberían», y añadieron que antes había una población importante de patos en esta zona del parque «pero ha ido mermando de forma considerable por no atenderla como hay que hacerlo, con un censo, un control y un mayor cuidado de estos animales». Al mal estado del medio donde viven estas aves se suman otros problemas como el de las colonias de palomas, la insuficiente vigilancia y presencia de las policías y la falta de riego a la vegetación de los taludes, que se están secando porque ya no funcionan los aspersores que regaba antes la zona.

Las palomas se suman al problema del mal estado del hábitat de los patos. / LP/DLP

«Las palomas son un daño colateral, porque al darle de comer a los patos de forma incontrolada, también vienen ellas, que hay un montón y, al no estar controladas, solo traen enfermedades, lo que puede crear un problema de insalubridad para este parque», aseguraron los paseantes, que también echaron de menos que la Policía Local o la Nacional no esté más presente para mejorar la seguridad de este espacio. El último caso de inseguridad se dio este domingo cuando una persona intentó arrebatarle el móvil a un joven, atacándole con una piedra, lo que provocó que su madre lo llevara al centro de salud con un ataque de ansiedad.

Las personas usuarias de este parque urbano también le piden a la gente que hace uso de la zona de asaderos que muestren mayor civismo y empatía con los que suelen tener este parque como un espacio al aire libre para el ocio, el paseo y el deporte, «ya que lo suelen dejar todo hecho una mierda».n

