Nia deja claro la polémica con Ana Obregón en 'La Revuelta': "Roberto Herrera no mintió"

"Roberto Herrera no dijo ninguna mentira". Estas fueron las palabras de Nia Correia, quien fue la invitada en el programa de este miércoles, 29 de enero, del programa La Revuelta, en donde se pronunció sobre la polémica con Ana Obregón.

La grancanaria y ganadora de 'Operación Triunfo' fue la salvación del espacio de Televisión Española, presentado por David Broncano. Y es que la artista acudió con poco tiempo de antelación después de que se cayese un invitado al programa estrella de la cadena pública.

"En esta ocasión no han tenido nada que ver", dejó claro el presentador de Jaén tras explicar los hechos y sentenciar que El Hormiguero y Pablo Motos no han tenido nada que ver con que el invitado programado no acudiese.

Por eso mismo, agradeció a Nia su ofrecimiento. Y es que la canaria y el andaluz coincidieron en las pasadas Campanadas de Fin de Año de Televisión Española. Uno desde la Puerta del Sol, en Madrid, y la artista desde Arucas, en Gran Canaria.

Ana Obregón, junto a Roberto Herrera y Nia. / Televisión Española

Polémica con Ana Obregón

Hace unas semanas, Ana Obregón se vio envuelta en una grave controversia relacionada con las Campanadas de Televisión Española de 2022, que presentó junto a Los Morancos. Según contó el presentador Roberto Herrera, la bióloga habría hecho llorar a Nia, tras hacerle comentarios sobre su vestido durante la grabación del spot promocional del evento.

Nia sobre las campanadas y Ana Obregón: “No quiero decir nada. Solo que Roberto no dijo ninguna mentira y yo no he abierto la boca”. Chapó. 👏 #LaRevuelta #LaRevueltaTVE pic.twitter.com/KFjQRrSGzh — Pablo (@pablochimeno16) January 29, 2025

Las palabras de Herrera generaron una gran polémica, y Obregón negó rotundamente su versión, asegurando que todo era falso. Sin embargo, hasta ahora, Nia no se había pronunciado sobre lo ocurrido.

Este miércoles, la cantante finalmente ha hablado sobre el tema en 'La Revuelta' con David Broncano. Aunque en un principio no quería darle importancia, dejó claro que Roberto Herrera dijo la verdad.

"Antes de que hablemos de este tema, quiero decir que no he abierto la boca en ningún momento. Si quieres que lo hablemos, lo hablamos, porque yo no tengo ningún problema. Pero no querría seguir dándole bombo, porque la gente va a pensar que me estoy beneficiando de esto, y es lo que menos me interesa", comenzó diciendo Nia.

Ana Obregón. / La Provincia

Aunque no quiso entrar en detalles, lanzó una frase contundente que dejó claro lo que realmente ocurrió:

"Yo prefiero no decir nada más. Solo decir que Roberto no dijo ninguna mentira y que yo no había abierto la boca en ningún momento. Nada más."

Ana Obregón ataca

Antes de que Nia se pronunciara, Ana Obregón ya había hablado sobre la polémica, mencionando el difícil momento personal que vivía tras la pérdida de su hijo y sus padres. En su relato, la presentadora aseguró que el problema pudo deberse a una mala organización, pero sorprendió a todos con su mensaje final hacia la cantante:

"Nia, corazón, te deseo lo mejor del mundo. Eres muy guapa, eres muy joven, tienes toda la vida por delante, pero te pido por Dios que me dejes vivir en paz, que me dejes vivir tranquila."

Este mensaje generó confusión, ya que hasta ese momento Nia no se había pronunciado sobre el tema.