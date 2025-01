"Las ratas mordieron hasta las zapatillas": la escalofriante experiencia de un huésped en un hotel de Gran Canaria

Lo que prometía ser una estancia de lujo en un hotel de cinco estrellas en el sur de Gran Canaria terminó convirtiéndose en una pesadilla para un huésped que, tras despertarse en mitad de la noche, se encontró con una inesperada visita: una rata recorriendo su habitación.

"He viajado bastante y jamás me había pasado lo ocurrido", comienza su relato, dejando claro que la experiencia fue totalmente inusual. Aunque los roedores en hoteles, o en cualquier establecimiento, no son un fenómeno extraordinario y pueden aparecer con facilidad aunque el lugar esté totalmente limpio, tampoco es algo que los clientes esperen al pagar un precio elevado por una estancia en un hotel de cierta categoría.

De un problema a otro

El primer inconveniente llegó con el ruido de las obras en un edificio cercano. "Tras pasar la primera noche nos despertaron las obras a las siete de la mañana de un edificio que hay enfrente", explica el usuario. A pesar de la molestia, decidió tomárselo con calma: "No somos personas que nos quejemos, pensamos que era mala suerte, llegaba el fin de semana y con unos tapones para los oídos asunto solucionado".

Imagen generada por inteligencia artificial de una rata mordiendo unas zapatillas. / LP/DLP

Sin embargo, lo peor estaba por venir. La segunda noche, sobre las 2:30 de la madrugada, el huésped se despertó sobresaltado por unos extraños ruidos. "Me levanté al baño y veo algo que pasa por mis pies. A los 5 minutos, como en una película de terror, escucho como arañazos por detrás de un sofá que había en la habitación".

Al encender la luz, el misterio quedó resuelto. "De nuevo algo recorre la habitación por debajo de la cama. Me asomo y veo en la entrada, en la puerta, una rata".

Solución insuficiente

El huésped, aún en estado de shock, acudió de inmediato a recepción para informar de lo sucedido. Un empleado del hotel lo acompañó de vuelta a la habitación, donde confirmó la presencia del roedor, incluso encontrando restos de heces en la puerta.

Como solución inmediata, el hotel les proporcionó otra habitación para pasar la noche, pero la experiencia ya estaba marcada en su memoria. "El espectáculo de ir a las tres de la mañana por el hotel en pijama tras tener una rata en la habitación es inolvidable".

Al día siguiente, al regresar a la habitación original, descubrieron pruebas aún más inquietantes de la visita del roedor. "Nuestro 'acompañante' había mordido los tapones para los oídos que estaban encima de la mesilla, zapatillas y no sabemos si algo más".

Ambiente playero en Playa del Inglés / José Carlos Guerra

La sensación de repulsión era inevitable. "No somos miedosos, pero da mucho asco pensar que una rata ha estado por encima de las mesillas, almohadas e incluso por la ropa".

Decepción

El cliente no quedó satisfecho con la respuesta del hotel. "La solución fue darnos otra habitación doble, darnos una agenda con un boli e indicarnos que si queríamos nos invitaban a cenar (no fuimos)". Mucho apetito no tenían, desde luego.

A pesar de la situación, reconoció el trato excepcional del personal de limpieza. "Las señoras de la limpieza se portaron genial con nosotros, fueron las únicas que se dignaron a preguntar constantemente si estábamos bien".

Sin embargo, su decepción con la dirección del hotel fue clara. "Creo que al menos la noche que tuvimos que salir corriendo de la habitación no la tenían que haber cobrado y que el director o el responsable del hotel tendría que haber dado la cara".

Finalmente, el huésped cerró su relato con una reflexión: "De todo ello me quedo con una anécdota para contar y una lección aprendida: que un hotel con cinco estrellas no tiene que ser el mejor ni mucho menos".