Estas son las hamburgueserías que quieren ser la mejor de Canarias y España

El fenómeno de las hamburguesas gourmet sigue en auge, y con ello, la competencia por encontrar la mejor de España. Desde hace cinco años, el Campeonato de España de Hamburguesas, conocido como Best Burger Spain, reúne a los mejores locales del país para elegir la hamburguesa más destacada.

En esta quinta edición, que se celebra entre el 30 de enero y el 2 de marzo, participan 450 establecimientos de toda España. Cada restaurante ofrecerá su hamburguesa estrella para que los clientes la prueben y voten por sus favoritas.

¿Cómo se elegirá la mejor hamburguesa?

El sistema de votación contará con dos tipos de jurado:

El público: Los clientes podrán valorar la calidad del pan, la carne, la combinación de ingredientes y el sabor general de la hamburguesa. Además, aquellos que participen en la votación y sigan las redes sociales del campeonato (@campeonatodehamburguesas en Facebook e Instagram) entrarán en el sorteo de un iPhone 16.

Un jurado profesional: Inspectores especializados en gastronomía recorrerán España para probar cada una de las hamburguesas participantes y emitir sus puntuaciones.

La suma de ambas valoraciones determinará a los finalistas, quienes competirán en una cata a ciegas que se celebrará el 11 de marzo en A Coruña, donde un jurado experto decidirá la Mejor Hamburguesa de España 2025. La gala de premiación tendrá lugar en el MEGA, Museo de Estrella Galicia.

Canarias entra en la contienda con 28 participantes

En esta edición, 28 establecimientos de Canarias competirán tanto por ser la mejor hamburguesa del archipiélago como por el título nacional. Entre los locales participantes se encuentran:

Las Palmas de Gran Canaria: Cheddar Street Food, Antojao Burgers, All or Nothing Burger (varias sedes), 200 Gramos Smash, Malditas Smash Burger, Pablo’s Escoburger, entre otros.

Tenerife: 400 Grados, Mostazza, Smash Hub, Ohlalá Diner, Madre Mía!, Ghio’s Burger Crafters, entre otros.

Con una oferta tan variada y propuestas innovadoras, la competencia se presenta más reñida que nunca. ¿Cuál será la Mejor Hamburguesa de España en 2025?