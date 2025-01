Telde ofrece más de 50 eventos culturales de febrero a junio de 2025

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Telde, que dirige Juan Martel ha dado a conocer este jueves en la Biblioteca Saulo Torón del Parque Arnao, la nueva programación cultural, que se desarrollará en la ciudad desde febrero hasta junio de 2025. En total serán más de 50 eventos hasta el verano, con una oferta que incluye conciertos, teatro, danza, humor, magia, conferencias, ferias y actividades familiares.

Al acto de presentación también acudieron el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, y el gerente de Gestel, Jesús Suárez. En palabras del primer edil, «es un orgullo contar con un calendario cultural tan amplio y variado, pensado para el disfrute de todos los públicos. Felicito al área por ser capaz de organizar con tanta antelación un proyecto como este, reuniendo a múltiples artistas que van desde lo local hasta lo internacional».

Por su parte, Juan Martel invitó a toda la ciudadanía a participar en los actos. Además, destacó que con esta amplia agenda de iniciativas culturales «se demuestra que Telde se consolida como un referente cultural dentro de la Isla, no solo por la cantidad y variedad de la oferta, sino por la calidad».

Para cerrar, Jesús Suárez agradeció «la implicación y colaboración que siempre muestran los trabajadores de la Concejalía de Cultura, y demás áreas de gobierno implicadas, para sacar adelante cualquier proyecto cultural que llega a los y las teldenses».

Avance de eventos por meses:

Febrero

El primer acto de este programa, al que se irán añadiendo nuevas iniciativas, lo abre el encuentro creativo La Magia de las Técnicas Mixtas, de la Universidad Popular de Telde, que tendrá lugar en el Teatro Juan Ramón Jiménez, del 7 al 23 de febrero. Por otro lado, del 10 al 3 de marzo las Casas Consistoriales acogerán la exposición Susurros del Renacer, de Liudmila Sundukova.

El ciclo de conciertos comenzará el 14 de febrero, en el Día de los Enamorados, con un tributo a Camilo, La Leyenda, por la Banda Municipal de Música de Telde, en el Teatro. Ese mismo día, tendrá lugar la presentación del libro Tejiendo Sombras, de Luis Natera, a cargo de Javier Cabrera. Será en la biblioteca Saulo Torón.

Refaelillo Clown volverá a la ciudad con su espectáculo Danza Eléctrica el 15 de febrero, en la plaza de San Gregorio. Ese mismo día, el Teatro Municipal acogerá la obra teatral Polígono. Los Musipops y el Gran Baile de carnaval llenará este mismo recinto de sonrisas e ilusión el 16 de febrero.

Días de las Letras Canarias: Homenaje a Alonso Quesada será el 21 de febrero en la Biblioteca Municipal de Saulo Torón (Arnao). El 22 de febrero será el turno del humorista gaditano Miki Dkai en el Teatro Municipal. La fundación ecca.edu cumple su 60 aniversario con una exposición titulada 60 años transformando vidas a través de la educación, cuya inauguración es el 24 de febrero. Para cerrar el mes, la Iglesia Hospitalaria San Pedro Mártir de Verona acogerá a partir del 28 de febrero la interesante exposición colectiva Mujeres de Telde.

Marzo

Elena Déniz traerá al Teatro, del 6 al 30 de marzo, la exposición La creatividad es una actividad contagiosa. PÁSALA. También habrá una muestra de arte en las Casas Consistoriales del 7 al 30 de marzo cuyos protagonistas son Esther y su perro Coco.

La catalana Elsa Punset dará una conferencia titulada Propuestas para vivir estos tiempos extraordinarios en el Teatro, el 8 de marzo. El exitoso programa televisivo En otra clave grabará dos de sus programas en el Juan Ramón Jiménez el 13 y 20 de marzo.

Elsa Punset estará en Telde el 8 de marzo. / LP/DLP

La Murga Los Nietos de SaryMánchez llevarán la historia del carnaval a los escolares del municipio el 24, 25 y 26 de marzo. El 27 de marzo se celebra el Día Internacional del Teatro con una interpretación de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro. Al día siguiente se subirá al escenario la obra La Diva Invisible. Por su parte, Próxima Parada, Magia Majara cerrará el repertorio cultural de marzo.

Abril

Elisabet Tejera pondrá otro punto de vista sobre la Semana Santa con una exposición en la Iglesia Hospitalaria San Pedro Mártir, del 1 al 20 de abril. La Feria del Libro ya está programada para celebrarse en la plaza de San Juan, del 3 al 6 de abril, con las actuaciones de Luis Pastor, el día 4, y de Antílopez, el 5.

Las Casas Consistoriales acogerán del 4 al 20 de abril la exposición de Lidia Esther Rivero Encuentros en color: Experiencias en acuarela y el Teatro Municipal tendrá unas Pinceladas de Color, por Elisa Villegas, desde el 11 de abril. Vive la Lírica volverá a la ciudad el 24 de abril, con Jeremy Boulton como barítono y Kristina Yorgova en el piano.

Cartel del tributo a The Doors en Telde. / LP/DLP

En la siguiente jornada se celebrará el tributo The Doors in concert, en el JRJ. Por su parte, la plaza de San Juan celebrará una feria del Manga del 25 al 27 de abril. El cómico tinerfeño, Darío López traerá al Teatro Municipal el divertido espectáculo Evolucionando sin necesidad ninguna, el 26 de abril. En el mismo escenario tendrá lugar Cazopera, el 27 de abril, y el Día Internacional de la Danza, el 29 de abril.

Mayo

Mayo, mes de Canarias, abrirá con una exposición de Vestimenta tradicional de la ciudad de Telde, por el Club de Baile Erasmo Hernández, en las Casas Consistoriales, del 1 al 31 de mayo.

Millán Salcedo en PreguntaMelón, el 2 de mayo, y Pablo Ibarburu Chico Glamour, el 3 de mayo. En el día de las madres la Banda Municipal de Música y el Cuarteto Fajis darán un emotivo concierto en honor a todas las madres.

La música de Fabiola Trujillo, en su 20 aniversario, llegará al Teatro Municipal el 4 de mayo. La muestra artística Paradigmas, de Estrella Oliva, Remedios Pimentel y Susana Pimentel aterrizará del 8 al 28 de mayo en la Casa de la Cultura y el show Las Bodas del Fígaro el 9 de mayo.

Imagen del espectáculo 'Las bodas de Fígaro', de la compañía Unahoramenos. / LP/DLP

La plaza de San Gregorio acogerá una noche de conciertos el 10 de mayo, con Dj Nacho González, Los Salvapantallas y La Boina de Fito.

El Mago Yunke llenará de ilusión el Teatro Juan Ramón Jiménez, el 11 de mayo, con Origen. La Ermita San Pedro Mártir vivirá otra velada de Vive la Lírica, el 16 de mayo, a cargo de la mezzosoprano Blanca Valido.

Los eventos del Día de Canarias en la Plaza de San Juan pondrán el broche de oro a la programación de mayo, destacando el concierto de Araguaney el 24 de mayo y el Parrandeando entre mesas, el 29 de mayo.

Junio

La Universidad Popular de Telde volverá a ofrecer una exposición, esta vez bajo el título Pinceladas de Verano: La Fusión del Arte y la Creatividad, desde el 4 de junio, en el Teatro.

Ángeles Díaz presenta el 12 de junio la exposición artística Voces Silenciosas: Historias en color, en las Casas Consistoriales. Por su parte, Yasmina Benítez, Peter Faalstich, Clodobaldo González y Noelia Luton ofrecerán la exposición Acercamientos, en la IH San Pedro Mártir, del 13 al 20 de junio.

El Teatro se pondrá a saltar y bailar el 7 de junio con el tributo a Fito, de la mano de Fitoscopia.

El Langui traerá el 14 de junio la conferencia motivadora A mí no me digas que no se puede. La Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro celebrará sus actos de final de curso el 28 de junio y 1 de julio.

Toda la información acerca de los eventos culturales de Telde puede conseguirse a través de la página oficial del Ayuntamiento de Telde (telde.es) o las redes sociales oficiales.

https://teldecultura.org/wp-content/uploads/2025/01/Programa_Pegatina_Febrero_compressed.pdf