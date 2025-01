Turcón-Ecologistas en Acción anuncia las IV Jornadas de los Ingenios Azucareros: Investigación, participación y valores a preservar. Los Picachos: más de 30 años (1994-2025).

Como todos los años el Colectivo Turcón-Ecologistas en Acción organiza en el mes de febrero las actividades relacionadas con Los Picachos de Telde. Este año, además de la visita a las ruinas del antiguo ingenio azucarero, ha preparado un programa de charlas divulgativas que se desarrollarán en la Casa Museo León y Castillo, los días 12 y 14 de febrero de 2025. Todas las actividades están abiertas al público y serán de manera gratuita.

Más de 30 años de la caída de una las pilastras del ingenio azucarero y motivo por el cual, Turcón-Ecologistas en Acción, recuerda que hoy más que nunca ponemos en valor el rico y variado patrimonio cultural que la actividad generó alrededor de nuestra ciudad.

El programa de actividades comienza el

Miércoles, día 12 de febrero.

Lugar: Casa Museo-León y Castillo.

18:00 Presentación de las Jornadas, presidenta de Turcón, Dña. Consuelo Jorges López.

18:10 Interviene el Director General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias.

18:20 Interviene representación del Cabildo de Gran Canaria.

18:30 Interviene representación del Ayuntamiento de Telde.

18:40 Intervención del arquitecto, Sr. Don Samuel de Wilde Calero presentará el Proyecto de restauración y adecuación para Los Picachos, financiado por la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias.

Viernes, día 14 de febrero.

Lugar: Casa Museo-León y Castillo.

18:00 Exposición de los modelos de gestión del patrimonio cultural en las distintas concejalías municipales de varios ayuntamientos de Canarias.

19:30 Homenaje In Memoriam a dos personas fallecidas durante el 2024, Sindo Hernández Betancor y Luis Pérez Aguado, grandes divulgadores y defensores del patrimonio cultural y de Los Picachos de Telde.

Sábado, día 15 de febrero:

8:30h. Visita a Los Picachos y ruta de Senderismo para conocer los acueductos de Telde.

Ruta Nivel BAJO. Una bota. Apto para todos los públicos con el hábito de caminar y ejercicio físico.

Recorrido: 7,5 km.

Duración: 4 horas (sin contar las paradas explicativas)

Finalización de la ruta en el retablo de la Iglesia de San Juan, Basílica Menor de Telde: retablo gótico flamenco de la Basílica de Telde. Iván Arencibia acometió labores de conservación y mantenimiento en esta pieza excepcional del siglo XVI del altar mayor del templo. Actuaciones financiadas por el Gobierno de Canarias, Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural.

Estas Jornadas se celebran en la Casa Museo León y Castillo.

En el salón de actos, a tener en cuenta el aforo limitado.

Asistencia en directo a través de las Redes Sociales de la Casa Museo León y Castillo.

Organiza el Colectivo Turcón-Ecologistas en Acción.

Colaboración de la Casa Museo León y Castillo de Telde, el Gobierno de Canarias (Dirección General Cultura y Patrimonio Cultural) y la Consejería de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Telde.

Más información sobre LOS PICACHOS DE TELDE

Todos los meses de febrero, el Colectivo Turcón-Ecologistas en Acción, toma el compromiso de recordar y hacer sentir la historia, a la vez que modelar con sus acciones todo un hito de participación, vínculo y contrato con el legado arqueológico y patrimonial de Telde y de Canarias en general.

Han pasado más de 30 años desde la noche del 14 de febrero de 1994 cuando cayó una de las pilastras del antiguo Ingenio Azucarero de Los Picachos de Telde. Múltiples fueron la puesta en escena para mentalizar y crear un estado de opinión activo y de defensa de este bien patrimonial. Las administraciones se unieron y llegaron a un compromiso con la ciudadanía y con el patrimonio histórico de Canarias, haciendo valer ahora más que nunca, el lema de "todo lo que vale la pena hacerlo solos, se enriquece haciéndolo juntos".

Los Picachos y la globalización del "oro blanco".

El azúcar para Canarias en los siglos XV, XVI y ya en menor medida en el primer cuarto del XVII supuso el auténtico motor económico de la Isla, marcando su desarrollo, además de las que venían dadas por la pertenencia a estamentos militares, de la administración o religiosos, las diferencias sociales del momento. También los ingenios tanto con sus plantaciones, como sus núcleos fabriles y de población y sobre todo con la extracción permanente y continua de madera de los bosques isleños supusieron un fenómeno de transformación paisajística de gran importancia que sin duda marcó la fisonomía de la Isla en los siglos venideros.

Los ingenios azucareros pronto se convertirán en importantes emporios económicos a los que se les asocian no sólo las infraestructuras necesarias para la producción de azúcar (plantaciones, molino, salas de calderas, salas de purgado, etc.), sino que se irá creando un verdadero ente autónomo en el que se construyen las viviendas para alojar a los trabajadores del ingenio (especialistas, artesanos, asalariados, esclavos, etc.), hornos de pan, etc.

La exportación de azúcar permitió el despegue económico del archipiélago marcando el desarrollo de los principales núcleos poblacionales de las islas productoras, hasta que la competencia de las producciones americanas provoca la crisis y declive del azúcar en el archipiélago, obligando a la reconversión de la producción agrícola canaria hacia la producción de vino.

La expansión atlántica del cultivo de caña de azúcar culmina con su traslado a América, donde vivirá su apogeo y máxima expansión agrícola en las colonias españolas, pero, sobre todo, en las portuguesas, principalmente en Brasil, que constituye en la actualidad, el principal productor de azúcar en el mundo.

En las primeras "Jornadas de los Ingenios Azucareros: Investigación, participación y valores a preservar, presentación pública de los resultados de la intervención arqueológica realizada en 2021", ciclo organizado por Turcón Ecologistas en Acción, el arqueólogo Valentín Barroso confirmó la existencia, relación, causa y efecto, de que las pilastras de Los Picachos coincidían con un Ingenio Azucarero, por si había dudas. Descubrió la recuperación de fragmentos de recipientes cerámicos variados y la zona del hueco de la rueda del molino, posible sala de molienda. Recreó con las modernas técnicas (dibujos y maquetas) lo que pudo ser la industria del azúcar en Telde, el Ingenio Azucarero de Los Picachos.

A lo largo de estas jornadas, se ha hablado, por ejemplo, de la llegada en el primer tercio del siglo XVI, de tres retablos flamencos de primera categoría a Telde, vinculados a la familia García del Castillo, propietarios de ingenios azucareros.

Las ruinas de Los Picachos todavía no han escrito su última página. Lo cierto es que el ingenio y el azúcar permitió trazar una línea tangencial atlántica, una ruta económica, social y cultural, entre Europa, Madeira, Canarias y el Nuevo Mundo.

Todas estas investigaciones y su posterior divulgación nos ayudarán a comprender mejor todo aquel complejo industrial del oro blanco que globalizó la realidad de Telde y su conexión con el mundo del siglo XVI.