El 7 de febrero llega "Jallos" de Gustavo Martín al Centro Municipal de Cultura de Arucas

El viernes 7 de febrero de 2025, a las 19.00 horas, se procederá a la Inauguración de la Exposición "JALLOS", del fotógrafo Gustavo Martín, en la Sala de Exposiciones del Centro Municipal de Cultura de Arucas (c/ León y Castillo, nº 5), bajo la organización del colectivo La Vinca Ecologistas en Acción y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Arucas, a través de la Biblioteca Municipal.

Martín comenta "que los Jallos son objetos que arrastra la marea y que generalmente se encuentran en las playas. Esta es la definición que le dan los lanzaroteños a los desperdicios llegados a la orilla por las corrientes del Océano.

He crecido en la costa, tengo una conexión especial con el mar, y desde que era niño siempre me han llamado la atención todas estos objetos (redes, cabos, plásticos, latas) hasta el punto de llevarme a casa algunos de estos materiales como si fueran un tesoro.

Con todo ello, realizo éste proyecto fotográfico que hable de la contaminación del mar. Recorro la costa en busca única y exclusivamente, de aquellos elementos artificiales, que trae el mar hasta la orilla.

Con ellos intervengo en el medio, en unos fondos que conozco casi como mi cuerpo, todas sus rocas, cuevas, arenas. Coloco los elementos de tal manera que me parezcan un conjunto atractivo, solo atendiendo a razones estéticas.

Mientras disparo mi cámara voy dejándome llevar por el entorno, los matices verdes grisáceos de este fondo, con las transparencias y delicadeza de los plásticos, y los colores tenues de los cabos. Vuelvo a sentir como hacía tiempo que no lo hacía, la vibración del obturador, consciente de que ese disparo es único y no volveré a sentir lo mismo en el siguiente.

Ahí estoy, no me paro solo en la técnica, siento el peso de la red sobre mí, semi atrapado, sin poder hacer nada para quitármela de encima, me hundo con la ligereza de un plástico desgastado por el tiempo, o intento salir a la superficie como una lata herrumbienta agarrado a un cabo, me quedo quieto, vencido, flotando en medio del agua, dejando pasar el tiempo mientras descubro mis nudos, mis muros y mis capas.

Gustavo Martín (Arucas, 1974) estudió Imagen y Sonido en Las Palmas de Gran Canaria en 1997. En 1999 comienza a trabajar como fotógrafo profesional para agencias de publicidad, agencias de comunicación, instituciones y compañías de teatro. Se especializa en diferentes cursos de fotografía en Barcelona, Madrid y Gran Canaria.

Participa en diferentes exposiciones colectivas (Arucas y Sevilla,1999) invitado por la Fundación Mapfre Guanarteme . Realiza su primera exposición individual "Retratos de una vida", en Arucas, Sevilla y Cádiz, año 2000. En 2014 Expone en Arucas "10+1 Años de Teatro". "Entre el cielo y el mar", 2015 trabajo realizado junto a Alicia Hernández Padrón y expuesto en Arucas y Las Palmas de Gran Canaria.

En 2017 expone "Jallos", obra seleccionada para GranCanariaPhoto 2017 con el lema "Donde habita el silencio"

Ha recibido varios premios a lo largo de su trayectoria, destacando:

1. Primer premio en la categoría de serie en los II Premios de Fotografía Ecológica "Juan Félix Marrero Perdomo"

2. Primer premio en la categoría de serie en los I Premios de Fotografía Ecológica "Juan Félix Marrero Perdomo"

3. Segundo premio en la categoría de individual en los I Premios de Fotografía Ecológica "Juan Félix Marrero Perdomo"

La Exposición "Jallos" se podrá visitar en el Centro Municipal de Cultura de Arucas del 7 al 28 de febrero de 2025, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 h y de 16.00 a 21.00 h.; y sábados de 10.00 a 13.00 horas.