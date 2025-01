«El CADI de El Tablero no es un centro del siglo XIX»

El Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) del Cabildo de Gran Canaria abrió ayer las puertas del Centro de Atención a la Discapacidad Intelectual (CADI) de El Tablero, en San Bartolomé de Tirajana, para mostrar las condiciones en las que se encuentran las instalaciones y sus usuarios, después de que el AMPA del centro interpusiera una denuncia en los juzgados en la que alegaban que los residentes estaban sin médico, sin logopeda, sin terapeuta, faltaban enfermeros y no había director. «La denuncia en los juzgados es una exageración y es dañina», aseveró tras la visita Ricardo Redondas, director gerente del IASS, «no existe el motivo de la denuncia, nuestros centros son revisados habitualmente por personal del instituto, pero además también hay inspecciones del Gobierno de Canarias y de la Fiscalía; me preocupa mucho quienes interesadamente han querido dar la idea de que es un centro del siglo XIX, porque no es así, y que cualquiera pueda llegar a pensar que el trato es propio de otro siglo».

Redondas, al igual que ya hiciera la semana pasada el Grupo 5, la empresa gestora del centro, reconoció que ha habido falta de personal de forma transitoria, sobre todo de médico, «una figura que ha costado reponer», pero que ya está. «El centro tiene médico, director, psicólogo, trabajador social, cinco técnicos de integración social y un amplio equipo de auxiliares», señala. De hecho, explica que para los 82 residentes que tiene el centro debería tener un personal mínimo de 41 personas y tiene 86.

Redondas mostró unas instalaciones amplias, limpias, equipadas y con actividades para los usuarios. Por eso, dijo, no entiende que padres y madres que quieren mejorar las instalaciones lo hagan a golpe de denuncia». «Podemos entender que haya situaciones de mejora, pero la exageración nos hace daño a todos; ahí hay una exageración con intereses partidistas», señaló, en relación a declaraciones públicas planteadas por la portavoz de CC en el Cabildo, Vidina Cabrera, en las que aseguró que faltaba personal y que se baña a los usuarios con agua fría.

Tras la visita, la presidenta del AMPA del centro, Serbella Artiles, acusó a Redondas de querer «limpiar su imagen». «Es mentira totalmente. No es lo que se vive ahí a diario; la caldera de agua caliente falla constantemente, las placas solares no funcionan, las camas están rotas, faltan toallas continuamente y también los suelos de las zonas comunes están levantados y han generado caída graves a muchísimos usuarios que se han roto la tibia y el peroné» señala. Artiles también asegura que no hay aire acondicionado en las habitaciones y que en verano se llega a los 40 grados; y que no existen accesos para las familias con movilidad reducida. «Hay un montón de negligencias; han venido a lavar su imagen y eso es denigrante para todas las familias», concluye. La asociación de madres y padres se concentrará hoy a las puertas del Cabildo durante el Pleno, en el que participará Serbella para exponer la situación de los centros y pedir la dimisión de la consejera del área, Isabel Mena. n

Suscríbete para seguir leyendo