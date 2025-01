La ex concejala de Valsequillo, Natalia Ramírez, habla tras su renuncia al acta: «No me voy porque esté mal con el partido, sino por mi trabajo en Sanidad»

Se le vio muy afectada en su despedida en el último pleno.

Sí porque era una decisión muy difícil que llevaba mucho tiempo pensando si lo hacía o no, por la responsabilidad que conlleva, por todas las áreas que llevo, por satisfacción personal de ver culminado lo que empieza y por una serie de cosas que siempre me ha obligado a quedarme, pero sí, efectivamente me afecta porque son diez años de mucho cariño, de convivencia con todos los vecinos y técnicos, y, por lo tanto, un poquillo tocada.

Usted ha renunciado a su acta.

Sí, renuncié al acta, y lo tenía muy claro. Sé que es de cada persona, con nombre y apellido, pero es mi forma de ser. Considero que ha trabajado mucha gente para que yo tuviera la suerte de ser concejala, ya lo decía en el último pleno. En los partidos trabajan muchísimas personas a la hora de las elecciones, pero son muy pocos los que salen. Entiendo que el acta hay que dejarla y darle la oportunidad a las personas que también están detrás, que trabajaron como tú, para que vivan la experiencia, que es preciosa. Siempre digo que la política es necesaria e importante, pero cuando se hace desde el corazón y la honestidad. Por lo tanto, es necesario que haya política y que la política exista, a pesar de todo lo que vemos, pero también se puede hacer mucho y ayudar a mucha gente desde el otro lado

Usted no dijo adiós, dijo hasta luego, ¿pretende regresar a la política más adelante?

Yo me voy con mucha pena y con las ganas de ver terminadas cosas que inicié, y que sé que van a salir a lo largo de este año. Creo que va a ser un año muy positivo para el Gobierno, por lo tanto, también para mi grupo ASBA. Dije hasta luego porque me quedo en la ejecutiva, echándole una mano a mi grupo, como mismo lo hacía antes de entrar al Gobierno, en esa ejecutiva apoyando y ayudando en todo lo que pueda. También estamos inmersos en la desconexión de Nueva Canarias, con mucha ilusión de la renovación que trae. Por lo tanto, sí voy a seguir ahí, echando la mano. Ahora es un momento de reflexión, de descanso personal, de estar dedicada solo al hospital y asegurarme la plaza en Sanidad, que es lo más importante ahora mismo para mí.

¿Era consciente de que dejaba usted a su grupo de Gobierno en un momento difícil?

Sí, y también lo dije en esa toma de razón cuando me fui. Somos seis y donde yo llevo la segunda tenencia de alcaldía, que es lo de menos, pero sí es verdad que llevo diez años de cabeza visible de nuestro partido y me voy pidiéndole disculpas a mis compañeros por el paso que he dado, dejándolos un poco, no en minoría porque al entregar el acto estamos igual, pero sí es verdad que es una pena. Me voy por circunstancias laborales, aunque están empeñados con que me voy porque estoy mal con el partido, pero no es así, prueba de ello es que me quedo en la ejecutiva. Es lo que toca y tenía que llegar.

¿Era la política municipal lo que pensaba cuando llegó?

Sí, era por lo que me presenté y por lo que he estado hasta el día de hoy en la política municipal. Una política distinta a las de las grandes ciudades. La local es mucho más cercana porque la ejerces en el lugar donde has nacido, es tu pueblo y donde hacer vida día a día, e ir al supermercado es ver a mil personas, y te vas con el embutido y con mil cosas que arreglar.

¿Qué le diría ahora a sus compañeros de partido?

Les diría que mucha fuerza y que los dos años siguientes van a ser buenos. Que estén tranquilos porque esto lo vamos a sacar para adelante y que me van a tener siempre en el grupo ASBA, porque es ahí donde he crecido en la política que creo.

¿A la oposición?

Gracias por las palabras que tuvieron para mí cuando me despedí. No tengo palabras malas para ninguno porque, la verdad, es que con toda la oposición me he llevado bien. Siempre digo que la oposición ayuda también a ver cosas que a veces al Gobierno se le puede quedar atrás. Es importante también tener una oposición en un municipio.

¿Y a los vecinos y vecinas?

(Se emociona) Les diría que gracias por todos estos años que me han abierto sus puertas. En todo momento me he sentido muy arropada y me han mandado un montón de mensajes que me dicen que le van a echar de menos. Pero también debo pedirles disculpas a los que he podido fallar en algo o no les he podido arreglar sus problemas.

