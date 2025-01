El misterioso ‘hackeo’ en la votación del carnaval

Multinacionales como Banco Santander y Telefónica, además de ministerios han sido víctimas de ciberataques para exigir dinero. Pero, más a pie de calle, la votación de la alegoría del carnaval de La Aldea también ha sufrido un ‘hackeo’.

¿Ganó realmente ‘Los videojuegos’ a ‘La India’ en la alegoría principal del próximo carnaval? ¿Quién está detrás del asalto para adulterar la elección? ¿Se hizo correctamente el proceso? ¿Debió anularse? Esas son algunas de las muchas preguntas que surgen tras el supuesto ataque informático para la designación de la temática que decorará estas fiestas en La Aldea, que se celebrarán durante la segunda mitad de marzo.

Cinco votos de diferencia

El Ayuntamiento de La Aldea anunciaba el 21 de enero que ‘Los Videojuegos’ se había convertido en la alegoría ganadora del Carnaval 2025, después de una votación por las redes sociales en las que se llevó 588 votos de los 1.263 emitidos, «en una ajustada votación contra ‘La India’, que quedó a solo cinco votos de diferencia».

Sin embargo, la elección ha estado envuelta en un misterio, tal y como salió a relucir este martes durante la celebración del pleno municipal.

«¿Cuál fue la temática que ganó el carnaval en la votación?». Esta simple pregunta del portavoz del PSOE en la oposición, David Godoy, a la concejala de Fiestas, Leandra Delgado, condujo a un enredo de tal calibre, que parecía que detrás de los seis minutos de detallada explicación estaba la CIA los servicios secretos rusos, o grupos mafiosos con intereses espurios.

«Según criterios de alguna gente, la votación tenía que haberse cerrado a las 12 de la noche del domingo. Hubo problemas en la votación. Había gente que tenía a un grupo de personas votando a ‘Videojuegos’ y se daban cuenta de que si votaban 10 subía la votación de ‘La India’. Empezó ganando por goleada ‘La India’, porque yo particularmente no me decanto por ninguno, porque personalmente no me gusta el carnaval; pero bueno, me tocó llevar esa bandera... Yo ni siquiera voté. Incluso dije que si fuera a votar lo haría por ‘La India’, porque me parece mejor. Cuando nos damos cuenta empieza a ganar ‘La India’. Con unos votos muy elevados sobre ‘Videojuegos’. Y se hicieron grupos de personas para votar a ‘Videojuegos’. Lo pude comprobar yo, porque en mi casa se reunieron unos cuantos. Empezaban a votar a ‘Videojuegos’, y ‘La India’ subía, en el mismo número de votos. Yo no sé lo que hay ahí. Desde mi móvil voté a ‘Videojuegos’, pero también a ‘La India’».

Del domingo al lunes

El enredo fue a más, ya que la concejala añadió que «el lunes por la mañana intenté ponerme en contacto con el chico que lleva la página, porque no puede hacerlo el domingo. Nos pusimos a mirar y resulta que no se había cerrado a las 12 de la noche del domingo. Cuando comprobamos que había subido la votación después de la fecha límite para cerrar. Y dijimos de dejarla abierta hasta las 12 del mediodía para que sigan votando».

Después de esto, la responsable de Fiestas admite que «no sabía lo que se iba a formar por una simple temática y votación al público». Por eso, añade, manifiesta que optó por dejar la votación hasta el mediodía del día siguiente, con el resultado de que ganó ‘Videojuegos’.

David Godoy cuestionó que se vulneraran los criterios establecidos, sin comunicarlo. Y expuso que existen pantallazos que reflejan que en la fecha límite legal había ganado la otra opción. «El enfado de la ciudadanía es lógica», añadió.

Faltó información

La concejala admite que no se cumplió con las bases, porque «estábamos viendo que había errores en el sistema de votación», a lo que el edil socialista le cuestionó el motivo para no cerrar las entradas. La respuesta fue que «teníamos que sacarlo adelante, porque teníamos a los colegios encima y a toda la gente preguntándonos cuándo íbamos a sacar la temática del carnaval».

El alcalde, Pedro Suárez, reconoció que había que haber informado a la población de que había un ‘hackeo’ de la página, después de haberlo suspendido. «Aunque luego hubiera sido peor, porque era un criterio subjetivo». «Se tomó una decisión, porque técnicamente no podíamos resolverlo con los medios que tenemos en el ayuntamiento», sentenció.

