Teodoro Sosa: «NC representa la vieja política, prefiero empezar de cero»

Da la sensación de que todos los caminos conducían a la ruptura de Nueva Canarias (NC) ¿Realmente era inevitable, es decir, al final iba a pasar sí o sí?

Lo intentamos por todos los medios y creo que ese mensaje debe quedar claro ¿Se luchó hasta las últimas consecuencias para intentar llegar a un acuerdo? Pues sí, se intentó. Yo estuve en las primeras mesas de negociación, incluso en algún momento me aparté por si pudiera entenderse que no era una persona que pudiera conciliar el acuerdo y otros cuatro compañeros del sector renovador tomaron las riendas. Se intentó por todos los medios hasta el último momento. Pero cuando hay dos posicionamientos encontrados y la dirección no acepta lo que pedíamos, que era una renovación del liderazgo de la dirección y que no hubieran dos listas dentro del Congreso, y por el lado oficial te contestan que no aceptan ni vetos ni imposiciones pues lógicamente poco margen de maniobra tienes. Nosotros teníamos claro que esta organización ya necesitaba un cambio de rumbo, que lleva siendo dirigida durante 20 años por las mismas personas. Poco tengo que convencer a los ciudadanos que han visto durante no 20 años, sino 40 años en algunos casos a las mismas personas en el espacio ideológico del nacionalismo progresista. Al final no pudo ser y por eso uno de los partidos históricos, el BNR, ha dicho que hasta aquí hemos llegado.

"No hay gesto más humillante que la otra parte elija ed los tuyos al secretario de Organización"

¿Si realmente Román Rodríguez y Carmelo Ramírez se hubiesen comprometido a no presentarse en el próximo congreso de julio, les hubieran dejado participar en su organización y pactar una lista conjunta no se hubiesen marchado?

Sin ningún problema. La negociación empezó con la palabra renovación y unidad para ir al congreso. Tuvimos una última reunión a puerta cerrada en la que intentamos conciliar las cosas, venían dos personas por el lado de Nueva Canarias –Carmen Hernández y Luis Campos– y por nuestro lado Oscar Hernández y yo mismo e intentamos hacer un último esfuerzo. En esa reunión le ofrecimos de nuevo que ellos tuvieran la presidencia de la organización de forma renovada y que nosotros asumiríamos la Secretaría de Organización ¿Hasta qué punto teníamos nosotros intención de llegar a acuerdo? Fíjese que la otra parte nos dijo que no tenían confianza en nosotros y que, por lo tanto, solo aceptarían si ellos elegían a alguien del sector renovador como secretario de organización. Es decir, no solo iban a elegir al presidente, sino que además iban a elegir de nuestro grupo a quien aceptaban ellos que fuera secretario de organización. Aunque no esperaban esta respuesta Óscar y yo les dijimos que aceptábamos ¿No hay un gesto más humillante que aceptar incluso que la otra parte elija de tu parte quién decide poner de secretario de la organización? Cuando no quieren o no hay voluntad, pues no hay voluntad. Esto no lo han dicho públicamente, ni lo van a decir porque no les interesa, porque se les desmonta el mensaje que llevan tiempo vendiendo y es que nosotros hemos sido inamovibles y para nada porque hemos aceptado darte la presidencia y aceptamos que tú elijas de nosotros a quien a ti te dé la gana para ser secretario de organización.

Teodoro Sosa. / José Carlos Guerra

Lo llamativo es que ambas partes utilizan el término «inmovilismo» para criticarse mutuamente.

Yo estoy explicando con datos y con hechos. Ellos lo que dicen es que aceptaron, por ejemplo, adelantar el Congreso y que han aceptado meter más personas dentro de la organización. Pero voy a darle un dato. En su momento hubo un detonante cuando hace un par de meses la dirección nos manda dos mensajes que dejaron claro cuál iba a ser el andar de la perrita, es decir, cuál era la estrategia. El primer mensaje fue que nos iban a dar el 50% de la representatividad para el Congreso. Nosotros pensábamos que era el 50% de la organización pero cuando nos mandan el documento, lo que hacen es poner ocho personas del lado oficial y ocho personas del lado renovador en Gran Canaria. Pero después ponen un total de 29 personas, 21 de ellas por el resto de las islas. Todos sabemos cómo es la estructura de Nueva Canarias, sabemos el reparto y la fuerza política que tiene ¿Cómo vamos a comparar la fortaleza de Gran Canaria con la del resto de las islas? Nos das 8 representantes y hasta 29, que son 21 de diferencia, los tiene el sector oficial, porque computas al resto de las islas no capitalinas.

"La dirección de NC buscaba imponer un congreso con las cartas marcadas, no quieren que nadie les lleve la contraria"

Eso es jugar con las cartas marcadas y la gente nos pregunta porqué no fuimos a lucharlo al congreso. Pero es que conocemos quienes llevan las cañerías de esta organización desde hace 20 años. Sabemos cómo actúan y sabemos perfectamente que íbamos a ir a una partida con las cartas ya marcadas ¿Cómo iba a ser el reparto de los compromisarios? Desequilibrado, es decir, no lo iban a equilibrar, iba a ser el mismo porcentaje. Segundo mensaje que mandan después de enviarnos el reparto y nosotros decir que no era aceptable, nos dicen que si nos queríamos ir lo podíamos hacer y dentro de dos años se podían tender puentes para intentar nuevamente ir juntos a las elecciones. Es que me parece hasta ofensivo, nosotros esto lo sospechábamos hace muchos años y es que en lo orgánico ellos no quieren que nadie les lleve la contraria y que sólo nos utilizaban para los votos, el reparto en los pueblos, darles representatividad institucional y después seguir ellos mandando. Esa ha sido la realidad de Nueva Canarias, una organización piramidal donde hablábamos por los pasillos por no enfrentarte con la dirección.

Pero si no llega a pasar eso, es decir, si Román Rodríguez no se llega a quedar sin escaño en el Parlamento no se hubiesen precipitado los acontecimientos ¿no?

Pero es que han habido muchos otros detonantes. Primero, los bandazos, tú no puedes estar cuando te interesa justificando un pacto con el PIL de Dimas Martín, cuando interesó un pacto con el CCN, cuando te interesó fuiste de la mano con Pedro Sánchez y el Partido Socialista al Congreso de los Diputados, en aquel mismo mandato votaste a favor de los presupuestos de Rajoy, años 2017 y 2018, posteriormente vendiste que lo más importante era la unidad nacionalista. Se ha cambiado la línea argumental y las alianzas cuando ha interesado en cada momento. Es verdad que el 23 de mayo todos esperábamos que hubieran dado un paso al frente porque es que el pueblo habló y el pueblo le dijo claramente que ya no le vota a usted. Le puedo enseñar municipio a municipio cómo fue el cambio de papeletas. Posteriormente nos llevaron a otra alianza más, todavía más disparatada, con Sumar y dijimos muchos de nosotros que no estábamos de acuerdo y así fue la noche electoral con otro batacazo. Esa noche salieron a relucir las discrepancias y se dijeron en el ámbito en el que se tenía que decir, en la ejecutiva.

Teodoro Sosa. / José Carlos Guerra

¿Las mociones de censura en Guía y Agaete han marcado un punto de inflexión en esta crisis?

Lo peor para mí de este último año ha sido que tres compañeros, los alcaldes de San Mateo, Guía y Agaete, se les ha hecho daño con las mociones de censura y no vi ni un mensaje de apoyo de la dirección a estos alcaldes. Si usted me encuentra un mensaje de apoyo rectificaré pero es que no lo ha habido. Hubo un silencio cómplice en estas mociones de censura. Llega un momento en el que si tú aceptas todo esto entonces tú también eres cómplice de todas estas situaciones y yo no voy a seguir siendo cómplice.

"Queremos unir a los alcaldes que defienden el municipalismo progresista"

En su momento circuló la información de que el sector renovador aceptaba a Luis Campos como presidente de NC a cambio de que Óscar Hernández fuera el secretario de Organización ¿Eso era factible para usted?

Pudiera ser, era aceptable. La propuesta de Óscar a mí no me lo dijeron. Eso hubiese sido perfectamente factible. Pero los egos personales, el anteponer el proyecto de forma personal antes que el proyecto común de la organización, y sobre todo, por encima de lo que piensan los ciudadanos es lo que ha llevado a este proyecto a la división. Es que no pueden buscar otros culpables fuera cuando ha habido ese inmovilismo y no han querido pactar. De todas formas, una parte de esta conversación ya es pasado. Me quedo con que vamos a empezar un nuevo proyecto en Gran Canaria de nacionalismo progresista. Queremos empezar con un proyecto común desde la base del municipalismo, desde la cercanía, no desde las estructuras piramidales, no desde una estructura donde algunas personas hablan cuando quieren de las alianzas electorales que quieren, de la línea ideológica que les da la gana o incluso de las imposiciones de las listas electorales. Ya esa etapa se quedó atrás. Nosotros queremos una etapa nueva, ilusionante, que volvamos de nuevo a conectar con los ciudadanos, que es la voluntad de todos los compañeros. Hay mucha gente mirando para nosotros porque están cansados de la vieja forma de hacer política.

Teodoro Sosa. / José Carlos Guerra

¿No cree que ha sido poco edificante para la ciudadanía este espectáculo de divisiones, fracturas internas, peleas...? ¿Cree que le puede pasar factura electoral?

He intentado estar callado. El portavoz que ha estado todo este año hablando ha sido el alcalde de Agüimes precisamente porque intenté no hacer declaraciones para intentar el entendimiento. Las fracturas siempre son malas, sin duda. En los divorcios nadie gana. Pero también digo que prefiero más empezar algo de cero que ser cómplice con mi silencio de la situación en que estaba. Nosotros ya no estábamos cómodos ¿Cómo se puede generar confianza, lealtad o ilusión? Pues empezando de cero. La gente sabe como gobernamos. Pero si me permite el símil, cuando tú empiezas de cero a veces no es malo, a veces hay que hincar la rodilla en el piso y coges impulso para volver de nuevo a levantarte. El tiempo dirá. Hay un 35% del electorado en Canarias que se define, si no nacionalista, sí dentro de la óptica de un partido con disciplina canaria. Aquí hay gente desencantada, la gente que durante muchos años no se ha movilizado, que está harta, como dije antes, de la vieja forma de hacer política y quiere aire fresco.

"No voy a ser rehén de mis palabras, hablar de alianzas no toca ahora, ya se verá en el camino"

Gran Canaria se convierte en una especie de laboratorio de partidos del ámbito nacionalista que puede dividir el voto en una cita con las urnas ¿No les perjudica más que beneficia tanta oferta electoral?

Creo que nosotros vamos a aglutinar a todos aquellos alcaldes que defienden, como decía antes, el municipalismo, que están dentro de nuestra óptica, nuestro espectro ideológico, y ese es el primer paso. Sobre el futuro hay quien ya nos está obligando casi a decir si va a haber o no alianzas futuras para unirnos con otros partidos. Ya se verá. Esa parte no toca en estos momentos. Ahora toca cerrar una etapa y abrir una nueva, que es la unión de 14 asambleas que estábamos dentro de Nueva Canarias. En el camino ya se verá. Habrá otras personas que tienen sus partidos locales y que puedan al final interesarles dialogar, discutir, negociar. Pero es que esa es la democracia. Hay quien pide que ya digamos o descartemos si vamos a entendernos con uno o con otro. No voy a ser rehén de mis palabras porque me parece que no debo hacerlo ¿A quién se le ocurriría preguntarle al Partido Socialista o al PP? El ejemplo lo hemos tenido dentro de mi organización hasta el martes pasado, donde Nueva Canarias ha ido en cada periodo electoral con quien le ha dado la gana, con quien ha querido y siempre ha dicho que el mejor pacto es donde esté NC.

Suscríbete para seguir leyendo