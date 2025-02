Todo lo bueno que da La Tunera

La pasión por la cocina de Manuel González Hernández le viene de niño. De cuando participaba del trajín del bar de su abuelo y él se subía sobre una caja de agua de Firgas para llegar a la barra. El antiguo negocio familiar estaba solo dos calles más abajo de donde él ahora tiene su restaurante La Tunera, que regenta desde hace más de 15 años.

Al frente de los fogones del bar, al que conocían popularmente como ‘el de los tollos’, «porque los hacían buenísimos», dice, su madre y su abuela, que los ponía a jugar a él, a sus hermanos y a sus primos con un pedacito de masa con la que preparaba unos deliciosos bollos fritos.

Entre los platos que les preparaban allí para merendar tras la salida del colegio tiene clavado en el recuerdo de su paladar y en su memoria el bocadillo de carne en salsa. «Lo recuerdo como algo espectacular. Es algo romántico que uno tiene aún en la cabeza», asegura. Todo eso que vivió, y que se acentuó con las clases de cocina de Arguiñano a través de la televisión cuando aún era muy joven, lo fue guiando hasta convertirse en el chef que es hoy.

Se formó en Cocina en el Centro Integrado de Formación Profesional San Cristóbal, y continuó en Tenerife. Cuando saltó al ámbito laboral trabajó en algunos de los restaurantes afamados de otra época en la capital grancanaria, como Felo Botello o El Cucharón, y en locales con Estrella Michelín en la Península. Hasta que decidió regresar a donde comenzó todo.

Manuel González no oculta que los comienzos de La Tunera no fueron fáciles. «Fue una etapa muy dura en todos los sentidos. Cuando abrí en Telde no había un restaurante que tuviera una cocina un poco más creativa», explica, y añade que «yo hago una cocina creativa, entre comillas, porque no me disparato mucho. Son elaboraciones un poco sencillas con toques creativos».

El chef señala que actualmente hay más locales, «más meneo, y la cultura gastronómicamente de la gente ha ido cambiando, con tanto sitio nuevo y tanto programa de televisión, ha ido cambiando y acostumbrando a probar cositas nuevas. Creo que se arriesga más y por todo ello ya no tenemos los problemas que teníamos al principio cuando servíamos, por ejemplo, las papas arrugadas con mojo de chocolate o mojo de cremoso de gofio, y nos pedían mojo rojo normal».

Manuel González asegura que intenta trabajar siempre el producto canario, el producto de cercanía, además del que cultiva él. «Cuando empecé aquí quise hacer mis elaboraciones con productos de aquí y darle mi toque personal para que se diferenciara, y ahora la gente viene hasta aquí para saborearla», apunta el chef.

Mantequilla de cabra

Ese compromiso que mantiene desde los comienzos de su negocio le lleva a hacerse sus propios fiambres, sus propios vinagres y sales, la mantequilla de vaca del país, que ahuma él mismo, o la mantequilla de leche de cabra que le proporciona una cooperativa de Telde, entre otras elaboraciones artesanales. La Tunera, con todo lo bueno que se puede sacar de ella, el cochino negro, el baifo o la cabra también están muy presentes en su cocina.

En la oferta de su carta propone platos como almogrote de tunera con bizcochitos, carpaccio de cherne con aliño de jengibre y eneldo, ensalada tunera con queso Panner de cabra, taco de cochinilla pibil con aguacate y cebolla roja, rabas de choco fritas con salsa Pico de Gallo, judiones con jamón ibérico y chorizo casero de cherne, filipinos de queso ahumado y mermelada de tunera o taquitos de bacalao frito con mojo suave de tomate, entre otros.

En la parte dulce que pone el broche a la comida, polvito de tunera, polo de leche machanga con cajeta y crumble de gofio y jengibre o la tortillita de calabaza con helado de calabaza y miel inglesa. Este último postre nació de ese recuerdo de la cocina familiar de antaño.

El compromiso con el producto canario también lo lleva a la cava de su restaurante. El 90 por ciento de los vinos son de las Islas, y las cervezas son todas canarias.

El cocinero apunta que los premios son importantes, «por la visibilidad que te dan de cara a la gente, pero para mí el mejor premio es que la gente venga a comer y se quede contenta. Que se levanten de la mesa y vengan a la cocina a felicitarte, o que haya clientes extranjeros que repiten en mi local desde hace varios años, o los que cogen un taxi en el sur para venir a comer a La Tunera. Cada una de esas cosas son premios importantes para mí».

La Tiendita

En uno de los laterales del comedor, hay una estantería con el nombre de La Tiendita que muestra productos que prepara el propio chef para la venta. Vinagre o sal de gofio, sal de jalapeños que él mismo cultiva, mojo de chocolate y de gofio, almogrote de tunera, mermelada de tunera o pencas de tunera encurtida. También lo prepara para regalos.

Manuel González tiene en su equipo actualmente a Nacho, y Brian, en la cocina, y a Nuno en la sala, que reemplaza a Omaira.

El chef también hace una crítica a la falta de profesionales de sala, «que parece mentira que seamos una comunidad que vivimos del turismo y no tengamos a gente bien preparada», sostiene.

Mejor con reservas

El restaurante La Tunera está en la calle Betancor Fabelo, 17, en la zona de San Gregorio de Telde. Se puede ir por libre, aunque lo mejor es reservar en el teléfono 928 69 13 63. Cuenta con un comedor con capacidad para 30 comensales, que se reparten entre las ocho y las diez mesas que tiene disponible. Abre a partir de martes a domingo, en horario de 13.00 a 16.00 horas y de 20.00 a 23.00 horas.

