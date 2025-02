Un canario de belleza mundial

Es un canario con belleza internacional. Carmelo Rubén Hernández, ‘Aviario Jurón’, conquista con uno de sus pájaros el título de campeón del mundo en la categoría Mehringer lipochrome 100%, en el campeonato celebrado esta semana en Portugal. Pertenece a la Asociación Ornitológica Villa de Teror El Norwich.

La característica que hace de este pájaro singular es su plumaje, con una postura rizada. En este caso, amarillo en su plenitud, valorándose sobre todo su belleza, el rizo en la espalda y su toca, dentro de unas medidas inferiores a 13 centímetros desde el pico hasta la cola. La variedad Mehringer, en la que competía este canario, proviene de la ciudad que le da nombre, siendo reconocida en Alemania en 1994.

22.000 pájaros

Los jueces debieron ver la perfección de este canario de un año de edad, que se llevó el máximo galardón en un campeonato del mundo en el que participó en sus distintas variedades una veintena de países con más de 22.000 pájaros, según Carmelo Hernández, que está especialmente orgulloso de brindar este título a su club de Teror.

‘Jurón’, como lo conocen sus allegados, empezó con esta afición cuando todavía era un niño. Sin embargo, se dedicó más en serio hace 13 años, tras una situación familiar complicada. Y ha continuado todavía con más esmero tras firmar la prejubilación.

En estos años ha ido acumulando su propio currículo internacional. En 2002 fue campeón del mundo con otro ejemplar en Italia. Y también cuenta con dos subcampeonatos del mundo, un campeonato y otro subcampeonato nacional, además de unas cuantas coronas a nivel regional e insular.

Al 72º Campeonato Mundial de Ornitología-Portugal 2025 celebrado en Santa María da Feira entre el 24 y 26 de enero (de lunes a miércoles de esta semana) acudió con tres ejemplares, de los que uno se llevó el máximo galardón.

El dueño del campeón reconoce que esta es una afición que no da de comer, pero le da mucha vida desde primera hasta la última hora del día. Y lo hace con mucho esmero y pasión, siendo muy celoso incluso del mantenimiento de sus pájaros, que guarda casi como si estuvieran en una burbuja para evitar que sufran contagios.

300 euros

Pero, ¿cómo se ‘fabrica’ un campeón mundial? ‘Jurón’ habla de darle agua limpia, buena alimentación y limpieza, además de algunos trucos para sacar una raza ganadora. Y en esto destaca la genética, como ocurre con los caballos. En su caso, se avala con su estirpe ganadora, ya que el tío de su madre fue el campeón mundial en Italia y su padre campeón de España.

A su vez, debe estar al tanto de los tratamientos médicos cada tres-seis meses, junto a una alimentación a base de semillas y verduras.

Aunque es difícil ponerle precio a estos campeones, estima que su valor si lo pusiera en el mercado no estaría por debajo de los 300 euros, tres veces más que cualquier otro ejemplar de esta raza. «Por el padre un valenciano me ofreció ese dinero , y no se lo vendí», aclara, mientras sigue pensando en mejorar la genética para alcanzar la perfección con sus canarios. En el caso del campeón, ya podría empezar en un año a dar crías.

Como curiosidad, apunta que esta variedad pone los huevos pero no los custodia, por lo que debe recurrir a amas de cría, que los miman durante las dos semanas que está el huevo hasta su eclosión.

Estima que su coste de mantenimiento supone unos cinco euros al mes, sin contar la dedicación que le echa. «Unas cuatro horas diarias, mínimo», señala, comenzando desde las seis de la mañana.

Enrique Hernández, con la medalla y diploma, con Quique y Abel Herrera (dcha.). / LP / DLP

Carmelo Hernández cuenta con unos 300 pájaros, que le demandan un buen número de horas diarias para mantenerlos en forma. La mayoría son de raza española de postura lisa. Y su promedio de vida ronda los siete años, por lo que el ganador tiene todavía tiempo para darle nuevas alegrías en el mundo de la ornitología.

En todo el proceso de vida del pájaro, reconoce que la cría es la que le da mayores satisfacciones, porque es ahí cuando puede también trabajar con los cruces entre los distintos ejemplares, en busca de la perfección.

Viaje tortuoso

‘Jurón’ agradece a la jueza madrileña Trinidad Ortega Lara y al juez de Guía David Santana que le metieran en esta variedad alemana que le ha dado el reconocimiento mundial. Como también se muestra orgulloso de representar al club de Teror al que pertenece, El Norwich, que tiene unos 60 socios, y que acudió con 18 pájaros al mundial.

‘Jurón’ señala que el éxito es mayor si se tiene en cuenta que los pájaros que salieron de Gran Canaria permanecieron 36 horas en barco, además de un día en el vehículo hasta llegar a la sede del torneo. El tiempo justo para entrar al día y la hora en la que iban a ser juzgados por los expertos, lo que le confiere un valor especial. «Sufren mucho, como cualquier persona, porque es un camino largo y fuera de su entorno habitual. Esto hace que estén estresados». De ahí su agradecimiento a los porteadores, Quique y Abel Herrera.

Diploma acreditativo del campeonato del mundo. / LP / DLP

En el caso del campeonato mundial en Italia fue peor, ya que fueron cinco días circulando por las carreteras, tras dejar el barco. «La insularidad nos mata».

El dueño del campeón del mundo lamenta que no se les reconozca como deporte. «Pero, todo el mundo ha tenido pájaros cantando en sus casas».

Por eso tiene más valor, añade, que en el caso de Teror su alcalde Sergio Nuez les esté apoyando económicamente y les tenga cedido el local. «Se porta muy bien con nosotros».

El próximo reto mundialista llegará el año en Bélgica.

