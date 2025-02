Teodoro Sosa, líder de los críticos de Nueva Canarias: «Soy leal a Antonio Morales, si me pide que entregue el acta, lo haré sin ningún problema»

Las recientes fotos con Fernando Clavijo le sitúan en la órbita de Coalición Canaria. No me refiero solo a las elecciones generales, sino a una posible confluencia en la Comunidad Autónoma ¿Es así?

Le digo nuevamente que no toca hablar de ese debate. Yo en estos momentos voy a construir una nueva organización política junto a mis compañeros y compañeras.

¿Cuáles son las bases fundacionales de este nuevo partido político?

Municipalismo, nacionalismo, progresista. Porque es nuestra esencia histórica. Así empecé yo en el BNR y también Roque Aguayro, Asamblea de Barrios, Juntos por Guía o Comfir en Firgas. Esa es la esencia de nosotros y no vamos a cambiar. Otra cosa es que hoy le diga ya lo que quiere alguna persona escuchar y es que no nos vamos a juntar con nadie. No, mire, el futuro ya se verá. Pero hoy en día no toca hablar de eso.

Teodoro Sosa. / José Carlos Guerra

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, habla de una lista única nacionalista en 2027. Incluso ha llegado a decir que le apoyaría si fuera el candidato al Cabildo ¿Qué le parece?

Hay mucha gente que me nombra y agradezco esos apoyos pero hoy en día en lo que estoy centrado es en impulsar una nueva organización política en Gran Canaria sobre la base de las 14 asambleas que están en el proyecto. Sé lo que simbolizo, que es lo que he defendido toda mi vida.

"Onalia Bueno se precipa con sus declaraciones, cada uno marca sus tiempos y formas"

¿Cómo se lleva con Onalia Bueno?

Me llevo bien con todo el mundo. Incluso hasta con quienes me han hecho algún gesto feo durante mi vida política.

¿Cree que Bueno se está precipitando en sus manifestaciones cuando aún quedan dos años y medio para las elecciones?

Creo que sí, sinceramente. De todas formas no tengo que estar juzgando lo que hacen otras personas, pero cada uno marca sus tiempos, marca sus formas y las respeto, es decir, cada uno que haga lo que crea oportuno. Pero cuando ha dicho esas cosas ni siquiera he contestado ¿Usted ha visto que haya salido diciendo algo cuando ha dicho que respaldaría a Teodoro Sosa? Me he callado porque, repito, mi objetivo ahora mismo es lo que tengo planificado con los siete u ocho partidos que vamos a fundar la nueva organización junto a las asambleas de NC que se vayan sumando.

Una vez que se ha ido de NC, formación por la que se presentó a las elecciones ¿Cómo queda su situación en el Cabildo?

He dicho en varias ocasiones que voy a ser leal a lo que he firmado. Mi partido, el BNR, firmó una alianza electoral con Nueva Canarias junto a otros partidos locales bajo la denominación de Frente Amplio. Por lo tanto, nadie me puede decir que somos tránsfugas porque no he abandonado mi partido, que es el BNR, que firmó una alianza electoral que sigue vigente. Lo que ha hecho mi partido es abandonar la Ejecutiva y el Consejo Político de NC, pero sigo siendo del BNR y la alianza con NC para ir juntos a las elecciones continúa porque estoy dentro del Frente Amplio.

¿Tiene dudas de que haya lealtad por la otra parte? ¿Para eso es el llamado pacto de no agresión?

Hay compañeros que probablemente no puedan levantar la voz como la estoy levantando yo y lo que pido es que haya un respeto para esas personas en los diferentes ayuntamientos donde están los dos sectores y con los consejeros del Cabildo que son renovadores. Espero que haya el mismo respeto porque no hay nada peor que usar la política para hacer daño personal a la gente.

¿Cuál es el papel de Antonio Morales como presidente? Está en un partido, Roque Aguayro, que también tiene previsto salir de NC.

Voy a respetar siempre a Antonio Morales porque su papel no es nada sencillo. Por mi parte no le voy a ocasionar ningún problema. Es más, si mi presidente me dice mañana que entregue el acta, tardaría menos en pedírmelo que yo en hacerlo y él sabe que lo haría. No sé si todo el mundo lo haría, pero yo sí. A mí no se me acaba la vida en el 2027 porque creo que hay que poner la luz larga más allá del 27.

