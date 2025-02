Antonia López, sancionada por la ley turística: "Compré la casa en 2006 para disfrutarla, no para explotarla"

En noviembre del año pasado comenzó la incertidumbre para Antonia López. Fue en esa fecha cuando le llegó una sanción de 2.250 euros de la Consejería de Turismo por no destinar al alquiler vacacional una propiedad que compró hace 19 años en Puerto Rico, Mogán. Lleva dándole un uso residencial desde 2006, pero, de acuerdo con la normativa vigente, se trata de una infracción grave. "No es una vivienda turística, es mi casa", sentencia la propietaria.

Inicialmente, Antonia López no entendió por qué la estaban sancionando. De hecho, llegó a creer que le habían atribuido por error el alquiler ilegal de un piso turístico. Emitió una carta a la Consejería para aclarar la situación y la respuesta la dejó aún más perpleja, ya que le dijeron que la multa era por no estar destinando su propiedad al turismo. "No la compré para explotarla, la compré para disfrutarla yo", insiste.

Sin ánimo de lucro

Según la ley de renovación y modernización turística de Canarias de 2013, "es deber de los titulares de los establecimientos turísticos destinarlos al ejercicio de la actividad turística, de alojamiento o complementaria, conforme a la calificación de uso asignada a la parcela por el planeamiento".

Así, la Orden emitida por la Consejería de Turismo hace referencia a la Ficha de Ordenación Urbanística del Ayuntamiento de Mogán, donde consta que la ubicación donde se encuentra el inmueble corresponde a un "establecimiento turístico de alojamiento".

La Ley de Ordenación del Turismo de Canarias (LOTC) considera una infracción grave el "incumplimiento del deber de atenerse al uso establecido por el planeamiento, destinando un establecimiento turístico de alojamiento a usos residenciales", y siendo, por tanto, sancionable.

No obstante, Antonia López asegura que nunca ha tenido problemas por dar un uso residencial al apartamento desde que ella y su marido lo adquirieron en 2006, utilizándolo como segunda vivienda y alojando a familiares y amigos sin ánimo de lucro. En este sentido, una modificación introducida en 2015 a la normativa menciona "la necesidad de que el planeamiento propicie la reconducción del proceso de residencialización en zonas y núcleos turísticos, (…) declarando el deber de atenerse al uso turístico efectivo".

Recurso desestimado

Ante una situación que la sobrepasaba, López recurrió a la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PLAT), donde le explicaron las leyes por las cuales la estaban sancionando y le ofrecieron asesoramiento para presentar un recurso. Sin embargo, fue desestimado el pasado enero.

Actualmente reside en casa de su hija, quien posee la mitad del apartamento de Puerto Rico desde que falleció el marido de López. Por tanto, su hija debe abonar la mitad de la multa. "Lo único que hay a mi nombre es el 50% de esa casa. Fueron años reuniendo dinero para tener mi casa, mi seguro, algo en propiedad", insiste López.

La PLAT emitió un comunicado que acusaba a la Consejería de "obligar" a las propietarias a "formar parte de un negocio contra su voluntad cambiando caprichosamente el régimen jurídico de su inmueble". Asimismo, el texto señala que "la Ley de modernización turística ha reordenado los usos y convirtió el apartamento en turístico obligado a estar en explotación".

Modificación de los usos del suelo

Fuentes de la Consejería de Turismo aseguran que "la normativa no expulsa a nadie de su vivienda ni tampoco obliga a nadie a entregar las llaves a ningún explotador". Aunque indican que "no se puede hacer pronunciamiento alguno" sobre un caso concreto para presevar los datos personales de la persona afectada, inciden en que "si ese expediente sancionador existe es porque hay constancia probatoria de que se trata de un establecimiento ubicado en suelo turístico".

Asimismo, aclaran que el Ayuntamiento de Mogán (donde se encuentra el apartamento de Antonia López) y el de San Bartolomé de Tirajana "se comprometieron el pasado año a iniciar los procedimientos de modificación de especialización de los usos del suelo" según los cuales, explican, se suspenderían las sanciones que estuviesen en marcha.

Situación legal de consolidación

El recurso que presentó Antonia López, y que fue desestimado, alegó que "el uso asignado en las normas subsidiarias fue el de apartamentos, no el turístico o residencial" y que "el uso propio de los apartamentos por quien es su propietario es absolutamente legal y no constituye supuesto sancionable".

Asimismo, el documento se apoyó en la misma Ley de renovación y modernización turística, según la cual "los usos residenciales ya existentes el 1 de enero de 2017 en parcelas calificadas de uso turístico en el momento en que la ordenación urbanística haya ejecutado la especialización de usos en las zonas turísticas (...) se consideran compatibles, quedando en situación legal de consolidación". Este sería el caso de Antonia López, ya que en esa fecha la vivienda no se encontraba en explotación ni tampoco lo ha estado antes, tal y como argumenta el escrito.

Por su parte, la resolución manifiesta que el inmueble está ubicado dentro de un complejo turístico extrahotelero que depende de una empresa explotadora habilitada por la administración e inscrita en el Registro General Turístico.

Antonia López considera que este procedimiento es "injusto", por lo que ha decidido seguir adelante: "Tengo que luchar porque mi esfuerzo me ha costado conseguir lo que he conseguido". Agotada la vía administrativa, el siguiente paso es presentar un recurso contencioso-administrativo.

