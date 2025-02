Agresión en una guagua: un pasajero escupe al conductor y sale a patadas

La seguridad en el transporte público vuelve a estar en entredicho tras la viralización de un vídeo en el que un pasajero agrede a un conductor de guagua en Gran Canaria. Concretamente los hechos ocurrieron el pasado 4 de enero, dentro del término municipal de Arucas. En las imágenes, se observa cómo el individuo se dirige hasta el puesto del chófer y, tras una discusión, le escupe, lo que provoca una reacción inmediata por parte del trabajador, quien lo expulsa del vehículo a patadas.

El suceso ha generado un gran revuelo en redes sociales y en la calle, donde vecinos y pasajeros han expresado su preocupación. "Cada vez hay más problemas en las guaguas, la gente se cree con derecho a insultar y agredir a los conductores. Ya no es seguro ni para ellos ni para nosotros", comenta Antonio Suárez, un vecino de la zona que utiliza el transporte público a diario.

Otra testigo del incidente, María González, quien se encontraba en la guagua en el momento de la agresión, describe la escena con indignación: "Fue una falta de respeto absoluta. El hombre empezó a gritarle al chófer, le faltó al respeto y, cuando el conductor intentó calmarlo, le escupió en la cara. Me pareció asqueroso. Cualquiera en su lugar reaccionaría de alguna manera".

Conductores en peligro: una realidad preocupante

Los profesionales del volante no solo enfrentan largas jornadas laborales y el estrés del tráfico, sino que también deben lidiar con pasajeros conflictivos que ponen en riesgo su seguridad y la del resto de los viajeros. "No es la primera vez que pasa algo así", afirma Pedro en las redes sociales. Y es que no hace mucho otra conductora de Global fue agredida por un pasajero al que no permitió acceder al vehículo porque carecía de un título de transporte válido y portaba una lata de refresco abierta, algo que no está permitido. El usuario, vecino de la zona de Carrizal, en Ingenio, le vertió la bebida por encima antes de abandonar el autocar.

La Provincia

Muchos pasajeros críticos han solicitado la instalación de mamparas de seguridad en las cabinas de los conductores, así como un refuerzo en la presencia de seguridad en las guaguas, especialmente en las rutas nocturnas y en zonas de mayor conflictividad.

¿Qué dicen las autoridades?

Las instituciones encargadas de la gestión del transporte público en la isla han condenado el ataque y aseguran que ya trabajan en mejorar las condiciones de seguridad para los conductores. Se ha planteado la posibilidad de endurecer las sanciones para quienes agredan a estos profesionales, ya que en la mayoría de los casos las agresiones quedan impunes.

Uno de los vehículos de Global en la Isla, durante uno de los servicios insulares. / | JOSÉ CARLOS GUERRA

El vídeo ha abierto un amplio debate entre los ciudadanos. "Lo que hizo el pasajero no tiene justificación, pero tampoco me parece bien la reacción del conductor. Hay que buscar maneras de resolver estas situaciones sin violencia", opina Raúl Hernández, un usuario de transporte público.

Por otro lado, muchos defienden al chófer, argumentando que su respuesta fue una reacción natural a la agresión sufrida. "Yo habría hecho lo mismo, a ver si la gente aprende a respetar. No pueden venir a escupirte y que no pase nada", señala Elena Martín, vecina de la zona.