Padre e hija unidos por la poesía

Guillermo Suárez Lamí y su hija, Amanda Suárez Espinosa, han presentado el libro ‘Escritos a dos almas’, una obra llena de poesía que firman ambos y en el que muestran su pasión y compromiso por la literatura. Un total de 100 versos recogen el sentir de padre e hija en esta «experiencia transformadora».

‘Eres la otra parte de mí que todo los días/me recuerda que no soy una aparición./Eres la vida que después de tanto dolor,/ me ha dado mucho amor. No quiero recordar el comienzo, pero a veces me veo/ caminando bajo la lluvia de mis lágrimas». Así arranca uno de los poemas que llevan la firma de A. y G., las siglas de Amanda Suárez Espinosa y de Guillermo Suárez Lamí, padre e hija comparten vocación literaria, y han decidido compartir versos y poemas en el libro Escritos a dos almas, editado por Canarias Ebook.

El libro contiene 100 poemas escritos de forma alterna por Guillermo y Amanda, aunque uno de los poemas está escrito por los dos.

Para Amanda «la poesía siempre ha sido una forma de explorar emociones, encontrar significado a lo cotidiano y dar voz a lo que siempre queda en silencio». La joven grancanaria dijo en la presentación del libro celebrada recientemente en la sala Nelson Mandela del teatro Víctor Jara de Vecindario que «desde que comenzamos este proyecto, escribir poemas se convirtió en una experiencia enriquecedora y transformadora en muchos sentidos».

Padre e hija comparten vocación literaria, aunque han bebido de diferentes fuentes poéticas. Mientras Amanda tiene referentes canarios como Félix Francisco Casanova, otro poeta eternamente joven; Pedro García Cabrera o de otros países como Fernando Pessoa, Silvia Pla, Alejandra Pizarnik o Cesare Pavese, su padre Guillermo tiene como referentes a poetas latinoamericanos como Mario Benedetti, Pablo Neruda o la cubana Carilda Oliver Labra. Sí coinciden en los temas que les inspiran como el amor, la vida, la soledad o el desamor.

Aires caribeños paternales

Los aires caribeños de la Cuba natal de Guillermo se dejan ver en algunos versos que recuerdan el erotismo irreverente de su compatriota Carilda Oliver: «Me dejo caer desde tu cara traviesa, me deslizo, caigo en medio de tus montañas erguidas, continúo corriendo hasta desaparecer para cobijarme detrás de tu piel. No lo sabes, te intuyo, te huelo, te pruebo, te como».

Guillermo confiesa que «en este libro, cada poema nos muestra que aunque las generaciones son diferentes, el amor y la creatividad son hilos que nos unen».

El padre y poeta confiesa que «ha sido un orgullo escribir con mi hija, porque ella no solo es joven y brillante, sino que además escribe como si hubiera vivido mil vidas. Es increíble con la voracidad con la escribe». Esas mil vidas de Amanda se puede leer en versos como «Mi armario es tan pequeño que ya no me caben todos tus recuerdos. Tengo que ver qué haré con ellos. Supongo que los tiraré por el frío abismo de mi corazón».

La poesía es una forma de desnudar el alma, y a veces produce milagros como en el del acto de presentación en la sala Nelson Mandela, que con un aforo por encima de las cien butacas, casi se llenó para ver la presentación de un libro de poesía. Una obra especial, porque se desnudan dos almas a la vez, la de la joven Amanda (nombre que hizo universal el cantautor chileno que da nombre al teatro) y su padre Guillermo.

Amanda Suárez Espinosa (Agüimes, Gran Canaria, 2002) estudia el último curso de Lenguas Modernas. Es autora del libro Dandelion hoy (Canarias Ebook, 2009) que escribió con 16 años, donde cuenta una historia de adolescentes que se desarrolla en Barcelona.

Guillermo Suárez Lamí (Cienfuegos, Cuba, 1962) es Doctor en Ciencias del Deporte por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y trabajador municipal del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. Desde el año 1993 reside en Gran Canaria y considera que la literatura le salvó la vida. Es autor del libro A la sombra de un girasol, cuyo protagonista, Will, tiene una habilidad especial para viajar en el tiempo.