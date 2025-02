Paran el programa de Emma García en directo para anunciar que David se separa de Anabel Pantoja: "En las próximas horas"

Disfrutando de la pequeña Alma en la intimidad de su casa desde que recibió el alta hospitalaria, David Rodríguez y Anabel Pantoja retoman poco a poco su rutina tras el escándalo que se ha formado al conocer que están siendo investigados por un presunto delito de maltrato infantil.

La influencer se ha dejado ver con Marina, la madre de David, disfrutando de un paseo de lo más agradable junto a la bebé. Ambas han compartido confidencias hasta que han llegado a un restaurante donde han comido todos juntos.

Por los stories que ha colgado la sobrina de Isabel Pantoja hemos podido saber que han pedido una ración de lapas y tortilla de patata. Un plan tranquilo con el que han salido a despejarse tras las informaciones que se están vertiendo contra ellos.

En las últimas horas se ha conocido la famosa 'Operación salvar David' que estarían llevando a cabo para ayudar a la pareja de Anabel en todo lo que haga falta de cara a un posible juicio y para la que estaría colaborando Mariló de la Rubia.

Sin embargo, nadie de la familia se ha pronunciado al respecto y la pareja sigue con su rutina, intentando llevar lo mejor posible la situación tras la investigación que continúa abierta contra ellos.

Fiesta explica que David se va

La investigación a Anabel Pantoja y David Rodríguez por un presunto delito de maltrato infantil continúa abierta. La pareja, que atraviesa sin duda por uno de los momentos más complicados de su vida, se ha dejado ver en los últimos días ante los reporteros que intentan captar una imagen de ellos juntos.

Pese a que Anabel compartía hace tan solo unos días una tierna imagen de los dos en compañía de su pequeña Alma, lo cierto es que los rumores de crisis e incluso de ruptura en la pareja no han cesado. Esta misma semana conocíamos que Anabel Pantoja y David Rodríguez habían decidido contratar equipos de abogados diferentes respondiendo, presuntamente, a una estrategia de cara a su defensa en el caso. Además, Leticia Requejo lanzaba en 'TardeAR' una información exclusiva que hablaba de la 'Operación salvar a David', una estrategia capitaneada por Mariló (la que fuera amiga íntima de Isabel Pantoja) con el fin de demostrar que David "ha sido siempre un buen padre".

Ahora, nuestra compañera Arabella Otero comparte en 'Fiesta' una información exclusiva que dará mucho que hablar en los próximos días: David está a punto de dejar la isla, regresa a Córdoba. El motivo no es otro que el fin de la baja de paternidad de la que el fisioterapeuta estaba disfrutando en los últimos meses: "Tiene que regresar al trabajo y va a poner rumbo a Córdoba en las próximas horas". Marisa Martín Blázquez tiene información sobre la pareja. Las imágenes de Anabel junto a su madre sin rastro de David han hecho saltar las alarmas y la colaboradora de 'Fiesta' tiene información exclusiva:

"David, en su declaración ante el juez, contó algo que a Anabel, y en especial a Merchi no le hizo ninguna gracia. Me cuentan que Anabel, por ser su pareja, no le dio más importancia, pero que Merchi sí que se lo habría tomado especialmente mal". Tal y como ha explicado Marisa, la vuelta de David a Córdoba, su ciudad de origen, no responde únicamente al fin de su baja paternal, si no también a la mala relación del fisio con la familia de Anabel: "Hay varios familiares de Anabel que se están posicionando claramente más a favor de Anabel que de David".