Isabel Mena: «Los CADI están mejor que hace cuatro años»

Los tres grupos de la oposición del Cabildo y la presidenta de la asociación de madres y padres del Centro de Atención a la Discapacidad Intelectual (CADI) de El Tablero le acusaron en el último Pleno de tener las cuatro instalaciones públicas en una situación caótica, «dantesca» según dijeron. Usted lo negó y les reprochó a su vez que intenten transmitir la imagen de que son como los campos de concentración nazi de Auschwitz. ¿Cuál es, a su juicio, la situación real de esos CADI?

Cuando uno representa un cargo institucional tiene que ser responsable, esté en el gobierno o en la oposición. Y en este caso hay representantes de la oposición que han sido muy irresponsables con los mensajes que han transmitido a los medios de comunicación. Hoy yo puedo afirmar, y nadie lo puede negar, que los CADI están mejor que hace cuatro años. Obviamente, y yo lo reconozco, son edificios antiguos, pero que han tenido reformas en los últimos años que los han mejorado sustancialmente. En ese Pleno se habló, por ejemplo, de un baño en mal estado, pero que ya está reformado. O del CADI de Obispo Padre Cueto, cuyos exteriores eran intransitables cuando yo llegué a la Consejería y hoy tiene un jardín accesible donde los usuarios hacen vida. También se han hecho múltiples reformas en el CADI Reina Sofía.

Entonces, ¿a qué se debe esta gran polémica sobre los CADI?

El problema comienza con la sustitución de un médico que se alargó en el tiempo y que puso en guardia a los familiares del CADI de El Tablero. Y yo reconozco que se tardó en sustituir al médico, que ya está en su puesto de trabajo. Esto tiene que ver también con el problema que tenemos en Canarias con el personal sanitario. Hay muy poco y cubrir las bajas es complicado. No obstante, como dije en el Pleno, tengo la mano tendida a la presidenta del AMPA de El Tablero, y a esas familias, para que todo lo que sea solucionable lo podamos hacer de la mano. Siempre hay margen de mejora, pero hasta ahora esas familias no han querido sentarse conmigo. Y tampoco con los responsables del Instituto de Atención Sociosanitaria (IAS) para manifestarles sus quejas y que podamos ir poniendo soluciones.

«La portavoz de CC fue irresponsable al hacer declaraciones incendiarias para generar confusión»

Entre otras deficiencias, las familias alertaron de falta de personal médico, edificios en ruinas e improvisación en el tratamiento a los usuarios.

No hay falta de personal porque nosotros duplicamos la ratio que nos exigen. El Gobierno de Canarias marca por decreto el número de personas que tienen que trabajar en cada centro sociosanitario y nosotros, precisamente, tenemos CADI en los que esa cantidad se duplica. Necesitamos 45 y tenemos 89 personas trabajando. No voy a negar, y en eso las familias tienen razón, que la plaza del médico estuvo vacante cuatro meses, que fue lo que tardamos en la sustitución. Por cierto, la figura del médico no es obligatoria y, por ejemplo, los centros dependientes del Gobierno autónomo no tienen médico en su plantilla. Por tanto, no falta personal, sino que se duplica la ratio que nos exige. Y para que nos hagamos una idea de la preocupación que tiene el Cabildo en los CADI, el precio por plaza que se marca en el Convenio de la Dependencia son 89 euros por persona y día, pero nosotros subimos esa inversión hasta los 111 euros.

Ha enumerado una serie de inversiones en los CADI, unas ejecutadas y otras previstas, pero ¿cuántos recursos se necesitan para tener esos CADI en perfectas condiciones?

El mantenimiento debe ser continuo. Hay edificios modernos y otros más antiguos. En el Reina Sofía se está licitando obras por más de un millón de euros, incluido el cambio de los ascensores, pues son tan antiguos que se rompen de forma continua. Hay reformas de baños, de interiores o de aire acondicionado que deben ser permanentes. En 2023 se hizo una inversión de casi 400.000 euros, ahora hay obras en marcha por valor de 650.000 euros y otras en licitación por encima del millón de euros .

«Reconozco que en El Tablero se tardó en sustituir al médico; en eso las familias sí tienen razón»

Decía antes que las familias de El Tablero no se han querido entrevistar con usted. ¿Se ha reunido ya con los familiares de los usuarios de los otros CADI para recoger sus quejas?

Nosotros mantenemos una relación permanente y fluida con todos los familiares de los usuarios. Con esta familia, concretamente con la persona que habló en el Pleno [Serbella Artiles], yo he intentado reunirme en múltiples ocasiones y ha sido imposible por parte de ella. Con otras AMPA sí me he reunido yo y los técnicos del IAS. Siempre que ha habido una reclamación formal ha sido contestada inmediatamente por el Cabildo. El año pasado, de 393 familias que forma parte de los CADI, solo tuvimos siete reclamaciones. Unas tenían que ver con el transporte o con la necesidad de cambio de centro para estar más cerca del núcleo familiar. Y, ciertamente, otra para que se cubriera la plaza de médico.

Insinuó en el Pleno que detrás de las denuncias sobre la situación de los CADI hay una campaña política contra el gobierno del Cabildo y, en especial contra usted. ¿Lo sostiene?

Sostengo que un partido de la oposición, en este caso Coalición Canaria (CC), aunque solo su portavoz, no todo el grupo, ha sido desde mi punto de vista sumamente irresponsable. Se han hecho declaraciones incendiarias para generar confusión de lo que ocurre en los CADI, cuando lo cierto es que Gran Canaria es la isla que tiene un mayor número de centros y estamos construyendo un quinto en el barrio de Tamaraceite, por lo que se pondrán las plazas residenciales que son necesarias.

«El Cabildo y sus trabajadores hacen un sobreesfuerzo por mejorar la atención sociosanitaria»

Una crítica repetida es la lentitud en la puesta en funcionamiento de los centros construidos dentro del II Plan de Infraestructuras Sanitarias de Canarias. ¿A qué se deben esos retrasos? ¿En qué situación se encuentran esas obras?

Hoy nos encontramos en la recta final de la construcción del mayor plan de inversiones que ha hecho nunca el Cabildo de Gran Canaria. Ninguna isla del Archipiélago tiene tantas obras sociosanitarias en marcha. Ninguna isla ha llevado ese II Plan al nivel que lo ha llevado Gran Canaria. Tenemos residencias nuevas en Teror, en Santa María de Guía, en Telde y tres centros en Las Palmas de Gran Canaria.

Pero todavía no están en funcionamiento.

Son edificios que ya están prácticamente terminados, con las obras en la recta final, algunos solo pendientes, como el de Tamaraceite, de que se conecte el agua y la luz. Es un plan de inversiones que ha supuesto para el Cabildo más de 100 millones de euros. Y si sumamos las obras del antiguo Hospital Psiquiátrico, que van a empezar ahora, y las del edificio de la Tesorería de la Seguridad Social, sobrepasamos con creces esos 100 millones. Son edificios de gran envergadura y cualquiera que vaya por esos lugares podrá ver su magnitud. Además de modernos, son edificios que cambian la tipología de centros, donde las unidades de convivencia son de 15 usuarios. Por tanto, se van a asemejar mucho más a un hogar que al modelo tradicional de residencias. Pero por eso son edificios que se tardan en construir, como cualquier obra pública. Esta es la isla que tiene más avanzado ese II Plan, pero no lo digo yo, sino el Gobierno de Canarias, que ha resaltado que el avance en Gran Canaria no es comparable al del resto de islas.

«Espero que el PP sí sea responsable ahora y apoye el acuerdo para trasladar a los menores migrantes»

¿En qué cifras están ahora las listas de espera sociosanitarias? ¿Cuántas plazas hacen falta para equilibrar la demanda y la oferta?

Manejamos dos ámbitos. El de la discapacidad y el de dependencia, lo que conocemos como las residencias de mayores. En discapacidad, al finalizar 2024 pusimos en marcha nuevas plazas sociosanitarias de la mano del tercer sector. Eso nos ha permitido abordar un problema grave, no solo aquí, sino en toda España, que es atender adecuadamente a las personas con discapacidad al cumplir los 21 años. Estamos ya prácticamente en todos los municipios de la isla, no solo sin listas de espera, sino con plazas vacantes porque no hay usuarios suficientes. Este ha sido un asunto primordial para este gobierno. En el ámbito de mayores hablamos de multitud de tipologías de centros, donde la lista de espera se sitúa en torno a las 4.000 personas. Eso no significa que esas personas no estén siendo atendidas, sino que unas están en centros de día y quieren pasarse a residencias o que están recibiendo ayuda a domicilio y quieren acudir a un centro de día. La realidad es que ahora atendemos a 2.000 personas más que hace solo cuatro años. Lo que está claro es que el Cabildo y todo del equipo de trabajadores del IAS están haciendo un sobreesfuerzo para garantizar que tengamos más plazas en residencias y mejores servicios, como la ayuda a domicilio.

Se ha llegado a un acuerdo entre los gobiernos de España y de Canarias para el reparto de menores migrantes por otras comunidades, pendiente de aprobarse en el Congreso. ¿Qué supondrá para los centros de Gran Canaria?

Lo prioritario es que los niños y niñas que han llegado a nuestras costas van a estar mejor atendidos. Y ese debe ser el foco que no debemos perder ninguna de las administraciones públicas . Aquí se han cargado los discursos, sobre todo los de la ultraderecha, como si esos menores fueran un problema. Esos niños y niñas lo que requieren es una oportunidad de vida. Ahora mismo, los centros de atención inmediata del Gobierno de Canarias, los llamados recursos de emergencia, no están dando la atención adecuada. No lo digo yo, sino la delegación parlamentaria que vino a Canarias hace unos días y salió impactada. Afortunadamente, no es el caso de los centros del Cabildo.

Isabel Mena, el pasado viernes durante la entrevista en su despacho del Cabildo. / JUAN CASTRO

¿Y cuál es la situación en los centros del Cabildo?

Mantenemos una ratio de diez niños por centro, con una atención absolutamente personalizada. En los centros de atención inmediata hay como máximo 20 niños conviviendo juntos y eso nos permite que todos esos niños estén escolarizados y con actividades extraescolares. Este acuerdo va a permitir que el resto de niños, los de centros de emergencias, puedan ir a otras comunidades autónomas donde puedan recibir la misma atención que los de los centros de menores del Cabildo.

¿Esos menores migrantes que están ahora en centros del Cabildo serán derivados a otros lugares?

Nosotros también tenemos niños y niñas extranjeros. Es verdad que la mayor parte son nacionales, de aquí de Canarias, para también tenemos más de un centenar de migrantes que, por tanto, están sujetos a este acuerdo entre el Gobierno de Canarias y el de España. Y espero que ahora el PP sí sea lo suficientemente responsable para dar su voto a este acuerdo y permitir un mejor proyecto de vida para esos menores.

