Un ejecutivo de Vecindario lo deja todo para abrir el primer coworking de El Hierro

Las reuniones de negocios para cerrar un trámite o buscar un alquiler se realizaban en la isla de El Hierro en el mismo aeropuerto o en el Parador Turístico, únicos espacios con señal de internet y espacio. Hasta ahora. El emprendedor Gustavo Rodríguez, de Vecindario, hasta hace poco director ejecutivo de grandes empresas como el Corte Inglés o grupo Martínez en Gran Canaria, dejó atrás todo este mundo por un pequeño contratiempo y visión de mercado que cambió su vida radicalmente, la de su mujer Davinia Suárez, herreña de nacimiento, su hijo y la de los emprendedores locales. Acaba de inaugurar la primera empresa de coworking y centro multidisciplinar y funcional de la isla, DoceVeintitrés, en Valverde, para solventar el problema de encontrar un lugar de encuentro para cualquier acuerdo, bien entre un inquilino y su casero, entre un abogado que busca un local, consultoría, desarrollo empresarial, o simplemente, solventar problemas de conectividad a internet o desarrollar talento y creatividad.

Abrió hace un mes y ya ha logrado convocar a todas las universidades canarias, excepto la de la Laguna, para celebrar su primer evento con la primera jornada de vocaciones los próximos días 21 y 22 de febrero, donde los expertos explicarán por primera vez en casa a 180 jóvenes estudiantes de la isla del Meridiano sus posibilidades de futuro. El evento lo organiza en colaboración con el Cabildo herreño.

"No lo amortizaré, pero soy feliz"

"Estás loco" le dijeron cuando le comentaron que "no ganarás dinero" o la compañía le hacía la conexión con "todos los gigas del mundo". A Gustavo Rodríguez, de Vecindario, en Santa Lucía de Tirajana, le dio igual. "No amortizaré esta inversión en mi vida económicamente, pero somos los más felices del mundo. Me siento orgulloso", comenta. Tras un estudio de mercado y ver que evidentemente la carencia de este negocio era patente en El Hierro, trabajó con Davinia mano a mano para convertir este espacio en único. Es un reto, y la isla es un lugar en auge aunque sus habitantes, un tanto reacios a la explotación comercial o incremento turístico en su tierra, lo ven con buenos ojos.

Además, toma forma en el amplio local de la emblemática y desaparecida tienda de muebles El Placer, donde ahora se ubican diferentes áreas multifuncionales como el coworking, sala de reuniones, despachos privados, sala multifuncional, áreas comunes o una oficina virtual, entre otros.

Parte de la nueva oficina. / La Provincia

Rodríguez, experto en consultoría e inversiones, ha sido hasta ahora entre otros, director ejecutivo (CEO), de firmas como o grupo Martínez o el Corte Inglés, donde ejerció de director comercial cinco años. Su vida dio un vuelco repentino. Su mujer padeció problemas de salud y decidió trasladarse con su hija a su isla natal a donde él se viajaba con asiduidad, para continuar desempeñando su trabajo de ejecutivo. Decidieron comprar una casa. Sus viajes eran continuos y su trabajo, el mismo. "El único sitio para reunirme con un cliente era en el aeropuerto o en el parador nacional, en la otra punta de la isla. Fue cuando me di cuenta de las carencias. Un simple lugar de reunión donde hubiera internet no existía en la isla". Davinia le sugirió la idea de abrir su propio negocio en Valverde. Y así comenzó.

Una de las salas del nuevo espacio. / La Provincia

Alquilaron las antigua sede del comercio y transformaron sus 135 metros cuadrados en el primer centro de encuentro. "A mí me daba igual viajar de Las Palmas a Madrid que del El hierro" comenta el emprendedor, que destaca que "me siento orgulloso por este paso". Eso sí, tiene claro que "nunca amortizaré la inversión de 50.000 euros que hemos realizado en esta aventura, pero no vine a ganar dinero. Esto es vida y no lo cambio".

"Hay jóvenes que no saben qué hacer y también emprendedores, pero no tienen medios para expandirse", estima el santaluceño, que además, opina que el Hierro es un lugar "de moda", con la apreciación de que su oferta turística es para un segmento alto. Ve necesaria esta oportunidad porque "la gente hoy día reclama conexiones a internet "y en este espacio, la tenemos".

También declara que el herreño cuida mucho su tierra y que su negocio no ha supuesto ningún perjuicio "porque no supone explotación, sino dar un recurso inexistente hasta ahora para salida a los emprendedores, estudiantes y ofrecer lugar de reuniones".

Exterior de la empresa, ubicada en una antigua tienda de muebles de Valverde. / La Provincia

DoceVeintitrés

El nombre de la empresa suena extraño, pero no lo es, según explica contento el artífice de la idea. "Si haces cálculos 12 mi cumpleaños y 23 el de ella Davinia, y si lo restas, sale el día de nuestro hijo, el 11"

El primer Centro Multidisciplinar y Coworking fue pensado para fomentar la creatividad, la colaboración y el crecimiento de emprendedores y empresarios de la Isla. Un lugar donde trabajar por el desarrollo personal y profesional.

Desde su despacho, Rodríguez realiza las labores de consultor, especializado en Inversiones y desarrollo empresarial en sectores estratégicos como distribución, Real Estate o Retail, entre otros.

De coworking a oficina virtual y eventos

En la capital insular y núcleo empresarial de El Hierro, DoceVeintitrés cuenta con espacio de trabajo abierto con puestos fijos o flexibles como al alquiler de despachos privados, sala de reuniones, sala multifuncional para 30 personas, y zona común para descansar y compartir ideas. El alquiler de espacios en la zona de coworking ofrece servicio de oficina virtual, organización de eventos corporativos para terceros así como la dinamización de la sala multifuncional destinada a charlas y talleres donde pretenden abordar aspectos clave para el desarrollo empresarial, profesional o personal. "Se trata de un ecosistema que promueve el crecimiento de proyectos y la colaboración entre emprendedores y empresarios. Nuestro compromiso es contribuir a que ello suceda ofreciendo las herramientas y el ambiente necesarios para que las ideas florezcan y se conviertan en realidades”, finaliza el empresario.