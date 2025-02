La madre de Anabel Pantoja no quiere saber nada de David Rodríguez

Mientras las informaciones no dejan de sucederse en torno a Anabel Pantoja y David Rodríguez, el fisioterapeuta intenta recuperar la normalidad tras su 'separación' forzosa -y breve- de la influencer y de su hija Alma, en su regreso a Córdoba.

Así, horas después de abandonar Gran Canaria, y tras 11 semanas de baja paternal, el joven ha vuelto a su puesto de trabajo en la clínica que regenta Mariló de la Rubia en la ciudad andaluza. Un regreso que se ha alargado desde primera hora de la mañana hasta pasadas las 21.00 horas, cuando David era el último en abandonar el negocio, siendo el encargado de apagar las luces y cerrar la puerta tras una intensa jornada en la que se ha puesto al día tras convertirse en padre.

Tal y como han adelantado en 'Y ahora Sonsoles', estará en su Córdoba natal hasta el miércoles o el jueves cumpliendo con sus obligaciones laborales, y será entonces cuando regrese a la isla canaria para reencontrarse con su pequeña y con Anabel en medio de rumores de crisis que la creadora de contenido ha desmentido molesta ante las cámaras mientras su novio volvía al trabajo: "Yo estoy bien, como siempre, voy a hacer mi vida, no entiendo por qué tenemos que dar explicaciones de cada paso que demos, esto parece una película, me parece ya rizar el rizo. Seguimos con nuestra vida como siempre hemos hecho" ha zanjado, dejando claro que David y ella siguen tan unidos como siempre.

Sin embargo, un nuevo frente abierto sacude a la pareja, y es que según ha revelado Marisa Martín Blázquez en 'TardeAR', habría tensión entre el novio de Anabel y la madre de la influencer. "Merchi no quiere saber nada del padre de su nieta porque se ha enterado de que en la declaración que hace David en los juzgados la nombra y a ella no le sienta bien aunque en la declaración de David no hubo intención de dejar mal a Merchi. También se hace referencia a Anabel sin ninguna mala intención y eso tampoco gusta nada a Merchi" ha asegurado, evitando entrar en detalles.

Anabel Pantoja / La Provincia

Una información a la que David ha reaccionado de una forma muy significativa. Y es que después de días mostrándose de lo más serio ante las cámaras, anoche no podía evitar una sonrisa ante las preguntas sobre su supuesto distanciamiento con su 'suegra' al abandonar la clínica en compañía de un amigo.

Impasible, el fisioterapeuta ha dado la callada por respuesta, dejando en el aire si es cierto que su declaración ante el juez ha sentado mal a Merchi.

Minutos antes veíamos abandonar la clínica a uno de sus grandes apoyos en estos duros momentos, Mariló de la Rubia, que muy discreta ha preferido mantenerse al margen y no decir nada sobre la vuelta al trabajo de David ni sobre los rumores de mala relación con la madre de Anabel.