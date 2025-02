Este es el mejor camping de Gran Canaria

Tras casi cuatro meses recorriendo Gran Canaria, podemos afirmar que El Pinillo es el mejor camping de la isla para quienes viajan en camper o autocaravana.

Ubicado en el sur de Gran Canaria, en la carretera GC-505, este camping ofrece parcelas amplias y una zona con cabañas, cada una equipada con literas y nevera.

Instalaciones y servicios completos

El camping cuenta con todo lo necesario para una estancia cómoda:

Duchas con agua caliente y fría

Baños y fregaderos

Zona de lavandería

Mangueras con agua y vaciado de aguas grises y negras

Contenedores de basura y área de reciclaje

Zona WiFi

Bar-restaurante

Piscina rodeada de naturaleza

Además, un punto clave para muchos viajeros es que se admiten perros, ideal para quienes viajan con mascotas.

Un detalle curioso de este camping es que no permiten la entrada a campers o autocaravanas que no dispongan de baño químico. Si solo tienes un baño seco, es probable que no te dejen acceder.

Las parcelas son amplias y el camping se divide en diferentes zonas. En la entrada, el paisaje es más árido, pero a medida que se avanza, el entorno se vuelve más verde, con palmeras, cactus e incluso bambú.

Ubicación y contacto

Dirección: GC-505, 97, 35128 El Sao, Gran Canaria

Si buscas un camping tranquilo, bien equipado y rodeado de naturaleza, El Pinillo es, sin duda, una de las mejores opciones en Gran Canaria.