Un jubilado regala astros, estrellas y hasta el Sol en Arinaga

Un fenómeno como caído del cielo. Así definen algunos de los afortunados que han acudido a las cuatro convocatorias para observar el cielo que ha hecho el astrónomo aficionado Carlos Martín, jubilado madrileño que recaló en playa de Arinaga, en el municipio grancanario de Agüimes, hace tres semanas y solo hace una que se dio a conocer en una red social local invitando a quien quiera ver el Cosmos de día y de noche, él pone a disposición del que quiera sus dos telescopios de profesional aunque él es amateur. Lo hace altruistamente, solo pretende divulgar sus conocimientos como aficionado homologado a la astronomía y compartir las maravillas del cielo.

Carga él solo con los 30 y 40 kilos que pesan las piezas de cada uno de sus telescopios, los monta donde consigue un aparcamiento cerca de la avenida marítima y costa, únicamente por amor y dar el regalo visual del universo a quien quiera observar y de paso, divulgar sus conocimientos, adquiridos durante 40 años. La gente ha «flipado» y forman hasta colas para gozar de este regalo convertido en solo cuatro días de quedadas en eso, el fenómeno llamado Carlos Martín. Despertó la afición por la Astronomía.

En una semana

Carlos Martín, junto a uno de sus dos telescopios en el Canal de Arinaga. / Óscar Suárez

«Buenos días, vivo en playa de Arinaga pero no soy de aquí. Soy aficionado a la Astronomía y pertenezco a la agrupación astronómica Madrid Sur y la de Canarias». Así fue su carta de presentación el lunes pasado en una plataforma digital de Facebook de un vecino de la localidad, Arístides Rodríguez . Este mismo día, pero por la tarde su siguiente post anunciaba: «A las seis y media estaré en la playa, para que la gente vea la Luna y los astros con mi telescopio». Así fue. La nueva atracción didáctica y espontánea no pasó desapercibida para muchos. Carlos monta su telescopio nocturno Celestron 2700mm f/10 para todo el que quiera observar. Comenzaron a llegar curiosos, familias con sus niños, turistas, o deportistas que van a correr por la avenida de Los Pescadores. En una semana ha concertado cuatro convocatorias y lo menos que le comentan es "gracias Carlos" o "de verdad puedo mirar sin pagar". Incluso sus colegas en Madrid, de donde es oriundo, le han dado muestras de agradecimiento. Se han visto planetas como Saturno y sus anillos, la Luna, estrellas y hasta el Sol.

Martín, cuando desmontaba el telescopio de día este sábado. / Pepa Pallarés

Pero ¿Quién es Carlos? Se preguntaban algunos al encontrarse de la noche a la mañana con este regalo tanto para los amantes de la Astronomía como para los que solo quieren curiosear. Llegó de Fuenlabrada, Madrid, nada menos que para difundir su información y conocimientos del cielo o sus fenómenos a todo el que quiera. Como hizo en la penúltima observación, nocturna, a la que convocó para ver la Luna Llena descendente.

Imagen que ilustra la convocatoria que hizo Carlos para ver esta Luna el pasado miércoles / La Provincia

Es jubilado, de 74 años y llegó hace poco menos de un mes a Arinaga, donde reside una sobrina. Estuvo con anterioridad pero ahora quiere quedarse un tiempo. Comparte y paga alquiler de la vivienda con su familiar, donde pretende quedarse un tiempo: "Ya veré, esto que me gusta mucho, me quedaré un tiempo y luego me planteo irme o no", comentaba el viernes en la sesión matutina mientras recogía pieza por pieza el tubo, filtros y un sinfín de piezas que guardaba meticulosamente en varios maletines. Solo Faltaba el trípode. "Esto en total pesa más de 30 kilos, y lo cargo solo. Por eso siempre busco un aparcamiento y donde me quede más cerca, ahí me planto".

Trabajó en la multinacional Dragados y se jubiló a los 60 años y poco. Su afición por el mundillo la inició hace 40 años por su enorme afición al cine de películas de ciencia ficción, "la que sea, me gustan todas", comentó mientras seguía dando viajes al coche llevando las maletas con el material.

Generoso y puntual

Así se inició en este mundo que lleva por Arinaga con pasión tras meterse en el grupo Cruz del Norte de Alcobendas, de aficionados a la Astronomía. Recuerda que su primer telescopio se lo compró en El Corte Inglés, un Celestrom que le costó 450 euros, que fue actualizando hasta adquirir los dos actuales, para el Sol y nocturno "y ya no los cambio más", declaró rotundo un Carlos Martín, que es tan generoso como fiel a lo que afirma: "Dije que a las dos me voy, y me voy. Tengo familia también".

Se ha corrido la voz y Carlos solo avisa en sus escuetos mensajes "estaré el sábado por la mañana desde las 11 a las dos de la tarde en el Zoco Negro para observar el Sol". Este telescopio es más pesado que el de la noche, explicaba el mismo sábado, un día radiante con la playa llena de bañistas que no dudaron en acercarse para observar y atender a las explicaciones del especialista.

Una bañista observa el Sol bajo la atenta mirada de Carlos, que dirige las instrucciones y da explicaciones. / La Provincia

Un fotógrafo y una web

Carlos no se vio solo. Nada más llegar con sus telescopios se informó primero y en una cafetería preguntó ¿Alguien conoce a un fotógrafo de aquí? Le dieron la referencia rápido. Óscar Suárez, que le propuso diferentes lugares donde podía ubicar el telescopio, como la zona del Canal o la propia avenida. Igualmente, lo redirigió a la página de arinaga de Faceebook donde se dio a conocer y ahora mantiene en vilo a todos sus seguidores para agregar en la agenda su próxima observación astronómica.