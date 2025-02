Las puntadas carnavaleras de Pepito en Mogán

Puntada a puntada con su máquina de coser, José Francisco Hernández Afonso, conocido en Mogán como Pepito, va armando las piezas que unidas forman las fantasías que sus alumnos de la escuela municipal de danza de Mogán y los usuarios del centro ocupacional lucirán en los distintos concursos de los carnavales de la isla y en la obertura de la gala drag de Mogán. Lo hace con pasión, pero a pesar de eso este vecino de Playa de Mogán no se considera carnavalero practicante. «A mi me encanta el carnaval desde el trabajo que se hace detrás para que otros disfruten y como espectador, pero pocas veces he salido yo disfrazado», confiesa. Las agujas y la silicona trabajan a pleno rendimiento para retocar las fantasías de este año a apenas 10 días de que arranquen los carnavales de Costa Mogán.

Pepito monta la coreografía de la obertura de la gala drag del carnaval Costa Mogán

Sostiene que no es carnavalero, pero esa afirmación es difícil de entender cuando comienza a relatar prácticamente toda una vida vinculada al carnaval. Y es que a sus casi 60 años, Pepito recuerda cómo en su juventud, cuando tenía 16 o 17 años, empezó junto a la asociación de vecinos de su barrio a organizar fiestas y pasacalles para que los residentes de Playa de Mogán disfrutasen de las carnestolendas. E incluso llegó a montar una comparsa. «Yo nunca he querido vestirme porque siempre me ha tocado trabajar», explica casi entre bambalinas, formando parte la maquinaria que hace posible estas fiestas, «a mi me gusta que todo salga bien y que el carnaval luzca como se merece».

Una imagen de Pepito disfrazado en el canraval tradicional. / LP/DLP

A aquella primera inquietud por el carnaval le vino después su creciente interés por la danza -a pesar de que estaba estudiando una formación profesional en Química-. Tanto le gustó que se matriculó en una escuela de baile en Las Palmas de GranCanaria y durante 22 años estuvo trabajando junto a un cuerpo de baile en teatros y en los espectáculos nocturnos en los hoteles de San Bartolomé de Tirajana. Hoy es profesor de la escuela municipal.

Y entretanto mantenía en paralelo su interés por el carnaval porque durante años participó en las oberturas de las galas de la reina del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, después en las aperturas de la gala drag y luego también empezó a subirse al escenario del carnaval de Maspalomas. De hecho, en la primera gala drag de estas carnestolendas, tal y como se conocen hoy, Pepito trabajó abriendo las puertas del escenario para que los aspirantes a hacerse con el cetro de drag queen saliesen al escenario a lucir sus fantasías.

Entre bailes y puertas, a este moganero se le pasó por la cabeza empezar a diseñar trajes y en varias ocasiones confeccionó y presentó distintas fantasías para la ya desaparecida gala de la reina del carnaval de Mogán -ahora solamente se celebra la gala drag-, que ganó en dos ocasiones, y para la gala drag de Maspalomas. También confeccionó en una ocasión los disfraces de una murga de La Aldea, pero «quita, quita, nunca más», afirma con humor, porque eran demasiados componentes y tenía poco tiempo para ejecutar el trabajo.

Carnaval moganero

Con el paso de los años ha dejado de diseñar fantasías para las galas. Este año Pepito ha elaborado a mano los 12 trajes con alegoría a una tribu africana que sus alumnos de la escuela de danza de Mogán han vestido para representar al municipio en el concurso de disfraces del carnaval capitalino y los 14 conjuntos ambientados en el antiguo Egipto para los usuarios del centro ocupacional de Mogán. Todos participarán también en distintas galas en el Carnaval Costa Mogán, que se celebra del 27 de febrero al 2 de marzo. Para el primer día, cuando se celebra la gala drag, Pepito también se encarga de montar la coreografía y elegir la música de la obertura.

Él diseña y confecciona todos los disfraces, si bien es cierto, explica, que intenta involucrar a los usuarios del centro ocupacional, mayores y personas con discapacidad, con pequeñas acciones para motivarlos. «Lo hago con la idea de que ellos mismos se den cuenta de que lo que se ponen cuesta trabajo hacerlo», señala Pepito.

La experiencia de este moganero cosiendo tejidos, pasamanería, plumas y lentejuelas durante años bien le vale para ser crítico con la organización de estas fiestas. Alaba que el Ayuntamiento de Mogán celebre la fiesta en los distintos barrios del municipio porque es una manera de mantener la tradición, pero también considera que el carnaval en Arguineguín «ha ido para atrás» porque, afirma, antes era una semana y ahora solo cuatro días, porque ha perdido la gala de la reina y porque «merece un escenario mejor». «En realidad está bastante completo, pero echo en falta que sea más vistoso», añade.