Gambia culmina su puesta al día en emergencias con expertos canarios

La precariedad de los «métodos de fortuna»

Lo que más sorprendió al bombero Jerónimo Martínez, que junto a Brian Acosta se ocupó del manejo de los camiones, fue la precariedad, dado que no cuentan con apenas materiales, lo que convierte a los gambianos en especialistas en los «métodos de fortuna», que es como los bomberos denominan a las soluciones que en determinadas situaciones críticas hay que procurar con gran ingenio. El personal era en su mayoría autodidacta, no usaban cuestiones como el freno motor, y dados los hábitos del país, no guardaban ni la distancia de seguridad. Eso sí, la predisposición era enorme, aprendían rapidísimo y acogían las explicaciones con entusiasmo, aseguró. El agente de la Policía Canaria Joel Ojeda, encargado de la formación para detectar abusos sexuales en zonas turísticas, destacó el interés que generaron las bases de datos de Interpol, Europol y US Marshal de agresores sexuales internacionalmente buscados, así como la aplicación europea ‘Prado’ para identificar la autenticidad de un pasaporte. Además, junto a los bomberos grancanarios, «tomamos la decisión de enseñarles primeros auxilios porque los policías suelen ser los primeros intervinientes», lo que también generó gran interés.