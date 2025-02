Cefe hace un guiño desde el cielo a su madre de Agüimes por su libro

Ana Rosa Cruz perdió a su hijo Ceferino hace este jueves once años tras una grave enfermedad. Dejó huella en todo el que lo conoció por su solidaridad, carácter afable, ser un ángel en vida y que marcó su gol personal hasta en la UD Las Palmas. Cruz tardó ese tiempo en centrarse y organizar sus libretas donde escribía sus vivencias, las de su hijo y los días sesiones de quimio en el hospital, para plasmarlo en un libro, Tú me enseñaste a vivir .

Narra "la vida de ese ser que tanto me enseñó en su corto paso por esta vida y la alegría que nunca perdió". Buscaba un lugar para su presentación en diciembre pasado cuando vio la luz, porque su petición al Ayuntamiento de Agüimes se traspapeló. Arreglado el 'entuerto' , la publicación se presenta por todo lo alto en el salón de plenos en un acto emotivo con amigos, allegados y familiares este jueves 20, el día en el que se cumplen los 11 años del fallecimiento de Cefe.

Ana Rosa Cruz vive en el Cruce de Arinaga, Agüimes, y en diciembre vio publicado su libro, donde plasmó lo que a diario escribía en sus inseparables libretas Narra en cinco capítulos "la vida de ese ser que tanto me enseñó en su corto paso por esta vida. Quería transmitir la alegría que nunca perdió. Tuvimos un gran maestro y le haría un feo si no lo hiciera así".

El salón de plenos

Cruz ni recuerda cuántas libretas rellenó. Cuando sintió ánimos los fue desgranando con ayuda de Belkys, escritora y amiga que la ayudó a corregirlo, logró darle cuerpo y vida. Quiso presentarlo en el Ayuntamiento de Agüimes, pero por un fallo de la intranet, la petición no llegó. Pasados unos días y tras hacer público a través de este medio que buscaba un lugar para hacer su presentación oficial, el edil del área Efraín González se hizo eco e inmediatamente, puso manos a la obra y comunicó a la autora del libro que disponía del salón de plenos para el evento. La autora propuso si podría ser el 20 de febrero. Y se confirmó. "Ella quería ese día por algo, precisamente porque es el aniversario del fallecimiento de Ceferino, hace 11 años", detalló González, que precisó que el ayuntamiento solo colabora y que desde entonces es Ana Rosa quien se ha encargado de toda la organización y programación del acto, que "promete ser muy emotivo".

Ana Rosa pegó a mano ayer un sello en cada ejemplar con el nombre del autor de la foto "porque se me pasó". / La Provincia

Olvido del autor de la portada

Ana Rosa Cruz, que detalla que aquel día 20 de hace 11 años también era jueves, ultimaba sola ayer los ejemplares, a los que por olvido no agregó el nombre del autor de la foto de Rubens Oliva, de la portada, "y los estoy pegando uno a uno a mano" dijo riendo la vecina de Aguimesm qye se caracterizado siempre por su actividad social y solidaria activista desde su silla de ruedas, a la que se ve ligada tras sufrir una enfermedad. Precisa que "cuando publiqué el libro se me olvidó indicar el autor de la foto de portada que me la hizo, por voluntad propia, un amigo enfermero cooperante y que ha hecho exposiciones de fotografía. Por supuesto fue mi error -aclara Cruz- entonces para darle una sorpresa hice un sello con su nombre y sellé libro por libro con su nombre. Así que aquí otro colaborador más con el libro". Agrega sobre la misma anécdota que "Rubens me dice: cuando publiques la segunda edición acuérdate de mi, me lleve manos a la cabeza y pedí disculpas, Rubens no solo le saco las fotos, sino que se pegó un buen madrugón para llegar a tiempo a su trabajo y me ayudó a elegir la portada".

"Ayudar a los demás"

En el acto estarán sentados en la mesa de presentación la propia Ana Rosa, Belkys y también Chano Sánchez, comunicador y director del programa que entrevistó por primera vez a Ceferino y que transmitió en la tele local Este Canal del Sureste. Recuerda que "fue una entrevista que quiso dar para la televisión para un poco visibilizar la enfermedad. Noté en él una persona serena y más que un luchador por quitarse de encima la enfermedad. Todo lo contrario. Tenía un pensamiento firme en poder ayudar a los demás y unas ganas terribles de vivir".

Sánchez asevera que "nunca me dio un aspecto negativo de la enfermedad. Decía que le tocó vivir esto, que iba a saber vivir de manera optimista, aceptar lo que tenía y sin contaminar a su entorno y a los demás". Chano, en continuo contacto con su madre desde entonces, destaca que Cefe "es un espíritu solidario, porque en todo momento estaba con la bandera de la solidaridad, por su asociación y lema, ante la adversidad, una sonrisa, con el tema de la nariz, ayudando a diferentes familias, haciendo eventos solidarios.

Se apoyaba en humoristas y personas que se iba encontrando en el camino para que le echaran una mano y sobre todo, con esa sonrisa que tenía, Y los ojos claros, daba a entender que la vida se hizo para vivir y no para defenderse de enfermedades o de cosas que te puedan venir sobrevenidas".

Sorpresas sin desvelar

Cruz anuncia que en el evento podrán adquirir el libro y se ofrecerá "un pequeño tentempié y música canaria, de sus canciones favoritas". También habrá sorpresas en el acto que casi nadie se espera.

Además de la presentación de este jueves, el día 21 de marzo a las 18,30 se presenta también en la Biblioteca Municipal de Arguineguín, en compañía de Miguel, (Lange Aguiar) "y será un reencuentro con los miembros de Altacaite, que de esta plataforma hablo en mi libro. Por cierto ese día se celebra el día mundial de la Poesía", finaliza Ana.