Vanesa Martín: «Yo no soy política, solo entré por ayudar al municipio»

El 10 de febrero cumplió un año como alcaldesa de Ingenio. Accedió al cargo un poco de ‘casualidad’. Empleada y luego concejala .

Si, ni busque, ni quise pero no iba a dejar a toda la gente que confío en este equipo tirada, así que con miedo afronté esta responsabilidad poniendo todo de mi parte, invirtiendo todo mi tiempo y recursos para no defraudar a mis vecinos y vecinas, conseguir dar vida a este municipio. Es una obsesión que hace que mi cabeza no pare, dar a los ciudadanos lo que se merecen y a su vez devolver la riqueza, economía, cultura e historia al municipio de Ingenio

Ocurrió después de una etapa corta pero convulsa que terminó con la marcha del anterior primer regidor, José López, fundador y presidente de su propio partido. Dejó el cargo tras supuestas irregularidades que se hicieron públicas y fue el más corto de la historia de Ingenio ¿Cómo vivió aquellos días., realmente dimitió o lo echaron?

Fueron momentos muy duros y difíciles, eso es pasado y ahora estamos en el presente, por respeto y dolor a mucha gente y a mi, me prometí no hablar más de ese tema. Quedó atrás y hay que mirar al futuro.

Pretende ser su sucesora todo el mandato.

Tengo que trabajar mi timidez, si decido quedarme. Podría vender mucho, pero me parece prepotente vender. La gente ya no cree en la política. Por eso me cuesta mucho, prefiero que mis hechos hablen por mi. Y ahí juego en desventaja con los políticos que venden hasta un estornudo. Estoy estudiando si el seguir o no, eso es cierto. Lo estoy estudiando, pensando. Aun no lo se.

¿Cuál sería el motivo principal?

Difícil respuesta. Para mí que soy una persona en la que prevalece el pasar desapercibida, no le gusta venderse porque siempre me ha caracterizado que lo que ven es lo que haces sin necesidad de decir nada. No va conmigo el te pido porque luego te tengo que dar. No se. Soy una mujer sencilla, humana, que piensa que cuando das es porque te nace, nunca espero recibir nada a cambio. Eso en este mundo parece que está pensado y medido, y sobre todo, porque no estoy de acuerdo en cómo los altos manejan y deciden por los bajos , no se, pero es un mundo frío, quizás me falte tiempo para entender este mundo. Pero a lo que no estoy dispuesta es a perder mi sencillez y mi realidad del mundo.

«El problema del cableado en Carrizal para que vaya por el barranco está cerrado en un 99,8%»

Esas presiones del «te doy si luego me das» ¿tienen nombre?

No va por ahí. Me refiero a que si me quedo es porque la gente quiere que me quede, porque yo no tengo ningún afán de poder. Todo lo contrario. Estoy aquí por echar una mano al municipio. Pero el precio que tienes que pagar es alto.

¿El precio es su vida anterior?

Sí. He pasado de dedicar un 90 a un 30% a mi vida personal. Por eso digo que si necesitan que me quede, me lo pienso; si no, me voy tranquilamente y feliz para mi casa. Lo que me compensa es cuando das alegría y sonrisas a las personas.

¿La han presionado para irse?

No, por ahora, jejejee.

Martín, ayer, en plena tarea firmando documentación oficial municipal. / La Provincia

¿Qué balance hace de este año de mandato, qué ha logrado?

Creo que sí hemos hecho cosas , hemos y estamos atendiendo a muchos vecinos. Este municipio estaba a la deriva. Estamos arreglando sus calles, sus aceras, su iluminación, algo tan básico como la accesibilidad para ir a tirar la basura, crear barreras en la aceras para evitar caídas peligrosas de más de tres metros. Escuchar y atender sus necesidades básicas del día a día para poder tener una vida digna (evidentemente son más de 32 mil habitantes y no podemos llegar a todos al mismo tiempo, pero en eso estamos) y por otro lado en este año hemos trabajado muy duro en la preparación de grandes proyectos que este año comenzarán a materializarse, biblioteca de Carrizal se inaugura en breve, Pabellón Chano Melián en obras, el centro cívico de Carrizal ya adjudicado comenzarán las obras, más de 40 calles asfaltadas en el primer año, y vamos a por el segundo proyecto de asfaltado, de la ampliación del centro deportivo de Ingenio ya hecho a la espera de licitar, a este centro deportivo también se le ha prestado mucha atención , estaba en muy mal estado, maquinaria de más de 20 años se han cambiado nuevas, las dos salas polivalentes también se han reformado, compra de material nuevo, en la piscina también se ha tenido que actuar, a su vez este proyecto también contempla la creación de cancha de barrio con parque infantil en el Barrio del Cristo; hemos reformado ya tres parques , la biblioteca de Ingenio con una inversión de más de cinco millones de euros también se presentará a l Ciudadanía y en breve podremos sacarlo a licitación también estamos trabajando en la cesión del suelo para el centro de salud, tema burrero, en unos días comenzaremos a presentar borradores de proyectos a los vecinos y vecinas como el acceso al dique, remodelación de las zonas transitables de paseo del burrero, piscinas, charcos de mareas o como quieran llamarlos, un trabajo también muy delicado que hemos querido primero tocar con Cabildo, Gobierno de Canarias y Costas, para ver qué podemos hacer y qué no, con sus estudios previos hechos, que nos ha consumido los primeros ocho meses. También se han arreglado muchas canchas deportivas de barrios, se han realizado muchas obras de cambio de redes de saneamiento (algo que no se ve pero es fundamental para la vida de nuestros vecinos, que llegue el agua de calidad a sus viviendas). Hemos abiertos los museos cerrados hace mucho años, sacado a licitación la reforma del edificio de servicios sociales que actualmente tiene muchas carencias de accesibilidad y otras. No quiero olvidarme de la obra ya licitada y en ejecución de la escuela taller (calado y cochinilla), algo tan importante para preservar nuestra cultura, nuestra historia. Igualmente, muchas obras también en los centros educativos gracias a los planes de empleo y muchas más.

El acceso a la GC- 1, desde Carrizal para evitar atascos, una demanda de décadas. El Gobierno aportó para este año y 2026 una partida de 4,5 millones.

La GC-1 también está a las puertas. Esta noticia la sacó LA PROVINCIA. Fue una de las primeras visitas cuando llegué. Ir al gobierno de Canarias a llorarle un poco. Me han prometido que vendrán a presentarlo aquí, a Ingenio. Debe estar a punto, en el caldero.

Y en cuanto al balance negativo durante este año, ¿qué no ha logrado y qué pretende lograr?

Muchas cosas que aún no se han logrado, y esto es frustrante. Son el Plan General de Ordenación, que nos tiene muchas veces encorsetados. Estamos trabajando para cambiarlo, la ley de contratos como los procedimientos administrativos son muy, muy, muy lentos, y la ley está para cumplirla. Hay muchas cosas que quisiera cambiar y hacer , pero hoy por hoy me ha sido imposible. No obstante, no me rindo, sigo y seguiré trabajando. También, queda por ejemplo, un parque al aire libre tipo parque sur (mientras este aquí no pararé en buscar la manera de materializarlo y hacerlo una realidad). Un lugar donde puedas hacer deporte, hacer un picnic, parque infantil, coger tu bici, tus patines, cafetería, relax, un lugar de encuentro polivalente. Por otro lado, también estamos trabajando en la cesión de más suelo al Gobierno canario para la creación de más viviendas.

«No es intención romper con NC, pero conversamos y tendremos que posicionarnos»

Este año ha gobernado el pacto cuatripartito. Usted, en cabeza de Forum Drago con Nueva Canarias, en coalición con las formaciones también aliadas, PP y Somos. ¿Ha habido tiranteces? ¿Lo mantienen por dar estabilidad al municipio?

Hoy por hoy la estabilidad está asegurada y en eso invierto mucho esfuerzo. Hay tiranteces como en cualquier familia, pero hasta ahora ha sido un pacto muy sano y estable. Espero que siga así y es lo que digo a todos los compañeros: el desacuerdo es normal, pero los egos solo hacen que quien pierda sea la ciudadanía de este municipio.

Su partido Forum Drago pactó con NC, un partido roto. ¿Seguirá con este partido o romperá? ¿Le han hecho propuestas de otras formaciones políticas?

Desde Fórum Drago existe en estos momentos la idea principal de consolidarnos como primera fuerza política en el municipio de Ingenio y en eso estamos delimitando nuestras fuerzas en estos momentos. Fórum Drago es un grupo independiente y el compromiso adquirido actualmente es mantener el pacto con NC hasta final de esta legislatura. No obstante, sin tener la intención de romper, mentiríamos si dijéramos que no hemos y estamos teniendo conversaciones con las dos partes, donde seguramente tendremos que posicionarnos más adelante. Somos un equipo que tiene sus propias ideas y son el interés de los ciudadanos de Ingenio lo que ahora nos obsesiona. No podemos perder de vista ni despistarnos con la gestión de nuestro municipio. En cualquier caso el debate interno se producirá pero por el momento, insisto, queremos recuperar y afianzar espacio de gestión y en eso queremos centrar nuestras fuerzas

La polémica del tendido de Red Eléctrica por el casco de Carrizal y las movilizaciones a favor del cable por el barranco y más temas. Se ha encontrado con un panorama complicado.

Complicado pero muy contenta, todo va caminando en muy buena dirección. El tema del cable por el barranco ya nos hemos reunido con todas las partes estudiando todo el nuevo recorrido, estamos en ello y pinta muy bien. Sin asegurar el 100% porque no quiero dar falsas esperanzas de que ya está todo hecho, si hay muy buena predisposición y me atrevería a decir que el 99,8 % es ya favorable.

«Presentamos los tres proyectos del Burrero y cedemos suelo para viviendas y el centro de salud»

¿Qué echa de menos de su vida, cuando no era alcaldesa?

Pfff ahí si me da en el talón de Aquiles. La tranquilidad, la no exposición publica, el tiempo, la familia, la intimidad, la angustia que tengo cada día por el miedo a equivocarte, hace que me mantenga en alerta las 24 horas. No quiero ni puedo fallar a los que confían en mi ni a los que no confían, solo quiero lo mejor para mi municipio y mi gente. Me preocupo también de ganarme la confianza con hechos, que me den la oportunidad de hacer de este municipio y mis ciudadanos un referente de vida teniendo en cuenta que soy humana y puedo equivocarme. La perfección no existe. Esto es muy, muy complicado, tanto por la responsabilidad como por la vida personal, pero soy una mujer que cuando cae se levanta con más fuerzas aprendiendo de los errores y pidiendo perdón cuando me equivoco, haciendo que los demás me hagan aprender de mis errores. Una vez aquí tengo que poner todo de mi parte para cubrir las necesidades de todos y todas de alguna de las maneras anteponiendo que no siempre se puede y de que los errores pertenecen al día de cualquier ser humano y que no puedo prometer que todo salga sin dejarme la piel en intentarlo.

Si le dieran a elegir ahora mismo, ¿seguiría mañana como alcaldesa?

Ya se verá..

Suscríbete para seguir leyendo